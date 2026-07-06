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Karjat Lonavala Landslide: मुसळधार पावसाचा रेल्वेला फटका; कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प, इतर मार्गांवर विलंब

Updated On: Jul 06, 2026 | 11:26 AM IST
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सारांश

Karjat–Khopoli Route Suspended Due to Track Damage : कोकणासह मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम मध्य रेल्वेच्या कर्जत-खोपोली मार्गावरील लोकल सेवांवर झाला आहे. रुळांवरून पाणी वाहिल्याने खडी वाहून गेल्यामुळे या मार्गावरील लोकल सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे.

मुसळधार पावसाचा रेल्वेला फटका; कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प, इतर मार्गांवर विलंब

मुसळधार पावसाचा रेल्वेला फटका; कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प, इतर मार्गांवर विलंब

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विस्तार
  • कर्जत-खोपोली रुळांवरील खडी वाहून गेल्याने लोकल बंद
  • मुख्य मार्गावर गाड्या 15 ते 20 मिनिटे उशिरा
  • हार्बर-ट्रान्स हार्बर मार्ग सुरू
Karjat–Khopoli Route Suspended Due to Track Damage News Marathi : कोकणासह मुंबई आणि उपनगरांमध्ये रविवार मध्यरात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून त्याचा परिणाम मध्य रेल्वेच्या (central railway) रेल्वे वाहतुकीवर झाला आहे. सोमवारी सकाळी कर्जत ते खोपोली दरम्यान रुळांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहू लागल्याने रुळाखालची खडी वाहून गेली. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या मार्गावरील लोकल सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. ठाकूरवाडी (TKW) आणि मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) दरम्यानच्या अप मेन लाईनवर (UPML) डोंगराचा मोठा मलबा आणि दगड कोसळले आहेत. या घटनेमुळे मुंबई विभागातील रेल्वे सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली असून, मध्य रेल्वेला अनेक महत्त्वाच्या गाड्या तात्काळ रद्द करून दुसऱ्या मार्गाने वळवाव्या लागल्या आहेत.

रेल्वे प्रशासनाकडून या विभागात दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले असून अभियंते आणि तांत्रिक कर्मचारी घटनास्थळी तैनात आहेत. रुळांची पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतरच लोकल सेवा पूर्ववत करण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) X वर पोस्ट केले आहे की, पुणे-मुंबई लेनवरील पुणे-मुंबई कनेक्टिंग लिंक रोडवरील बोगदा क्रमांक २ च्या बाहेर पडण्याच्या मार्गाजवळ मुसळधार पावसात भूस्खलन झाले आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पहाटे ४ वाजल्यापासून वाहतूक वळवण्यात आली आहे. आम्ही महामार्ग वाहतूक पोलिसांच्या सहकार्याने परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहोत.

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आपत्तीजनक पाऊस

देशभरात मान्सून उशिरा दाखल झाला असला तरी, आता मुंबईत त्याचे आपत्तीजनक स्वरूप येत आहे. गेल्या रविवारी, मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेची मोठी हानी झाली. मुंबई विमानतळावरील हवाई वाहतूक विस्कळीत झाली. पावसामुळे झालेल्या अपघातांमध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला.

३०० मिमी पर्यंत पावसाची नोंद

रविवारी, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये २०० ते ३०० मिमी पावसाची नोंद झाली. मरीन ड्राइव्ह आणि गेटवे ऑफ इंडियाजवळ समुद्राच्या उंच लाटा दिसत होत्या. अनेक समुद्रकिनाऱ्यांवर समुद्राला पूर आला होता.

सोमवारी शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर

हवामान खात्याने मुंबईत ऑरेंज अलर्ट जारी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा व महाविद्यालयांना सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मुसळधार पावसामुळे आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. कुर्ला पश्चिममधील कमानी भागातील गोम्स गाऊन बिल्डिंगजवळील हिंदी बीएमसी शाळेजवळ एका दुकानावर झाड कोसळल्याने ६३ वर्षीय युनूस कुंडावाला यांचा मृत्यू झाला. ही घटना दुपारी १२:४० च्या सुमारास घडली. मुसळधार पावसात दुकानावर झाड कोसळून एका ६३ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर रविवारी मुंबईतील कुर्ला येथे लोकांनी आंदोलन केले.

मध्य रेल्वे उशीरा

दरम्यान, मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील लोकल सेवा सुरू असली तरी मुसळधार पावसामुळे गाड्या सुमारे ८ ते १० मिनिटे उशिराने धावत आहेत. हार्बर मार्गावरील सेवा देखील सुरू असून तेथील गाड्या ५ ते ८ मिनिटांच्या विलंबाने धावत आहेत. याशिवाय ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा सुरळीत सुरू असून पोर्ट (Port) मार्गावरील रेल्वे वाहतूकही नियमित सुरू आहे. मात्र, सततच्या पावसामुळे परिस्थितीवर रेल्वे प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष असून हवामानातील बदलानुसार आवश्यक निर्णय घेतले जाणार आहेत.

मुंबई, ठाणे, रायगड आणि कोकण पट्ट्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रेल्वेसह रस्ते वाहतुकीवरही परिणाम होत असून नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये आणि स्थानिक प्रशासन तसेच रेल्वे प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

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Web Title: Mumbai rains karjat khopoli local train service disrupted july 2026 news marathi

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Published On: Jul 06, 2026 | 11:26 AM

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