प्लास्टिकच्या नोटा आता भारतात? 14 वर्षांनंतर पुन्हा चर्चा, ‘या’ देशांमध्ये आधीपासूनच चलन, RBI चा प्लॅन काय?

Plastic Currency: भारताचा रुपया सध्या चलनामध्ये कागदी नोटा आणि सिक्के आहेत. तसं पाहायला गेलं तर डिजिटल स्वरुपामध्येही आपण चलन वापरतो पण तुम्हाला माहिती आहेत का भारतात लवकरच प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याबाबतच्या चर्चांना आता जोर चढला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा ‘पॉलिमर’ चलनी नोटा चलनात आणण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करत आहे. पाटणा आणि मुंबई येथे नुकत्याच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये हा प्रस्ताव समोर आला. नेमका काय आहे प्रस्ताव आणि भारतात प्लास्टिकच्या नोटा येण्याच्या शक्यता काय वाढताहेत ? समजून घेऊयात.
कागदी चलनाच्या तुलनेत, पॉलिमर किंवा प्लास्टिक पासून बनवलेल्या चलनी नोटा अधिक टिकाऊ असतात.
धूळ आणि ओलावा यांचा या नोटांवर फारसा परिणाम होत नाही.
भारतातील हवामान आणि चलनाच्या वापराची पद्धत लक्षात घेता, हे घटक विशेषतः महत्त्वपूर्ण ठरतात.
या नोटांचे आयुर्मान अधिक असल्याने, वारंवार नोटा पुन्हा छापण्याची गरज कमी होते.
परिणामी, सुरुवातीचा उत्पादन खर्च जरी अधिक असला, तरी कालांतराने एकूण खर्च मात्र कमी होण्याची शक्यता असते.
भारतात चलन छपाईचा विचार केला तर हा खर्च सातत्याने उच्च राहिला आहे, जरी या खर्चात काही प्रमाणात चढ-उतार दिसून आले असले तरीही. रिझर्व्ह बँकेच्या अद्ययावत आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये चलनी नोटांच्या छपाईवर झालेला खर्च वाढून ₹६,३७२ कोटींच्या उच्चांकावर पोहोचला होता. त्यानंतर, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ही रक्कम कमी होऊन ₹४,८७५ कोटींवर आली. यापूर्वी, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात, हा खर्च वाढून ₹७,९६५ कोटींवर पोहोचला होता. नोटाबंदी आणि नवीन चलनी नोटांच्या छपाईमुळे निर्माण झालेली ही एक अपवादात्मक परिस्थिती होती.
नोटांची छपाई करणे हा या समस्येचा केवळ एक पैलू आहे. सतत बदलून द्याव्या लागणाऱ्या, मळलेल्या आणि खराब झालेल्या नोटांच्या प्रचंड साठ्यामुळे त्याहूनही मोठे आव्हान उभे राहते. नोटांच्या विल्हेवाटीबाबत किंवा त्या नष्ट करण्याबाबत उपलब्ध असलेली आरबीआयची आकडेवारी या गोष्टीवर लक्ष टाकते की चलनी नोटांचा मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या प्रसारामुळे हे चक्र सुरू राहते. अलीकडील आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये, चलनातून मागे घेण्यात आलेल्या एकूण नोटांपैकी बहुतांश नोटा या ₹५०० च्या ५९८.३ कोटी नोटा आणि ₹१०० च्या ५८१.१ कोटी नोटांचा समावेश होता.
जागतिक स्तरावर, हा बदल आधीच सुरू झाला आहे. सध्या, ६० हून अधिक देश प्लास्टिकच्या नोटांचा वापर करतात. ऑस्ट्रेलिया हा अशा नोटा चलनात आणणारा पहिला देश होता. पॉलिमर चलनाचा वापर करणाऱ्या इतर अर्थव्यवस्थांमध्ये कॅनडा, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया आणि रोमानिया यांचा समावेश होतो. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांसारख्या देशांनी पॉलिमर चलनाचा पूर्णपणे स्वीकार केला आहे. दुसरीकडे, इतर अनेक राष्ट्रांनी याचा अंशतः स्वीकार केला आहे. पण जगाच्या मोठ्या भागात ज्यामध्ये भारताचाही समावेश होतो. कागदी चलन हेच विनिमयाचे मुख्य माध्यम म्हणून कायम आहे.