DA Hike : महागाई भत्त्यात 2% वाढ जाहीर; जुलै महिन्यापासून ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम

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आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा बदल १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. आसाममधील निवडणुकीतील विजयानंतर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक होती. महागाईच्या सध्याच्या काळात अतिरिक्त आर्थिक आधार मिळाल्यामुळे या निर्णयाने लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा दिला आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹३०,००० आहे; यापूर्वी ५८% दराने महागाई भत्ता मिळत असताना त्यांना अतिरिक्त ₹१७,४०० मिळत होते. आता ६०% या नवीन दरामुळे ही रक्कम वाढून ₹१८,००० होईल ज्याचा परिणाम म्हणून ₹६०० ची थेट वाढ होणार आहे. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्याचा मूळ पगार ₹५०,००० असेल, तर ५८% दराने त्यांना यापूर्वी अतिरिक्त ₹२९,००० मिळत होते; आता ही रक्कम वाढून ₹३०,००० होईल, म्हणजेच त्यात ₹१,००० ची वाढ होईल. ही वाढलेली रक्कम जून २०२६ च्या पगारासोबत तुमच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत, ‘आसाम माध्यमिक शिक्षण सेवा नियम, २०२६’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शाळा आणि सरकारी विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या श्रेणी-४ कर्मचाऱ्यांना श्रेणी-३ च्या पदांवर पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे.
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