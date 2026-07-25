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Kalyan Crime: 16 वार करून ‘पेंद्या भाई’ची हत्या; आरोपींची पोलिसांनी भर रस्त्यात काढली धिंड

Updated On: Jul 25, 2026 | 09:34 AM IST
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सारांश

Kalyan Crime: कल्याणच्या आडवली परिसरात जुन्या वैमनस्यातून अर्जुन काळपांडे उर्फ पेंद्या भाई याची 16 वार करून हत्या करण्यात आली. बचावासाठी आलेल्या त्याच्या प्रेयसीवरही हल्ला झाला. मानपाडा पोलिसांनी सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे तिघांना अटक केली. गुंडांची दहशत मोडण्यासाठी आरोपींची परिसरात धिंड काढण्यात आली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • जुन्या वैमनस्यातून अर्जुन काळपांडे उर्फ पेंद्या भाई याची 16 वार करून हत्या.
  • बचावासाठी धावलेल्या प्रेयसीवरही आरोपींकडून चाकूने हल्ला.
  • मानपाडा पोलिसांनी तिघांना अटक करून आरोपींची धिंड काढली; एका फरार आरोपीचा शोध सुरू.
Kalyan Crime: कल्याणमधून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. जुन्या वैमनस्यातून तरुणाची भररस्त्यात सपासप वार करून हत्या करणाऱ्या आरोपींविरोधात मानपाडा पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे. गुंडांची दहशत मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी मुख्य आरोपींसह तिघांची थेट परिसरातून धिंड काढली. प्रेयसीसमोर घडलेल्या या निर्घृण हत्याकांडामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची सर्वत्र चर्चा होत आहे. (Kalyan Crime)

काय घडलं नेमकं?

१६ जुलै रोजी कल्याणच्या आडवली परिसरात मध्यरात्री अर्जुन काळपांडे उर्फ पेंद्या भाई या तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. जुन्या वादातून आरोपींनी अर्जुनवर तब्बल १६ वार करण्यात आल. त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्या वाचवण्यासाठी धावलेली प्रेयसीवरही हल्लेखोरांनी चाकूने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

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या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करत आरोपींच्या शोधला लागले. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचा माग काढला. पोलिसांनी सापळा रचून अविनाश लल्लन झा, कल्पेश मढवी आणि करण गायकवाड या तिघांना बेड्या ठोकल्या.

गंभीर गुन्हे दाखल

अटक करण्यात आलेल्या मुख्य आरोपीचे नाव अविनाश झा असे आहे. त्याच्यावर दरोडा, मारहाण आणि खुनाचा प्रयत्न करण्यासारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून पोलिसांनी त्यांची दहशत संपवण्यासाठी त्यांना आडवलीमध्ये थेट रस्त्यावर चालवत त्यांची धिंड काढली.या हत्येतील आणखी एका फरार आरोपीचा पोलीस सध्या शोध घेत आहेत.

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कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रेमसंबंध असलेल्या मित्राने प्रॉपर्टीच्या वादातून शिक्षिकेची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्यांचा मृतदेह घोटी येथे आढळून आला. या हत्याकांडात आरोपीने आपल्या तीन साथीदारांची मदत घेतली आणि हा हत्याकांड घडवून आणला. या प्रकरणी दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. तर इतर आरोपींचा शोध सुरु आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: अर्जुन काळपांडे याची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: जुन्या वैमनस्यातून.

  • Que: या प्रकरणात किती आरोपींना अटक झाली?

    Ans: तीन आरोपींना.

  • Que: आरोपींविरोधात पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: आरोपींची परिसरातून धिंड काढून त्यांना अटक केली.

Web Title: Kalyan crime police paraded the accused in public

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Published On: Jul 25, 2026 | 08:51 AM

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