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Saudi Prince Dead: लंडनच्या आलिशान हॉटेलमध्ये सौदी राजकुमाराचा संशयास्पद मृत्यू; वर्षभरानंतर उलगडलं रहस्य!

Updated On: Jul 25, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

लंडनमधील आलिशान मॅरियट हॉटेलमध्ये मृतावस्थेत आढळलेल्या सौदीच्या 29 वर्षीय राजकुमार अब्दुल्ला बिन फहाद अल सौद यांच्या मृत्यूचे कारण अखेर स्पष्ट झाले आहे. यूके कोरोनरच्या अहवालानुसार, मद्य आणि GHB पार्टी ड्रगसह इतर पदार्थांच्या प्राणघातक मिश्रणामुळे हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • लंडनमधील मॅरियट हॉटेलमध्ये सौदी राजकुमार मृतावस्थेत आढळले.
  • कोरोनरच्या अहवालात मद्य आणि GHB पार्टी ड्रगच्या मिश्रणामुळे मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष.
  • तपासात आत्महत्या किंवा गुन्हेगारी कटाचा कोणताही पुरावा आढळला नाही.
Saudi Prince Dead: सौदी अरेबियाच्या 29 वर्षीय राजकुमार अब्दुल्ला बिन फहाद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज बिन जलावी अल सौद यांचा गेल्या वर्षी लंडनमधील एका आलिशान हॉटेलमध्ये मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले होते. मात्र, आता यूकेच्या कोरोनरच्या चौकशीत त्यांच्या मृत्यूबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून या प्रकरणाने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेला उधाण आले आहे.

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नेमकं प्रकरण काय?

२५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केन्सिंग्टन येथील मॅरियट हॉटेलमधील त्याच्या खोलीत राजकुमाराचा मृत अवस्थेत आढळून आले. त्या खोलीचा एका दिवसाचा भाडे सुमारे ७०० पाउंड (७७ हजार रुपये) आहे. राजकुमारांचा मृतदेह हॉटेलच्या पाचव्या मजल्यावरील त्यांच्या खोलीतील बाथरूममध्ये एका सफाई कर्मचाऱ्याला आढळला. त्या वेळी खोली आतून बंद होती आणि राजकुमार पूर्ण कपड्यांमध्ये होते. घटनास्थळी जबरदस्ती, झटापट किंवा इतर कोणत्याही संशयास्पद हालचालींचे पुरावे आढळले नाहीत.

तपासादरम्यान डॉक्टरांनी सांगितले की, राजकुमारांवर उपचार सुरू असताना त्यांनी सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद दिला होता. विषबाधेचा परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक उपचारही करण्यात आले होते. मात्र, नंतर अचानक त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाला आणि त्यांचा मृत्यू झाला. राजकुमारांच्या शरीरात मोठ्या प्रमाणात मद्य आणि गॅमा-हायड्रॉक्सीब्युटिरेट (GHB) या पार्टी ड्रगसह इतर काही अमली पदार्थांचे मिश्रण आढळले. या मिश्रणाचा हृदयावर गंभीर परिणाम झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कोरोनरने या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर हाअपघाती मृत्यू (Accidental Death) असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. आत्महत्या किंवा इतर कोणाचाही गुन्हेगारी सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा तपासात समोर आलेला नाही.

गुटखा-पान मसाला प्रकरणात शाहरुख खानसह सेलिब्रिटींवर कारवाईची मागणी; मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांचे पत्र

महाराष्ट्रात जप्त होणाऱ्या गुटखा, पान मसाला आणि सुगंधी सुपारी प्रकरणांमध्ये केवळ विक्रेते, वाहतूकदार किंवा साठेबाजांवर कारवाई करून उपयोग नाही, तर या व्यवसायामागील उत्पादक, बँड मालक, जाहिरात कंपन्या आणि सेलिब्रिटी बँड अॅम्बेसेडर्सनाही आरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अभय पांडे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे केली आहे. या मागणीमुळे गुटखा उद्योगाच्या संपूर्ण साखळीवर कारवाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी राजकुमाराचा मृत्यू कुठे झाला?

    Ans: लंडनमधील मॅरियट हॉटेलमध्ये.

  • Que: मृत्यूचे कारण काय असल्याचे तपासात समोर आले?

    Ans: मद्य आणि GHB पार्टी ड्रगच्या प्राणघातक मिश्रणामुळे.

  • Que: तपासात आत्महत्येचा किंवा हत्येचा पुरावा मिळाला का?

    Ans: नाही, कोरोनरने हा अपघाती मृत्यू असल्याचे नमूद केले.

Web Title: Suspicious death of a saudi prince in a luxury london hotel mystery unravelled after a year

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Published On: Jul 25, 2026 | 11:40 AM

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