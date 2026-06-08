Share Market धडाम… सेन्सेक्स 800 अंकांवर कोसळला, गुंतवणुकदारांमध्ये हाहाकार 500000 कोटी पाण्यात…

Black Monday : आज सोमवारी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी ‘ब्लॅक मंडे’ ठरला. व्यवहार सुरू झाल्यानंतर काही तासांतच त्यांची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक बुडाली. सोमवारी सकाळच्या सत्रात निफ्टी ५० आणि सेन्सेक्स दोन्हीमध्ये मोठी घसरण झाली.
जागतिक पातळीवरील कमकुवतीचे येत असलेले संकेत, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून झालेली मोठी विक्री आणि वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर नकारात्मक परिणाम झाला, ज्यामुळे शेअर बाजार अस्थिर झाला. आज, मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या विक्रीमुळे सेन्सेक्स जवळपास ८०० अंकांनी घसरला आणि निफ्टी २३,१०० च्या जवळपास पोहोचला. या प्रचंड घसरणीमुळे अवघ्या काही तासांत गुंतवणूकदारांचे ५ लाख कोटी रुपये बुडाले. परिणामी, बीएसईवर सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल अंदाजे ४५६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरले.
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आज बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली. सेन्सेक्समधील प्रत्येक शेअरची किंमत कमी झाली. बेंचमार्क निर्देशांकाव्यतिरिक्त इतर निर्देशांकांमध्येही बाजारात कमजोरी दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप १०० आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० दोन्ही निर्देशांक १% पेक्षा जास्त घसरले, जे गुंतवणूकदारांमधील जोखीम टाळण्याच्या वृत्तीचे द्योतक आहे.
जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे मुख्य गुंतवणूक धोरणतज्ञ, व्ही. के. विजयकुमार स्पष्ट करतात की, “आठवड्याच्या सुरुवातीला बाजारासमोर मोठी आव्हाने आहेत. गेल्या शुक्रवारी, नॅसडॅकमधील ४.१८% च्या मोठ्या घसरणीने जागतिक बाजारांना हादरवून सोडले, ज्यामुळे तंत्रज्ञान-प्रधान दक्षिण कोरिया आणि तैवानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि लेबनॉनमधील इस्रायलच्या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायलवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडच्या किमती ९६ डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. मे महिन्यातील अमेरिकेची रोजगारविषयक आकडेवारीही सकारात्मक आहे, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात कपात करणार नाही अशी अपेक्षा वाढली आहे.”
इराण आणि इस्रायलमधील वाढता तणाव – रविवारी रात्री इराणने इस्रायलवर पुन्हा केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर इस्रायलनेही प्रत्युत्तर म्हणून केलेल्या हल्ल्यांमुळे भू-राजकीय तणाव वाढला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ – इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती ३.२९% नी वाढून प्रति बॅरल ९६.१५ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. जर आयात महाग झाली, तर महागाईचा धोका आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेच्या टेक मार्केटमध्ये घसरण – गेल्या शुक्रवारी, अमेरिकेचा टेक इंडेक्स, नॅसडॅक, ४.१८% नी कोसळला आणि एस अँड पी ५०० २.६४% नी घसरला. अमेरिकेच्या शेअर बाजारातील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सेमीकंडक्टर कंपन्यांच्या शेअर्समधील तीव्र घसरणीचा परिणाम भारतीय आयटी क्षेत्रातील शेअर्सवरही झाला, ज्यामुळे निफ्टी आयटी इंडेक्स १.८५% नी कोसळला.
परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री – परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून सातत्याने निधी काढून घेत आहेत. मजबूत डॉलर आणि बॉण्डवरील जास्त परतावा यामुळे परदेशी निधी सोन्यासारख्या सुरक्षित मालमत्तांकडे वळत आहे. यामुळे बाजारात विक्रीचा दबाव निर्माण झाला आहे.
रुपयेचे अवमूल्यन – जागतिक तणाव आणि मजबूत होत असलेल्या डॉलरच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रुपया आज डॉलरच्या तुलनेत ३८ पैशांनी घसरून ९५.३२ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा परतावा कमी होतो, ज्यामुळे ते बाजारात अधिक विक्री करत आहेत.
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