  • Major Government Decision Regarding Petrol And Diesel Tax Cut Announced Effective June 1st What Will Be The Impact

Petrol – Diesel बाबत सरकारचा मोठा निर्णय, 1 जूनपासून लागू होणारी करकपात जाहीर; काय होणार परिणाम?

Updated On: May 31, 2026 | 10:25 AM IST
सारांश

सरकाने एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि ATF संदर्भात सरकारने महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली आहेत. शनिवार, ३० मे रोजी सरकारने जारी केलेल्या एका निवेदनात, १ जूनपासून पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या निर्यातीवर आकारले जाणारे ड्यूटी कमी करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. यामुळे नेमका काय होणार परिणाम?

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

विस्तार

Petrol-Diesel Export Duty Cut: जागतिक स्तरावरील परिस्थिती पाहता संपूर्ण जगात महागाईचा भडका उडाला आहे. ही परिस्थिती प्रत्येक देश कशाप्रकारे नियंत्रणात ठेवतं तितकंच महत्त्वाचं आहे. भारतात देखील परिस्थिती काही वेगळी नाही. पण या सगळ्यात सरकाने एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि ATF संदर्भात सरकारने महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली आहेत. शनिवार, ३० मे रोजी सरकारने जारी केलेल्या एका निवेदनात, १ जूनपासून पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या निर्यातीवर आकारले जाणारे ड्यूटी कमी करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. यामुळे नेमका काय होणार परिणाम?

सरकारच्या या घोषणेनंतर पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क कमी करून १.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे, तर डिझेलसाठी हा दर कमी करून १३.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवरील निर्यात शुल्कही कमी करून ९.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा आढावा घेतल्यानंतर, सरकार दर १५ दिवसांनी या कर दरांमध्ये सुधारणा करते.

सध्याच्या कालावधीसाठीचे नवीन दर पुढीलप्रमाणे –

पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क: ₹१.५ प्रति लिटरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे शुल्क ₹३ होते.
डिझेलवरील निर्यात शुल्क: ₹१३.५ प्रति लिटरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे शुल्क ₹१६.५० होते.
ATF वरील निर्यात शुल्क: हे शुल्क देखील मागील दर ₹१६ वरून कमी करून ₹९.५० प्रति लिटर करण्यात आले आहे.

सामान्य नागरिकांवर काय होणार परिणाम?

पेट्रोल आणि डिझेलवरील निर्यात शुल्कात करण्यात आलेल्या कपातीचा सामान्य ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. देशभरातील स्थानिक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणतीही घट होणार नाही. सरकारने उचललेले हे पाऊल Reliance आणि Nayara यांसारख्या तेल शुद्धीकरण कंपन्यांसाठी फायदेशीर आहे; या कंपन्या भारतातून परदेशी बाजारपेठांमध्ये इंधनाची निर्यात करतात. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम म्हणून, या कंपन्यांचा निर्यातीशी संबंधित खर्च आता पूर्वीच्या पातळीच्या तुलनेत कमी होईल.

करामध्ये कपात का केली जातेय?

सरकार दर १५ दिवसांनी करांच्या दरांचा आढावा घेत असते. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींत थोडीशी घट होते किंवा त्या स्थिर राहतात, तेव्हा तेल शुद्धीकरण कंपन्यांच्या अतिरिक्त नफ्यात देखील घट होण्याची शक्यता असते. हा समतोल राखण्यासाठीच, सरकारने १ जूनपासून लागू होणारी निर्यात शुल्कातील कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Published On: May 31, 2026 | 10:25 AM

