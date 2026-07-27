Shreelekha Mitra Controversy: पंतप्रधान मोदींवरील आक्षेपार्ह कार्टून शेअर केल्यामुळे प्रसिद्ध अभिनेत्री अडचणीत, नेमकं प्रकरण काय?

बंगाली चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ही सध्या एका वादग्रस्त प्रकरणामुळे चर्चेत आली आहे.NEET आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित कथित आक्षेपार्ह व्यंगचित्र असलेले पोस्टर हातात धरल्याचा आरोप तिच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कोलकाता पोलिसांनी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. दुसरीकडे, श्रीलेखा मित्राने हे आरोप फेटाळत आपली बाजू मांडली आहे.
कोण आहेत श्रीलेखा मित्रा?
श्रीलेखा मित्रा ही बंगाली चित्रपट आणि दूरदर्शन क्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. १९९० पासून तिअभिनय क्षेत्रात कार्यरत असून अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये आणि मालिकांमध्ये तिने भूमिका साकारल्या आहेत. अभिनयासोबतच ती सामाजिक प्रश्नांवर स्पष्टपणे मत मांडण्यासाठीही ओळखली जाते. लेखन क्षेत्रातही त्या सक्रिय असून सोशल मीडियावर तिचा मोठा चाहता वर्ग आहे.
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काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
NEET पेपरफुटीच्या निषेधार्थ कोलकात्यात आयोजित आंदोलनात श्रीलेखा मित्रा सहभागी झाली होती. या आंदोलनादरम्यान तिच्यावर पंतप्रधानांशी संबंधित कथित आक्षेपार्ह व्यंगचित्र असलेले पोस्टर हातात धरल्याचा आरोप करण्यात आला. यानंतर केया घोष यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे आनंदपूर पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
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अभिनेत्रीने काय दिलं स्पष्टीकरण?
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर श्रीलेखा मित्राने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. ती म्हणाली, “मी भाजपची विरोधक असू शकते, पण याचा अर्थ मी देशविरोधी आहे असा होत नाही.” तसेच या प्रकरणात आपल्याला मुद्दाम अडकवले जात असल्याचा आरोप तिने केला आहे.
श्रीलेखा ने पुढे दावा केला की, आंदोलनावेळी तिने सनग्लासेस घातले होते, त्यामुळे पोस्टरवरील मजकूर किंवा चित्र तिला नीट दिसले नव्हते. या घटनेनंतर आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि आक्षेपार्ह संदेश येत असल्याचेही तिने सांगितले. या प्रकरणात न्यायालयीन मार्गाने लढा देणार असल्याचे तिने स्पष्ट केले आहे.