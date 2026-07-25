Saudi Prince Dead: लंडनच्या आलिशान हॉटेलमध्ये सौदी राजकुमाराचा संशयास्पद मृत्यू; वर्षभरानंतर उलगडलं रहस्य!

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२५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केन्सिंग्टन येथील मॅरियट हॉटेलमधील त्याच्या खोलीत राजकुमाराचा मृत अवस्थेत आढळून आले. त्या खोलीचा एका दिवसाचा भाडे सुमारे ७०० पाउंड (७७ हजार रुपये) आहे. राजकुमारांचा मृतदेह हॉटेलच्या पाचव्या मजल्यावरील त्यांच्या खोलीतील बाथरूममध्ये एका सफाई कर्मचाऱ्याला आढळला. त्या वेळी खोली आतून बंद होती आणि राजकुमार पूर्ण कपड्यांमध्ये होते. घटनास्थळी जबरदस्ती, झटापट किंवा इतर कोणत्याही संशयास्पद हालचालींचे पुरावे आढळले नाहीत.
तपासादरम्यान डॉक्टरांनी सांगितले की, राजकुमारांवर उपचार सुरू असताना त्यांनी सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद दिला होता. विषबाधेचा परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक उपचारही करण्यात आले होते. मात्र, नंतर अचानक त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाला आणि त्यांचा मृत्यू झाला. राजकुमारांच्या शरीरात मोठ्या प्रमाणात मद्य आणि गॅमा-हायड्रॉक्सीब्युटिरेट (GHB) या पार्टी ड्रगसह इतर काही अमली पदार्थांचे मिश्रण आढळले. या मिश्रणाचा हृदयावर गंभीर परिणाम झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कोरोनरने या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर हाअपघाती मृत्यू (Accidental Death) असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. आत्महत्या किंवा इतर कोणाचाही गुन्हेगारी सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा तपासात समोर आलेला नाही.
गुटखा-पान मसाला प्रकरणात शाहरुख खानसह सेलिब्रिटींवर कारवाईची मागणी; मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांचे पत्र
महाराष्ट्रात जप्त होणाऱ्या गुटखा, पान मसाला आणि सुगंधी सुपारी प्रकरणांमध्ये केवळ विक्रेते, वाहतूकदार किंवा साठेबाजांवर कारवाई करून उपयोग नाही, तर या व्यवसायामागील उत्पादक, बँड मालक, जाहिरात कंपन्या आणि सेलिब्रिटी बँड अॅम्बेसेडर्सनाही आरोपी करण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अभय पांडे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे केली आहे. या मागणीमुळे गुटखा उद्योगाच्या संपूर्ण साखळीवर कारवाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
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Ans: लंडनमधील मॅरियट हॉटेलमध्ये.
Ans: मद्य आणि GHB पार्टी ड्रगच्या प्राणघातक मिश्रणामुळे.
Ans: नाही, कोरोनरने हा अपघाती मृत्यू असल्याचे नमूद केले.