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RBI ला इशारा, लहान शहरांमधील ATM बंद होण्याची शक्यता! नेमकं कारण काय?

Updated On: Jun 08, 2026 | 04:40 PM IST
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सारांश

जर तुम्ही एखाद्या लहान शहरात किंवा गावात राहत असाल आणि एटीएममधून वारंवार रोख रक्कम काढत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. एटीएम उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी इशारा दिला आहे की, देशभरातील अनेक टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील एटीएममध्ये रोख रकमेची कमतरता भासू शकते.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

ATM Cash Crisis: जर तुम्ही एखाद्या लहान शहरात किंवा गावात राहत असाल आणि एटीएममधून वारंवार रोख रक्कम काढत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. एटीएम उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी इशारा दिला आहे की, देशभरातील अनेक टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील एटीएममध्ये रोख रकमेची कमतरता भासू शकते. जर परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर अनेक एटीएम तात्पुरते बंदही होऊ शकतात. नेमका काय झालाय प्रोब्लेम? समजून घेऊयात.

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नेमकं प्रकरण काय ?

एटीएम चालकांची संघटना असलेल्या CATMi ने RBI आणि बँकांकडे चिंता व्यक्त केली आहे की, अनेक राज्यांमध्ये एटीएममध्ये पुन्हा पैसे भरण्यासाठी पुरेशी रोख रक्कम उपलब्ध नाही. संघटनेचे म्हणणे आहे की, लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील एटीएममध्ये रोख रक्कम पोहोचवण्यात अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे रोख रकमेचे संकट अधिक गंभीर होऊ शकते.

लहान शहरांना जास्त फटका का?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, देशातील सर्वात मोठे एटीएम नेटवर्क असलेल्या SBI च्या  अनेक एटीएममध्ये रोख रकमेच्या असंतुलनाच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. असा आरोप आहे की, मोठ्या शहरांमध्ये आणि महानगरांमध्ये अतिरिक्त रोख रक्कम वितरित केली जात आहे, तर लहान शहरांमधील एटीएममध्ये पुरेशी रोख रक्कम पोहोचत नाही. यामुळे तेथील एटीएममधील रोख रक्कम लवकर संपत आहे.

CATMi मते, जेव्हा रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे एटीएम बंद पडतात, तेव्हा ऑपरेटर्सना व्यवहार आणि इंटरचेंज शुल्कामध्ये तोटा सहन करावा लागतो. या समस्येमुळे १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा दावा या उद्योगाने केला असून, बँकिंग प्रणालीकडून नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.

वाढत्या खर्चामुळेही समस्या अधिकच गंभीर

एटीएम चालकांच्या समस्या केवळ रोख रकमेच्या तुटवड्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. वाढत्या इंधनाच्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार आणि वाढता परिचालन खर्च यामुळेही या व्यवसायावर दबाव येत आहे. दरम्यान, डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढल्यामुळे एटीएममधून रोख रक्कम काढणाऱ्या लोकांची संख्या घटली आहे.

जनतेने घाबरण्याची गरज आहे का?

सध्या देशात रोख रकमेचा तुटवडा नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. समस्या रोख रकमेच्या उपलब्धतेची नाही, तर विशिष्ट भागांमध्ये तिच्या पुरवठ्याची आणि वितरणाची आहे. RBIने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे पुरेसा चलन साठा आहे आणि जिथे गरज असेल तिथे त्वरित रोख रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल.

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Web Title: Atms in small towns may shut down catmi warning to rbi see more details

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Published On: Jun 08, 2026 | 04:40 PM

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