Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या. सोने-चांदी या मौल्यवान धातूंनी अलीकडेच विक्रमी पातळी गाठली होती, परंतु आता त्या घसरल्या आहेत. चांदीने तर ३ लाखांपेक्षा जास्त किमतीवर गगनाला भिडला होता. 

Updated On: Jan 22, 2026 | 01:26 PM
  • आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याला झटका
  • सुरक्षित गुंतवणुकीची घटली मागणी
  • चांदी ३,११,६३९ रुपये तर सोने प्रति १० ग्रॅम १,५०,५५७ रु. वर

Today Gold-Silver Prices: गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या. सोने-चांदी या मौल्यवान धातूंनी अलीकडेच विक्रमी पातळी गाठली होती, परंतु आता त्या घसरल्या आहेत. चांदीने तर ३ लाखांपेक्षा जास्त किमतीवर गगनाला भिडला होता.  ग्रीनलँडवरील भू-राजकीय तणाव कमी होण्याच्या चिन्हांमुळे सुरक्षित ठिकाणांसाठी गुंतवणूकदारांची मागणी कमी झाली आहे. याव्यतिरिक्त, मजबूत होत असलेल्या अमेरिकन डॉलरमुळे सोने आणि चांदीच्या किमतींवरही दबाव आला. सलग तीन दिवसांच्या वाढीनंतर, सोन्याच्या किमती जवळपास १ टक्क्यांनी घसरल्या, तर चांदी देखील त्याच्या विक्रमी उच्चांकापेक्षा खाली आली.

हेही वाचा: India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

गोल्ड ०.८% घसरून ४,७९९.७९ प्रति औंसवर आला, जो पूर्वी ४,८८७.८२ प्रति औंसचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता. फेब्रुवारी डिलिव्हरीसाठी अमेरिकन सोन्याचा दर ०.६% घसरून ४,८०६.६० प्रति औंसवर बंद झाला. चांदीच्या किंमतीही कमकुवत झाल्या, चांदी ०.९% घसरून ९२.३८ प्रति औंसवर आली, मंगळवारी ९५.८७ प्रति औंसचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता.

बुधवारी एमसीएक्स सोन्याचा भाव २,५५१ रुपयांनी किंवा १.६९% ने वाढून १,५३,११६ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर ​​बंद झाला. व्यापार सत्रादरम्यान सोन्याने १,५८,४७५ रुपयांचा नवीन उच्चांक गाठला. एमसीएक्स चांदी ७,१७१ रुपयांनी किंवा २.२२ % ने घसरून ३,१६,५०१ रुपये प्रति किलोवर बंद झाला. सत्रादरम्यान चांदीने ३,३५,५२१ रुपयांचा नवीन उच्चांकही पाहिला.

हेही वाचा: SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

गुरुवारी १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १,५०,५५७ रुपयांवर व्यवहार करत होता, तर एक किलो चांदी ३,११,६३९ रुपयांवर विकली जात होती, जी कालच्या तुलनेत २.१५ % कमी आहे. दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,५६,७६० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,४३,७१० रुपये आहे. तर, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या प्रमुख शहरात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,५६,६१० रुपये आहे, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,४३,५६० रुपये आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील विधानानंतर वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतीत घट झाली. तथापि, ट्रम्प यांनी टॅरिफ फ्रीजची घोषणा केल्याने परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे बाजाराला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. शिवाय, आधीच जास्त किमती असल्याने अनेक गुंतवणूकदार नफा कमवत आहेत.

Published On: Jan 22, 2026 | 01:26 PM

Jan 22, 2026 | 01:26 PM
