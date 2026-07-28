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USA vs Iran : अमेरिकेशी कधीच समझोता नाही, होर्मूझ आमची ताकद; इराणचा स्पष्ट संदेश

Updated On: Jul 28, 2026 | 08:47 PM IST
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सारांश

इराणच्या संसदेचे उपसभापती हमीद रजा यांनी एक विधान केले आहे कि , इराण कधीच अमेरिके समोर झुकणार नाही , समझोता करणार नाही . इराण एक सार्वभौम राष्ट्र आहे . आणि होर्मूझ ही आमची सर्वात मोठी ताकद आहे . असे हि ते पुढे म्हणाले . अमेरिकेने इराणवर हल्ले बंद केले आहेत . या धर्तीवर त्यांनी हे विधान केले आहे .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • एकमेकांवरील हल्ले शिथिल
  • होर्मूझ अजूनही बंदच
इराण अमेरिका युद्ध हे कधी संपेल हे कोणच सांगू शकत नाही . सुरवातीला इस्रायल आणि अमेरिकेने तीन दिवसात इराणला मारू आणि तिथली इस्लामिक राजवट मोडून काढू असे विधान जगासमोर केले होते . पण प्रत्यक्षात मात्र तीन दिवसांचे तीन महिने होत आले तरीही इराण अजून युद्धात उभा आहे . ४० वर्ष आणि त्याहून अधिकचा काळ इराणवर अमेरिकेने जागतिक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत . इराणची अर्थ व्यवस्था डबघाईला आली आहे . इराणचे अंदाजे अंदाजे 100 ते 120 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी परदेशातील मालमत्ता अनेक वर्षे विविध स्वरूपात अडकली होती, असा अंदाज अनेक विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. असे जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी जप्त करून ठेवले आहेत . इराण कडून रशिया चीन शिवाय दुसरा मोठा कोणताच देश व्यापार करू शकत नाही . इराणचे सर्वोच्च नेते खमेनेई यांचा खून केला . इराणचे मोठं मोठे संशोधक , शास्त्रज्ञ , अभ्यासू माणसे यांचा देखील इस्राईलने खून करून मारून टाकले . बॉम्बिंग करून जमेल तेवढा भाग बेचिराख केला . तरी इराण अजून शरण येत नाही . हे सगळं निसर्गाने दिलेल्या ताकदीवर आणि इराणी लोकांच्या जिद्दीवर उभं आहे . असे जाणकार आणि राजकीय विश्लेषक सांगतात .

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इराणकडे मोठे लष्करी सैन्य नाही , हवाई सुरक्षा नाही , म्हणावे तसे नौदल नाही तरी इराण जगातल्या दोन मोठ्या देशांसोबत लढत असतानाच . आखातातील राष्ट्रांशी सुद्धा लढत आहे .

होर्मूझ हे त्यांचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे शस्त्र आहे . जगाच्या जल वाहतुकीचा २० % भाग या होर्मूझ मधून होत असतो . युद्ध सुरु होण्याआधी होर्मूझ मधून बिना टोल देता . जवळपास १२० ते १३० जहाजे माल वाहतूक करायची असे म्हंटले जाते . अमेरिका नेहमीच सांगत आला आहे कि होर्मूझ वर इराणचा कोणताही हक्क नाही . पण देशाच्या भूमीपासून अंदाजे 24 नॉटिकल मैल (44.4 ) किमी पर्यंत लागलेला समुद्र हा त्याच देशाचा असतो असे जागतिक कायदे तञ् सांगतात .

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इराण हा इराक नाही जिथे अमेरिका किंवा कोणीच आपले सैन्य घुसवून युद्ध जिंकेल . इराणला समुद्र आहे , उंच डोंगर रांगा आहेत , वाळवंट आहे , नद्या आहेत . त्यामुळे इराणला हरवणे हे अमेरिकेला सोप्प काम नाही . इराण ने आपल्या याच ताकदी ओळखून युद्धात त्यांचा व्यवस्थित वापर करून महासत्तेला दमवून सोडलं आहे . होर्मूझ आणि डोंगर रांगांमध्ये खोल आत लपवून ठेवलेले मिसाईल , ड्रोन हे इराणचे सर्वोच्च कळस आहेत , असे त्यांच्या उपसभापतींनी म्हंटले आहे . त्यामुळे ते कधीच अमेरिकेला शरण जाणार नाहीत किंवा त्यांच्याशी आपल्या सार्वभौमत्वाचा सौदा करणार नाहीत . हे स्पष्ट आहे .

Web Title: Usa vs iran no compromise with the us hormuz is our strength irans clear message

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Published On: Jul 28, 2026 | 08:39 PM

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