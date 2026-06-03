दोन चाकांच्या प्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी! आज आहे ‘जागतिक सायकल दिवस’

आज जगभरातील वाहतुकीच्या इतिहासात सायकलला एक महत्त्वाचं स्थान आहे. साधी स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक असलेली ही सायकल केवळ वाहतुकीचे साधन नाही, तर आधुनिक दुचाकी उद्योगाची जननी म्हणून हिला ओळखले जाते. आज 3 जून सर्व जगभरात जागतिक सायकल दिवस म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१८ साली 3 जून या दिवशी जागतिक सायकल दिवस करण्याचे नियोजिले. सायकलीचे वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक, साधे आणि बहुगुणसंपन्न फायदे, आजच्या दिवशी साजरे केले जातात. आज आपण पाहणार आहोत याच सायकलची जन्मकथा,
अगदी आपल्या लहानपणीही आपण सायकल नक्कीच चालवली असणार. आपल्या मागच्या आणि त्यांच्याही मागच्या पिढीने सायकलचा वेगवेगळ्या पद्धतीने अनुभव घेतलाच आहे. सायकल चालवण्याची जागा आता टू व्हीलरने किंवा कारने घेतली असली तरी , सायकलच्या आठवणी नेहमीच आपल्या मनात राहतील.
World Bicycle Day : ‘सायकलींचे शहर’ म्हणून पुण्याची ओळख नावापुरतीच …
सायकलचा जन्म 1817 मध्ये जर्मनीतील संशोधक कार्ल फॉन ड्राइस यांनी तयार केलेल्या “ड्राइसिन” या दोन चाकांच्या वाहनातून झाला. त्या वाहनाला पेडल नव्हतं; चालकाला जमिनीवर पाय मारून ते पुढे न्यावं लागत असे. पुढे 1860 च्या दशकात फ्रान्समध्ये पेडलयुक्त सायकल विकसित झाली आणि त्यानंतर सायकलचे आधुनिक स्वरूप आकाराला आले. औद्योगिक क्रांतीदरम्यान धातू प्रक्रिया, चाकांचे तंत्रज्ञान आणि यांत्रिक अभियांत्रिकीमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे सायकल अधिक मजबूत, सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी बनली.
भारतामध्ये सायकलचा प्रसार ब्रिटिश काळात सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेत सायकलने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ग्रामीण भागातील शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार आणि लघुउद्योजक यांच्यासाठी सायकल हे सर्वात विश्वासार्ह वाहन ठरले. आजही भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सायकल उत्पादक देशांपैकी एक आहे. पंजाबमधील लुधियाना हे भारतीय सायकल उद्योगाच प्रमुख केंद्र मानलं जातं. हिरो, अॅटलस आणि एव्हॉन यांसारख्या कंपन्यांनी लाखो भारतीयांना परवडणारी वाहतूक उपलब्ध करून दिली.
World Bicycle Day 2025: रोज चालवा सायकल, 5 आजार पळतील दूर
विशेष म्हणजे सायकल उद्योगानेच भारतीय दुचाकी उद्योगाची पायाभरणी केली. सायकल निर्मितीसाठी विकसित झालेली चाके, फ्रेम, चेन, गिअर आणि उत्पादन तंत्रज्ञान याच आधारावर पुढे मोपेड, स्कूटर आणि मोटरसायकल उद्योग विकसित झाला. अनेक ऑटो-कंपोनंट उत्पादक कंपन्यांनी सुरुवात सायकलच्या सुट्या भागांपासूनच केली होती.
आज इलेक्ट्रिक वाहने आणि अत्याधुनिक मोटरसायकलींचे युग असले तरी सायकलचे महत्त्व कमी झालेले नाही. आरोग्य, पर्यावरण आणि शाश्वत वाहतूक यासाठी जगभर पुन्हा सायकलकडे पाहिलं जात आहे. दोन चाकांच्या उद्योगाचा हा पाया भविष्यातही तितकाच मजबूत राहणार आहे. सायकल ही केवळ एक वाहन नसून भारतीय दुचाकी उद्योगाच्या यशोगाथेची पहिली पायरी आहे.