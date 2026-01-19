China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

China-US Treasury Holdings: अमेरिकेशी असलेल्या ताणलेल्या संबंधांमुळे आणि परकीय चलन साठ्यात विविधता आणण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून चीनने यूएस ट्रेझरी बाँडमधील आपली गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणली आहे. यूएस ट्रेझरी विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, चीनची यूएस ट्रेझरी होल्डिंग्ज नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ६८२.६ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली, जी ऑक्टोबरमध्ये ६८८.७ अब्ज डॉलर होती. २००८ नंतरची ही सर्वांत कमी पातळी आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिकेशी जोडलेल्या मालमत्तेत झालेली घट ही चीनच्या दीर्घकालीन धोरणाचा एक भाग आहे. ज्याने त्याचे साठे सोने, बिगर-अमेरिकन चलने आणि परदेशी इक्विटी गुंतवणुकीकडे वळवले आहेत.
शांघाय युनिव्हर्सिटी ऑफ फायनान्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक शी जुनयांग म्हणाले की, अलिकडच्या काळात परकीय मालमत्तेचे चांगले ऑप्टिमायझेशन आणि विविधीकरण यामुळे चीनच्या पोर्टफोलिओची सुरक्षा आणि स्थिरता मजबूत झाली आहे. दरम्यान, चीन आपल्या सोन्याच्या साठ्यात सातत्याने वाढ करत आहे. पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या मते, डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस चीनचा सोन्याचा साठा ७४.१५ दशलक्षपर्यंत पोहोचला, जो मागील महिन्यापेक्षा ३०,००० औसने वाढला आहे. हा सलग १४ वा महिना आहे; ज्यामध्ये मध्यवर्ती बँकेने आपल्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ केली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमध्ये चीन भविष्यातही आपल्या साठ्याचे रक्षण करण्यासाठी सोने खरेदी करत राहू शकतो असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
जगातील सर्वांत मोठा परकीय चलनसाठा
उल्लेखनीय म्हणजे, जेव्हा चीनने आपला हिस्सा कमी केला तेव्हा अमेरिकेच्या कर्जात परकीय गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचली.
दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जपान आणि ब्रिटनने त्यांचे होल्डिंग वाढवले आहे. जपानची गुंतवणूक २.६ अब्ज डॉलर्सने वाढून १.२ ट्रिलियन डॉलर्स झाली आहे, तर ब्रिटनचा हिस्सा १०.६ अब्ज डॉलर्सने वाढून ८८८.५ अब्ज डॉलर्स झाला आहे. मिळालेल्या अहवालानुसार, डिसेंबर २०२५ च्या अखेरीस चीनकडे जगातील सर्वात मोठा परकीय चलन साठा ३.३५७९ ट्रिलियन डॉलर असेल. चीनने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे हा साठा वाढला.