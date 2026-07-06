Mumbai Pune Expr: पुणे-मुंबई प्रवास पूर्णपणे टाळा, बेत पुढे ढकला!पुढील आदेशापर्यंत वाहतूक ठप्प, पाहा मार्गदर्शक सूचना

प्रशासनाने नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय पुणे–मुंबई किंवा मुंबई–पुणे प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत या मार्गांचा वापर करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक प्रवास करावाच लागल्यास, प्रशासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या वाहतूकविषयक सूचना आणि अद्ययावत माहितीनुसारच प्रवास करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
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दरम्यान, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (IGP) रंजन कुमार शर्मा यांनी सूचना जारी केली आहे. “भूस्खलन आणि सततच्या मुसळधार पावसामुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग (Expressway) आणि जुना मुंबई-पुणे महामार्ग या दोन्ही मार्गांवरील वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत दोन्ही दिशांची (पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे) वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.” असे आदेश प्रशासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
नागरिकांना विनंती आहे की, पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुणे आणि मुंबई दरम्यान कोणताही प्रवास करू नये. ज्यांचा प्रवासाचा बेत आहे, त्यांनी आपला प्रवास पुढे ढकलावा आणि सरकारी यंत्रणांकडून दिल्या जाणाऱ्या वाहतूकविषयक सूचना व अद्यतनांचे (updates) पालन करावे.
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मावळ आणि ताम्हिणी घाट परिसरातील काही भाग आणि रस्त्यांवर पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे; या भागात पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या पर्यायी मार्गांचाही समावेश होतो.
त्यानुसार, पुढील सूचना मिळेपर्यंत खालील मार्ग बंद करण्यात आले आहेत:
१. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग (Expressway): काँक्रीटचा खांब पडल्यामुळे ‘कनेक्टिंग लिंक’ आणि ‘मिसिंग लिंक’ दरम्यानचा मार्ग बंद.
२. जुना पुणे-मुंबई महामार्ग: काही ठिकाणी पाणी रस्त्यावरून वाहत असल्यामुळे (ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे) मार्ग बंद.
३. लोहगड किल्ल्याजवळील पाटन गावात भूस्खलन झाल्याची माहिती मिळाली आहे. भूस्खलनाच्या प्रभावाखालील क्षेत्रात एक कुटुंब अडकल्याचे वृत्त आहे. बचाव कार्य सुरू करण्यात आले आहे.
दरड कोसळण्याचा धोका आणि मुसळधार पावसाची परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, तसेच अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे.