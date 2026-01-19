Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • China Cuts Us Treasury Holdings To 17 Year Low Boosts Gold Reserves Amid Economic Uncertainty

China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

अमेरिकेशी असलेल्या ताणलेल्या संबंधांमुळे आणि परकीय चलन साठ्यात विविधता आणण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून चीनने यूएस ट्रेझरी बाँडमधील आपली गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणली आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 10:07 AM
China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनची अमेरिकन ट्रेझरीजमधील गुंतवणुकीत कपात
  • चीन-अमेरिका या दोन्ही देशांत तणावाचे वातावरण
  • गुंतवणुकीसाठी ड्रॅगनने घेतली सोन्याकडे धाव
 

China-US Treasury Holdings: अमेरिकेशी असलेल्या ताणलेल्या संबंधांमुळे आणि परकीय चलन साठ्यात विविधता आणण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून चीनने यूएस ट्रेझरी बाँडमधील आपली गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणली आहे. यूएस ट्रेझरी विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, चीनची यूएस ट्रेझरी होल्डिंग्ज नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ६८२.६ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली, जी ऑक्टोबरमध्ये ६८८.७ अब्ज डॉलर होती. २००८ नंतरची ही सर्वांत कमी पातळी आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिकेशी जोडलेल्या मालमत्तेत झालेली घट ही चीनच्या दीर्घकालीन धोरणाचा एक भाग आहे. ज्याने त्याचे साठे सोने, बिगर-अमेरिकन चलने आणि परदेशी इक्विटी गुंतवणुकीकडे वळवले आहेत.

हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

शांघाय युनिव्हर्सिटी ऑफ फायनान्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक शी जुनयांग म्हणाले की, अलिकडच्या काळात परकीय मालमत्तेचे चांगले ऑप्टिमायझेशन आणि विविधीकरण यामुळे चीनच्या पोर्टफोलिओची सुरक्षा आणि स्थिरता मजबूत झाली आहे. दरम्यान, चीन आपल्या सोन्याच्या साठ्यात सातत्याने वाढ करत आहे. पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या मते, डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस चीनचा सोन्याचा साठा ७४.१५ दशलक्षपर्यंत पोहोचला, जो मागील महिन्यापेक्षा ३०,००० औसने वाढला आहे. हा सलग १४ वा महिना आहे; ज्यामध्ये मध्यवर्ती बँकेने आपल्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ केली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमध्ये चीन भविष्यातही आपल्या साठ्याचे रक्षण करण्यासाठी सोने खरेदी करत राहू शकतो असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

जगातील सर्वांत मोठा परकीय चलनसाठा

उल्लेखनीय म्हणजे, जेव्हा चीनने आपला हिस्सा कमी केला तेव्हा अमेरिकेच्या कर्जात परकीय गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचली.
दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जपान आणि ब्रिटनने त्यांचे होल्डिंग वाढवले आहे. जपानची गुंतवणूक २.६ अब्ज डॉलर्सने वाढून १.२ ट्रिलियन डॉलर्स झाली आहे, तर ब्रिटनचा हिस्सा १०.६ अब्ज डॉलर्सने वाढून ८८८.५ अब्ज डॉलर्स झाला आहे. मिळालेल्या अहवालानुसार, डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस चीनकडे जगातील सर्वात मोठा परकीय चलन साठा ३.३५७९ ट्रिलियन डॉलर असेल. चीनने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे हा साठा वाढला.

Web Title: China cuts us treasury holdings to 17 year low boosts gold reserves amid economic uncertainty

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 10:07 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
1

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
2

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल
3

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?
4

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM