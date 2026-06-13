मस्कोनॉमी… अनेक देशांच्या GDP लाही टाकलं मागे, 1 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली मस्कची संपत्ती

जगाला ट्रिलियन डॉलर्सची संपत्ती असलेला पहिला श्रीमंत व्यक्ती सापडला आहे. एलोन मस्कची एकूण संपत्तीने 1.1 ट्रिलियन डॉलर्सचा आकडा पार केला आहे. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांच्या कंपनी SpaceX च्या शेअर्सने अमेरिकन मार्केटमध्ये जोरदार एन्ट्री केली आहे. हा जगातील सर्वात मोठा IPO होता. SpaceX च्या IPO ने टिकर चिन्ह SPCX सह Nasdaq वर US मार्केटमध्ये लिस्टिंग होऊन इतिहास रचला आहे.
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कंपनीने आपल्या IPO द्वारे ७५ अब्ज डॉलर्स उभारले. प्रति शेअर किंमत १३५ डॉलर्स निश्चित करण्यात आली होती आणि आता या शेअरची बाजारात लिस्टिंग झाली आहे. या लिस्टिंगमुळे कंपनीचे मूल्य १.७५ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचले आहे. SpaceX च्या IPO लिस्टिंगनंतर, एलॉन मस्क हे जगातील पहिले ‘ट्रिलियनअर’ बनले आहेत. त्यांची कंपनी, स्पेसएक्स, आता जगातील सर्वाधिक मूल्य असलेल्या कंपन्यांच्या श्रेणीत सामील झाली आहे.
IPO नंतर SpaceX ही जगातील सर्वाधिक मूल्य असलेली कंपनी बनली आहे. यापूर्वी हा विक्रम सौदी अरामकोच्या नावावर होता; सौदी अरामकोने २०१९ मध्ये बाजारात लिस्टिंग करून २९ अब्ज डॉलर्स उभारले होते, तर SpaceX ने ७५ अब्ज डॉलर्स उभारले आहेत.
विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या शेअर्सच्या तुलनेत मागणी चार पटींहून अधिक होती; गुंतवणूकदारांनी २५० अब्ज ते ३०० अब्ज डॉलर्स किमतीचे शेअर्स खरेदी करण्यात रस दाखवला. एवढ्या मोठ्या व्यवहाराच्या बाबतीत एक अपवादात्मक पाऊल उचलत, SpaceX ने विक्रीसाठी असलेल्या शेअर्सपैकी ३०% हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवला; याउलट, IPOs सामान्यतः केवळ ५% ते १०% हिस्साच अशा गुंतवणूकदारांसाठी राखून ठेवला जातो.
Bloomberg च्या माहितीनुसार, SpaceX च्या शेअर्सचा पहिला व्यवहार १७४ डॉलर्सच्या किमतीवर होऊ शकतो आणि त्यानंतर ते दैनंदिन बाजार व्यवहारासाठी उपलब्ध होतील. प्रति शेअर १७४ डॉलर्सची किंमत गुंतवणूकदारांसाठी २९% प्रीमियम दर्शवते; कारण या शेअर्सची issue price १३५ डॉलर्स प्रति शेअर इतकी आहे. हे वृत्त लिहेपर्यंत व्यवहार सुरू झाले नव्हते, मात्र काही तासांत ते सुरू होऊ शकतात.
स्पेस-एक्समध्ये एलन मस्क यांचा प्रचंड मोठा हिस्सा आहे, ज्याचे मूल्य ८६६ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. मस्क यांची एकूण संपत्ती १.१ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्यामागे हे मूल्यांकन एक महत्त्वाचा घटक आहे. या आकड्यामध्ये Tesla आणि इतर कंपन्यांमधील त्यांच्या शेअर्सच्या मूल्याचाही समावेश आहे.
एलन मस्क यांची एकूण संपत्ती आता अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त झाली आहे. IMF च्या आकडेवारीनुसार, तैवानच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्य अंदाजे ९७६.७ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. आयर्लंडचा जीडीपी ७७९ अब्ज डॉलर्स आणि इस्रायलचा जीडीपी ७१९ अब्ज डॉलर्स आहे. आता एलन मस्क या देशांपेक्षाही अधिक श्रीमंत झाले आहेत.
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