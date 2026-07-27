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Dubai-Mumbai इंडिगो विमानात धुराचा अलर्ट; राजकोटमध्ये थरारक इमर्जन्सी लँडिंग, इंडिगोचे स्पष्टीकरण आले समोर

Updated On: Jul 27, 2026 | 06:59 PM IST
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सारांश

दुबईवरून मुंबईला जाणाऱ्या इंडिगो विमानात धुराचा संकेत मिळाल्याने राजकोट विमानतळावर १९४ प्रवाशांसह तातडीने इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आली.

Dubai-Mumbai इंडिगो विमानात धुराचा अलर्ट; राजकोटमध्ये थरारक इमर्जन्सी लँडिंग, इंडिगोचे स्पष्टीकरण आले समोर
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विस्तार
  • दुबई-मुंबई इंडिगो विमानात धुराचा अलर्ट
  • राजकोटमध्ये थरारक इमर्जन्सी लँडिंग
  • इंडिगोचे स्पष्टीकरण आले समोर
Dubai Mumbai Flight: दुबईहून मुंबईला जाणारे इंडिगोचे विमान (क्रमांक 6E-1452) सोमवारी गुजरातच्या राजकोट आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले. विमानातील ‘कार्गो होल्ड’मध्ये धूर झाल्याचा इशारा मिळाल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून हे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. विमानात एकूण १९४ लोक होते आणि सर्व प्रवासी व कर्मचारी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, एअरबस A321 हे विमान प्रवासादरम्यान असतानाच कॉकपिटमधील यंत्रणेला कार्गो होल्डमधून धूर निघत असल्याचे संकेत मिळाले. आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक सुरक्षा नियमांचे पालन करत, कर्मचाऱ्यांनी मुंबईकडे जाण्याऐवजी विमानाचा मार्ग बदलून ते सर्वात जवळच्या योग्य विमानतळावर म्हणजेच राजकोटला नेण्याचा निर्णय घेतला.

विमान येण्यापूर्वीच दुपारी २:४५ वाजता राजकोट विमानतळावर ‘पूर्ण आणीबाणी’ जाहीर करण्यात आली. धावपट्टीवर अग्निशमन दलाच्या गाड्या, रुग्णवाहिका आणि इतर आपत्कालीन पथके तैनात करण्यात आली होती. त्यानंतर दुपारी ३:२७ वाजता विमान सुरक्षितपणे उतरले. सर्व १९४ प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि कोणालाही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही. प्रवासी सुरक्षितपणे खाली उतरल्यानंतर आणीबाणीची स्थिती मागे घेण्यात आली.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कार्गो होल्डमध्ये धुराचे संकेत मिळाल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून विमान राजकोटमध्ये उतरवण्यात आले. धुराच्या इशाऱ्याचे नेमके कारण शोधण्यासाठी आता विमानाची सविस्तर तांत्रिक तपासणी केली जाईल. या घटनेनंतर इंडिगोने निवेदन जारी करून दुजोरा दिला की, तांत्रिक बिघाडामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून 6E-1452 (दुबई-मुंबई) या विमानाचा मार्ग बदलून ते राजकोट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे वळवण्यात आले होते. विमान कंपनीने सांगितले की, विमान सुरक्षितपणे उतरले आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आले. विमान कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, विमानाची तपासणी सुरू आहे आणि चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच ते पुन्हा उड्डाणासाठी वापरले जाईल. प्रवाशांना मुंबईला नेण्यासाठी पर्यायी विमानाची व्यवस्था केली जात आहे. दरम्यान, प्रवाशांना शक्य ती सर्व मदत आणि आवश्यक सुविधा पुरवल्या जात आहेत.

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या घटनेमुळे प्रवाशांची झालेली गैरसोय त्याबद्दल खेद व्यक्त करत, इंडिगोने स्पष्ट केले की प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमांनुसार, विमानातील मालवाहू कक्षात (कार्गो होल्ड) धूर किंवा आग दिसणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जाते; कारण प्रत्यक्ष आग लागल्यास विमानासुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, तातडीने आग विझवण्याची किंवा आगीवर नियंत्रण मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करणे, आवश्यक असल्यास आणीबाणीची घोषणा करणे आणि विमान सर्वात जवळच्या योग्य विमानतळावर उतरवणे, याचे प्रशिक्षण विमान कर्मचाऱ्यांना दिलेले असते.

तथापि, धूर आढळल्याचा इशारा मिळणे म्हणजे विमानात प्रत्यक्ष आग लागलीच आहे असे नाही; तांत्रिक आणि सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच याची खात्री करता येते. धूर आढळण्यामागचे नेमके कारण अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेले नाही, तसेच विमानाच्या नुकसानीबाबतही कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, ‘इंडिगो’ ही भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असून ती ८० हून अधिक देशांतर्गत आणि ३० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांसाठी विमानसेवा चालवते. या कंपनीच्या ताफ्यात प्रामुख्याने एअरबस A320 आणि A321 श्रेणीतील विमाने, तसेच प्रादेशिक मार्गांसाठी ATR 72-600 विमानांचा समावेश आहे.

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Web Title: Dubai mumbai indigo flight emergency landing at rajkot airport smoke alert marathi news

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Published On: Jul 27, 2026 | 06:58 PM

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