USA vs Iran : अमेरिकेशी कधीच समझोता नाही, होर्मूझ आमची ताकद; इराणचा स्पष्ट संदेश

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इराणकडे मोठे लष्करी सैन्य नाही , हवाई सुरक्षा नाही , म्हणावे तसे नौदल नाही तरी इराण जगातल्या दोन मोठ्या देशांसोबत लढत असतानाच . आखातातील राष्ट्रांशी सुद्धा लढत आहे .
होर्मूझ हे त्यांचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे शस्त्र आहे . जगाच्या जल वाहतुकीचा २० % भाग या होर्मूझ मधून होत असतो . युद्ध सुरु होण्याआधी होर्मूझ मधून बिना टोल देता . जवळपास १२० ते १३० जहाजे माल वाहतूक करायची असे म्हंटले जाते . अमेरिका नेहमीच सांगत आला आहे कि होर्मूझ वर इराणचा कोणताही हक्क नाही . पण देशाच्या भूमीपासून अंदाजे 24 नॉटिकल मैल (44.4 ) किमी पर्यंत लागलेला समुद्र हा त्याच देशाचा असतो असे जागतिक कायदे तञ् सांगतात .
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इराण हा इराक नाही जिथे अमेरिका किंवा कोणीच आपले सैन्य घुसवून युद्ध जिंकेल . इराणला समुद्र आहे , उंच डोंगर रांगा आहेत , वाळवंट आहे , नद्या आहेत . त्यामुळे इराणला हरवणे हे अमेरिकेला सोप्प काम नाही . इराण ने आपल्या याच ताकदी ओळखून युद्धात त्यांचा व्यवस्थित वापर करून महासत्तेला दमवून सोडलं आहे . होर्मूझ आणि डोंगर रांगांमध्ये खोल आत लपवून ठेवलेले मिसाईल , ड्रोन हे इराणचे सर्वोच्च कळस आहेत , असे त्यांच्या उपसभापतींनी म्हंटले आहे . त्यामुळे ते कधीच अमेरिकेला शरण जाणार नाहीत किंवा त्यांच्याशी आपल्या सार्वभौमत्वाचा सौदा करणार नाहीत . हे स्पष्ट आहे .