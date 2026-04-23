  • Madhubala Biopic Sara Arjun Hits The Jackpot The Yalina Actress From Dhurandhar 2 Will Now Portray Madhubala

Madhubala Biopic: सारा अर्जुनला लागली लॉटरी! ‘Dhurandhar2’मधील यलीना आता साकारणार मधुबाला

धुरंधर'मधील येलीना म्हणजेच सारा अर्जुन ही मधुबाला यांच्यावर बनत असलेल्या बायोपिकमध्ये ती त्यांची भूमिका साकारणार आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 03:04 PM
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात सुंदर अभिनेत्रींपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या मधुबाला यांच्यावरील बायोपिकची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अनेक अभिनेत्रींची नावे समोर आली होती, पण अद्याप कोणाचेही नाव निश्चित झाले नव्हते. आता, ‘धुरंधर’मधील येलीना म्हणजेच सारा अर्जुन हिच्या नावाची पुष्टी झाली आहे. याचा अर्थ, तिचे नशीबच उघडले आहे. असे म्हटले जात आहे की, मधुबाला यांच्यावर बनत असलेल्या बायोपिकमध्ये ती त्यांची भूमिका साकारणार आहे. मधुबाला यांच्या बायोपिकसाठी तिचे नाव निश्चित झाले आहे. जसमीत के. रीन या बायोपिकचे दिग्दर्शन करणार असून, संजय लीला भन्साळी याची निर्मिती करणार आहेत.

व्हरायटी इंडियाच्या एका वृत्तानुसार, मधुबाला बायोपिकचे चित्रीकरण जुलै २०२६ मध्ये सुरू होईल. ‘धुरंधर’ आणि ‘धुरंधर २’ नंतर, सारा अर्जुनच्या कारकिर्दीतील हा एक महत्त्वपूर्ण चित्रपट मानला जातो, जो तिच्या कारकिर्दीला एक नवीन दिशा देतो. सारा अर्जुन लहानपणापासूनच चित्रपटांमध्ये काम करत असली तरी, ‘धुरंधर’ने तिला रातोरात स्टार बनवले.

मधुबाला बायोपिकचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बजेटच्या अडचणींमुळे या कामाला अनेकदा विलंब झाला, पण आता त्याचे चित्रीकरण पुन्हा सुरू झाले आहे. संजय लीला भन्साळी जेव्हा निर्माता म्हणून मधुबाला बायोपिकमध्ये सामील झाले, तेव्हा या कामाला एक महत्त्वाचे वळण मिळाले. यापूर्वी विजय वर्मा आणि आलिया भट्ट यांच्या ‘डार्लिंग्स’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलेले जसमीत के. रीन हे या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मधुबालाचे सौंदर्य, मोहकता आणि पडद्यावरील वावर अचूकपणे साकारण्यासाठी सारा अर्जुन जोरदार तयारी करत आहे. मधुबालाच्या वैयक्तिक आयुष्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या दिलीप कुमार आणि किशोर कुमार यांच्या भूमिकांसाठी सध्या कलाकारांची निवड सुरू आहे.

हे सर्वश्रुत आहे की, सुरुवातीला मधुबालाच्या भूमिकेसाठी कियारा अडवाणीसोबत चर्चा सुरू होती, पण हा करार होऊ शकला नाही आणि त्यानंतर सारा अर्जुनला करारबद्ध करण्यात आले. यापूर्वी मधुबालाच्या भूमिकेसाठी साई पल्लवी आणि अनित पड्डा यांची नावेही चर्चेत होती, पण त्या केवळ अफवा ठरल्या.

मधुबालाच्या बायोपिकमध्ये तिच्या कारकिर्दीतील आणि वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक महत्त्वाचे पैलू दाखवले जातील. प्रेक्षकांना तिचे असे क्षण पाहण्याची संधीही मिळेल, जे तिच्या आयुष्याशी निगडित नाहीत. मधुबालाचे दिलीप कुमार आणि किशोर कुमार यांच्यासोबतचे नाते, तिचा संघर्ष आणि वेदना यांची कहाणीही दाखवली जाईल.

मधुबाला बायोपिकची अधिकृत घोषणा मार्च २०२४ मध्ये करण्यात आली. सोनी पिक्चर्स इंटरनॅशनल प्रॉडक्शन्स आणि ब्रूइंग थॉट्स प्रा. लि. यांनी एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे या चित्रपटाची घोषणा केली. याची निर्मिती मधुबालाची बहीण, मधुर ब्रिज भूषण आणि अरविंद कुमार मालवीय संयुक्तपणे करणार आहेत.

मनीष मल्होत्रा ​​देखील मधुबाला बायोपिक बनवण्याचा विचार करत होते.मधुबाला बायोपिकसाठी फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा ​​यांच्या नावाचाही विचार करण्यात आला होता, परंतु दिवंगत अभिनेत्रीची बहीण, मधुर भूषण यांनी २०२२ मध्ये सांगितले की, मधुबालाच्या आयुष्यावर हा चित्रपट फक्त त्या आणि त्यांची टीमच बनवेल, दुसरे कोणीही नाही.

