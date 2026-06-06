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DA Hike : महागाई भत्त्यात 2% वाढ जाहीर; जुलै महिन्यापासून ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम

Updated On: Jun 06, 2026 | 12:40 PM IST
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सारांश

केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्ता DA आणि महागाई सवलत DR बाबतच्या निर्णयाची दीर्घकाळापासून वाट पाहत असतानाच एक महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. सरकारने आपल्या राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • महागाई भत्त्यात 2% वाढ जाहीर
  • पगारात किती होणार वाढ?
  • Grade 4 कर्मचाऱ्यांचं होणार प्रमोशन?
DA Hike : केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्ता DA आणि महागाई सवलत DR बाबतच्या निर्णयाची दीर्घकाळापासून वाट पाहत असतानाच एक महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. सरकारने आपल्या राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणि महागाई सवलतीत २ टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

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या राज्याने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा बदल १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. आसाममधील निवडणुकीतील विजयानंतर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक होती. महागाईच्या सध्याच्या काळात अतिरिक्त आर्थिक आधार मिळाल्यामुळे या निर्णयाने लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा दिला आहे.

पगारात किती होणार वाढ?

एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹३०,००० आहे; यापूर्वी ५८% दराने महागाई भत्ता मिळत असताना त्यांना अतिरिक्त ₹१७,४०० मिळत होते. आता ६०% या नवीन दरामुळे ही रक्कम वाढून ₹१८,००० होईल ज्याचा परिणाम म्हणून ₹६०० ची थेट वाढ होणार आहे. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्याचा मूळ पगार ₹५०,००० असेल, तर ५८% दराने त्यांना यापूर्वी अतिरिक्त ₹२९,००० मिळत होते; आता ही रक्कम वाढून ₹३०,००० होईल, म्हणजेच त्यात ₹१,००० ची वाढ होईल. ही वाढलेली रक्कम जून २०२६ च्या पगारासोबत तुमच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.

Grade 4 कर्मचाऱ्यांचं होणार प्रमोशन?

कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत, ‘आसाम माध्यमिक शिक्षण सेवा नियम, २०२६’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शाळा आणि सरकारी विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या श्रेणी-४ कर्मचाऱ्यांना श्रेणी-३ च्या पदांवर पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे.

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Web Title: Da hike 2 percent increase announced july salary hike for government employees marathi news

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Published On: Jun 06, 2026 | 12:40 PM

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