Crude Oil Prices: पेट्रोल होणार आणखी महाग! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 2 टक्क्यांनी वाढ; लेबनॉनमध्ये युद्ध

Updated On: Jun 01, 2026 | 01:10 PM IST
सारांश

Crude Oil Prices Hike : मध्य पूर्व आशियातील तणाव शिगेला पोहोचला असून, त्याचा जागतिक तेल व्यापारावरील परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सोमवारी सकाळच्या सत्रात कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा २ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे.

पेट्रोल पुन्हा महाग होणार! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत २ टक्क्यांनी वाढ, लेबनॉनमध्ये युद्धाला सुरुवात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • कच्च्या तेलात २ टक्क्यांची वाढ
  • युद्धविराम संपुष्टात
  • होर्मुझ सामुद्रधुनीचा धोका

Crude Oil Prices Hike June 2026 : जागतिक बाजारपेठेतून आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून एक अत्यंत मोठी आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. आखाती देशांमध्ये म्हणजेच मध्य-पूर्व आशियातील तणाव आता टोकावर पोहोचला असून, त्याचा थेट फटका जागतिक तेल व्यापाराला बसू लागला आहे. सोमवारच्या सकाळच्या सत्रात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीत अचानक २ टक्क्यांपेक्षा जास्त मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. इस्रायल सरकारने लेबनॉनवर पुन्हा एकदा लष्करी कारवाई सुरू करण्याचा आणि आपल्या सैन्याला थेट लेबनॉनच्या सीमेमध्ये पुढे घुसण्याचे आदेश दिल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या एकाच निर्णयामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

६ आठवड्यांचा शांतता करार हवेत विरला!

विशेष म्हणजे, इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात अत्यंत प्रयत्नांनंतर युद्धविराम (Ceasefire) जाहीर होऊन सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला होता. या काळात आखाती प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होईल, अशी आशा संपूर्ण जगाला होती. अगदी शुक्रवारी सकाळीच अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये दोन्ही देशांमध्ये शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी सकारात्मक चर्चाही झाली होती. मात्र, हे शांततेचे वातावरण फार काळ टिकू शकले नाही. इस्रायलने अचानक घेतलेल्या लष्करी पवित्र्यामुळे संपूर्ण आखाती प्रदेश पुन्हा एकदा युद्धाच्या छायेखाली आला आहे, ज्यामुळे शांततेच्या सर्व आशा मावळल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय आहेत कच्चे तेलाचे भाव?

या ताज्या संघर्षानंतर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी थेट उसळी घेतली आहे. अमेरिकन क्रूड ऑइल म्हणजेच वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटच्या (WTI) किमती $२.३७ ने म्हणजेच २.७१ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल $८९.७३ वर पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे, जागतिक पातळीवर बेंचमार्क मानल्या जाणाऱ्या ब्रेंट क्रूडच्या (Brent Crude) किमती $२.१६ ने म्हणजेच २.३७ टक्क्यांनी वधारून प्रति बॅरल $९३.२८ वर पोहोचल्या आहेत. जर हा संघर्ष असाच सुरू राहिला, तर कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल १०० डॉलर्सचा टप्पा देखील पार करू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

ट्रम्प यांचे इराणसोबतचे प्रयत्न आणि हिजबुल्लाहचा अडथळा

याच दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा शस्त्रसंधी करार वाढवण्याच्या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे संकेत दिले होते. या संभाव्य कराराचा मुख्य उद्देश आखाती प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करणे आणि इराणच्या वादग्रस्त अणुकार्यक्रमावर तोडगा काढणे हा होता. मात्र, इराणने या संदर्भात एक कडक अट ठेवली आहे. इराणच्या मते, कोणत्याही सर्वसमावेशक शांतता करारामध्ये लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह (Hezbollah) संघटनेचा समावेश असणे अनिवार्य आहे. आता इस्रायलने लेबनॉनवर पुन्हा हल्ला केल्यामुळे ट्रम्प यांच्या या शांतता कराराच्या प्रयत्नांना देखील मोठा धक्का बसला आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि २० टक्के पुरवठ्याचा संकटात

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्यामागे आणखी एक अत्यंत संवेदनशील कारण म्हणजे ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पूर्णपणे खुली होण्यास होत असलेला विलंब. होर्मुझ हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी ऊर्जा मार्ग मानला जातो. जगातील एकूण तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के पुरवठा याच अरुंद सागरी मार्गातून होतो. ताज्या अहवालानुसार, इराणने या सागरी मार्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभाव्य ‘सागरी सुरुंग’ (Naval Mines) पेरले असण्याची शक्यता आहे. हे सुरुंग हटवून मार्ग सुरक्षित करण्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत असल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा खंडित होण्याची भीती वाढली आहे. पुरवठ्यातील या संभाव्य तुटवड्यामुळेच बाजारात तेलाचे भाव वेगाने वधारत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम आगामी काळात भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर देखील दिसू शकतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायल-लेबनॉन संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती किती वाढल्या?

    Ans: या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत २ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली असून ब्रेंट क्रूड $९३.२८ प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे.

  • Que: होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) जागतिक तेल व्यापारासाठी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील एकूण तेल आणि वायू पुरवठ्यापैकी तब्बल २० टक्के पुरवठा केला जातो, त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास जगात इंधन टंचाई निर्माण होते.

  • Que: या जागतिक परिस्थितीचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागल्यास भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढू शकतात.

Published On: Jun 01, 2026 | 01:10 PM

