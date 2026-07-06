गौरव मोरेच्या घरी पोहोचला बॉलिवूडचा सुपरस्टार; गौरवने केलेल्या ‘त्या’ कृतीची जोरदार चर्चा, नेटकरी म्हणाले, ‘जिंकलंस भावा’

Gaurav More New House Johnny Lever Visit Video Viral: गौरव मोरे हा ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मुळे घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता सध्या यशाच्या शिखरावर आहे. नुकतेच त्याने मुंबईतील पवई परिसरात स्वतःच्या हक्काच्या नव्या घरात गृहप्रवेश केला. या आनंदाच्या क्षणानंतर आता त्याच्या आयुष्यात आणखी एक खास घटना घडली आहे.
बॉलिवूडचे ज्येष्ठ विनोदी अभिनेते जॉनी लिव्हर यांनी गौरव मोरेच्या नव्या घराला अचानक भेट दिली. आपल्या आवडत्या कलाकाराला घरात पाहून गौरवचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. त्याने जॉनी लिव्हर यांचे पाय स्पर्श करून आशीर्वाद घेतले. या कृतीने उपस्थितांसह सोशल मीडियावरील चाहत्यांचीही मनं जिंकली.
या खास भेटीचा व्हिडिओ गौरव मोरेने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये जॉनी लिव्हर घरात प्रवेश करताच गौरव त्यांचे स्वागत करतो आणि नम्रपणे त्यांच्या पायांवर डोकं ठेवून आशीर्वाद घेताना दिसतो. त्यानंतर दोघांमध्ये मनमोकळ्या गप्पाही रंगतात.
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हा व्हिडिओ शेअर करत गौरवने भावनिक भावना व्यक्त केल्या. त्याच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. “जिंकलंस भावा,” “संस्कार असावेत तर असे,” “खूप मोठा झालास, पण नम्रता कायम ठेवलीस,” अशा अनेक प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या.
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गौरव मोरेने आपल्या मेहनतीच्या आणि विनोदी अभिनयाच्या जोरावर मराठी मनोरंजन विश्वात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आता बॉलिवूडचे दिग्गज कलाकार जॉनी लिव्हर यांनी त्याच्या नव्या घराला दिलेल्या भेटीमुळे हा क्षण त्याच्या आयुष्यातील कायमचा संस्मरणीय ठरला आहे.
मराठी चित्रपट, रिअॅलिटी शो आणि विनोदी कार्यक्रमांमध्ये आपली छाप उमटवल्यानंतर गौरवने आता हिंदी ओटीटीकडे यशस्वी पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे त्याच्या अभिनयाचा नवा पैलू पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. विशेष म्हणजे, या मालिकेत विक्रांत मेसी खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार असल्याने सीरिजबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
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