DA Hike : रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने महागाई भत्त्यात केली वाढ, आता किती येणार Pension?

DA Hike : केंद्र सरकारच्या ‘निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने’ २२ मे रोजी एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या आदेशामधून केंद्र सरकारचे बरंच दिलासा दायक काम केलं आहे. ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वपूर्ण बातमी मानली जात आहे. सरकारने या गटासाठी ‘महागाई निवारण’ म्हणजेच Dearness Relief – DR वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अशा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना लागू होतो, जे अद्यापही ‘५ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या’ कक्षेत येतात. महागाई निवारणाचे हे नवीन दर १ जुलै २०२५ आणि १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलात येतील.
ही सुधारित ‘महागाई निवारण (DR) केवळ निवृत्त CPF लाभार्थ्यांच्या एका मर्यादित श्रेणीला आणि त्यांच्या पात्र कुटुंबियांनाच उपलब्ध असेल. पहिल्या श्रेणीमध्ये अशा हयात CPF लाभार्थ्यांचा समावेश होतो, जे १८ नोव्हेंबर १९६० ते ३१ डिसेंबर १९८५ या कालावधीत निवृत्त झाले आहेत आणि ज्यांना सध्या मूळ ex-gratia payment मिळत आहे. या व्यक्तींसाठी, DR चे नवीन दर खालीलप्रमाणे असतील:
१ जुलै २०२५ पासून ४७४% लागू
१ जानेवारी २०२६ पासून ४८३% लागू
दुसऱ्या श्रेणीमध्ये, दिवंगत CPF लाभार्थ्यांच्या विधवा आणि पात्र अवलंबून असलेल्या मुलांचा; तसेच १८ नोव्हेंबर १९६० पूर्वी निवृत्त झालेल्या आणि सध्या ‘एक्स्-ग्रेशिया’ रक्कम प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. या गटासाठी, DR चे नवीन दर खालीलप्रमाणे असतील:
१ जुलै २०२५ पासून ४६६% लागू
१ जानेवारी २०२६ पासून ४७५% लागू
हे दर पूर्वलक्षी प्रभावाने (जुलै २०२५ आणि जानेवारी २०२५ पासून) लागू होणार असल्याने, पात्र लाभार्थ्यांना मागील महिन्यांची थकबाकी देखील पूर्णपणे अदा केली जाईल.
शासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, DR ची गणना करताना, जर कोणत्याही रकमेचे उत्तर अपूर्णांकात म्हणजेच पैशांमध्ये येत असेल, तर नियमांनुसार ती रक्कम “पुढील पूर्ण रुपयापर्यंत” पूर्णांकित केली जाईल. उदाहरणार्थ, जर गणनेनंतर येणारी रक्कम 200.15 अशी असेल, तर ती 201 मानली जाईल. शासनाने पुढे असेही नमूद केले आहे की, प्रत्येक प्रसंगी, DR ची गणना अचूक असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी पेन्शन वितरीत करणाऱ्या संस्था आणि सरकारी बँकांवर राहील.
येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचं आहे की DR मधील ही वाढ केवळ अशा निवडक ज्येष्ठ नागरिकांच्या गटाला लागू आहे, जे जुन्या CPF योजनेअंतर्गत ex-gratia रक्कम प्राप्त करत आहेत. याउलट, 7 व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणाऱ्या नियमित केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी, त्यांचा महागाई भत्ता DA आणि महागाई निवारण (DR) सध्या 60% दराने निश्चित करण्यात आला आहे (हा दर 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल).
