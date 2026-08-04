मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Vikram Kakade Meets Amit Shah Seeks Posthumous Padma Vibhushan For Ajit Pawar

अजित पवारांना मरणोत्तर पद्मविभूषण देण्याची मागणी, विक्रम काकडेंनी घेतली अमित शाहांची भेट

Updated On: Aug 04, 2026 | 06:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आमदार विक्रम काकडे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन दिवंगत अजित पवार यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर करण्याची विनंती केली आहे. या मागणीला पक्षातील सर्व आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात आहे.

vikram kakde meets amit shah

Photo - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • विक्रम काकडेंची अमित शाह यांच्यासोबत दिल्लीत भेट.
  • अजित पवारांना मरणोत्तर पद्मविभूषण देण्याची मागणी.
  • राष्ट्रवादी आमदारांनी यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र दिले
 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार विक्रम काकडे यांनी मंगळवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेत महत्त्वाची मागणी केली. या भेटीत त्यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी सन्मान असलेल्या पद्मविभूषण पुरस्काराने (मरणोत्तर) गौरविण्याची विनंती केल्याची माहिती समोर आली आहे.

अलीकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सामूहिक पत्र देत अजित पवार यांच्या नावाची केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीचा पुढचा टप्पा म्हणून विक्रम काकडे यांनी थेट अमित शाह यांची भेट घेतल्याचे मानले जात आहे.

या मागणीत अजित पवार यांच्या प्रदीर्घ सार्वजनिक जीवनाचा आणि राज्याच्या विकासातील योगदानाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पत्रानुसार, त्यांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीला नवी दिशा दिली. कणखर प्रशासक, कार्यक्षम लोकप्रतिनिधी आणि निर्णयक्षम नेतृत्व म्हणून त्यांनी जनतेचा विश्वास संपादन केला होता. त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रसेवेचा सर्वोच्च सन्मान म्हणून त्यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा मोठा निर्णय! सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या अचानक रद्द; आता फक्त ‘हे’ दोनच अधिकृत चेहरे

पत्रात अजित पवार यांनी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून अनेक वेळा अर्थसंकल्प सादर करत विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचा उल्लेख आहे. पायाभूत सुविधा, रस्ते विकास, मेट्रो प्रकल्प, सिंचन व्यवस्था तसेच सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी त्यांनी केलेल्या कामांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना संकटकाळात आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठीही त्यांनी सातत्याने पुढाकार घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी महाराष्ट्र शासनालाही यासंदर्भात अधिकृत शिफारस केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठवण्याची विनंती केली आहे. त्यांच्या मते, अजित पवार यांचे अचानक निधन हे राज्याच्या राजकारणासाठी मोठी हानी ठरली असून, त्यांच्या कार्याचा गौरव देशपातळीवर होणे आवश्यक आहे.

Shiv Sena Symbol: ठाकरे गटासाठी उद्याचा दिवस निर्णायक? शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी कपिल सिब्बल मांडणार बाजू 

दरम्यान, या मागणीवर केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पद्म पुरस्कारांसंदर्भातील अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या नियमानुसार संबंधित प्रक्रियेनंतर घेतला जातो. त्यामुळे या मागणीवर पुढे काय निर्णय होतो, याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Vikram kakade meets amit shah seeks posthumous padma vibhushan for ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 06:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘गुंगी गुडिया’ वादावर हर्षवर्धन सपकाळांचे स्पष्टीकरण; टीकेचे समर्थन करत सुनेत्रा पवारांना दिला मोलाचा सल्ला
1

‘गुंगी गुडिया’ वादावर हर्षवर्धन सपकाळांचे स्पष्टीकरण; टीकेचे समर्थन करत सुनेत्रा पवारांना दिला मोलाचा सल्ला

राजकारण तापणार, वाद पेटणार! ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून सपकाळांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कार्यकर्ते घुसले, अन्…
2

राजकारण तापणार, वाद पेटणार! ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून सपकाळांच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कार्यकर्ते घुसले, अन्…

अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार; ‘राष्ट्रसेवा, राष्ट्रवाद आणि समर्पणाचा गौरव’ – मुख्यमंत्री फडणवीस
3

अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार; ‘राष्ट्रसेवा, राष्ट्रवाद आणि समर्पणाचा गौरव’ – मुख्यमंत्री फडणवीस

Sanjay Raut News: २०२९ च्या आधीच राजकीय बाजार उठलेला असेल; भाजपच्या इशाऱ्यावर संजय राऊत यांचा पलटवार
4

Sanjay Raut News: २०२९ च्या आधीच राजकीय बाजार उठलेला असेल; भाजपच्या इशाऱ्यावर संजय राऊत यांचा पलटवार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अजित पवारांना मरणोत्तर पद्मविभूषण देण्याची मागणी, विक्रम काकडेंनी घेतली अमित शाहांची भेट

अजित पवारांना मरणोत्तर पद्मविभूषण देण्याची मागणी, विक्रम काकडेंनी घेतली अमित शाहांची भेट

Aug 04, 2026 | 06:34 PM
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सक्षम कौशल्य जनगणना’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सक्षम कौशल्य जनगणना’ कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन

Aug 04, 2026 | 06:32 PM
Handloom Exhibition Mumbai: पैठणीपासून पोचमपल्लीपर्यंत… राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त मुंबईत पारंपरिक वस्त्रांचा भव्य उत्सव

Handloom Exhibition Mumbai: पैठणीपासून पोचमपल्लीपर्यंत… राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त मुंबईत पारंपरिक वस्त्रांचा भव्य उत्सव

Aug 04, 2026 | 06:30 PM
M K Stalin on CM Vijay: ‘तमिळनाडूत जोकर कॅबिनेटचा…’; मुख्यमंत्री विजयवर एम. के. स्टॅलिन यांचा थेट प्रहार, राजकीय वर्तुळात खळबळ

M K Stalin on CM Vijay: ‘तमिळनाडूत जोकर कॅबिनेटचा…’; मुख्यमंत्री विजयवर एम. के. स्टॅलिन यांचा थेट प्रहार, राजकीय वर्तुळात खळबळ

Aug 04, 2026 | 06:26 PM
9 महिन्यांच्या बाळाचे तोंड फेव्हीक्विकने चिटकवण्याचा प्रयत्न; पुण्यात महिलेचं संतापजनक कृत्य

9 महिन्यांच्या बाळाचे तोंड फेव्हीक्विकने चिटकवण्याचा प्रयत्न; पुण्यात महिलेचं संतापजनक कृत्य

Aug 04, 2026 | 06:01 PM
Entertainment News: छोट्या कथांपासून मोठ्या पडद्यावरील युद्धापर्यंत… एका वेगळ्या विचारांच्या फिल्ममेकरची अनोखी सफर

Entertainment News: छोट्या कथांपासून मोठ्या पडद्यावरील युद्धापर्यंत… एका वेगळ्या विचारांच्या फिल्ममेकरची अनोखी सफर

Aug 04, 2026 | 06:01 PM
Gig Economy : नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘गिग वर्क’ बनणार रोजगाराचे सर्वात मोठे माध्यम; इतर नोकऱ्यांपेक्षा कमाई 2.5 पट

Gig Economy : नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘गिग वर्क’ बनणार रोजगाराचे सर्वात मोठे माध्यम; इतर नोकऱ्यांपेक्षा कमाई 2.5 पट

Aug 04, 2026 | 06:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा