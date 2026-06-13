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Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक! अवघ्या 24 तासांत 10 हजारांनी वाढली किंमत

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:44 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली असून ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडला आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या 24 तासांत चांदीच्या दरात तब्बल 10 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे, तर सोन्यानेही नवा उच्चांक गाठला आहे.

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक! अवघ्या 24 तासांत 10 हजारांनी वाढली किंमत

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक! अवघ्या 24 तासांत 10 हजारांनी वाढली किंमत

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विस्तार
  • 13 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,48,590 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला असून एका दिवसात मोठी वाढ नोंदवली गेली.
  • चांदीच्या दरात अवघ्या 24 तासांत तब्बल 10,200 रुपयांची वाढ होऊन भाव 2,60,100 रुपये प्रति किलोवर गेला.
  • सोन्या-चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे लग्नसराई आणि दागिन्यांच्या खरेदीचे नियोजन सर्वसामान्यांसाठी अधिक महाग झाले आहे.
Gold Rate Todayभारतात 13 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,859 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,621 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,145 रुपये आहे. भारतात 13 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,450 रुपये आहे. भारतात 13 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,100 रुपये आहे.

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भारतात 12 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,563 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,349 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,922 रुपये होता. भारतात 12 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,220 रुपये होता. भारतात 12 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

भारतात गेल्या 24 तासांत चांदीच्या दरात तब्बल 10 हजार रुपयांची वाढ झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर सोन्याचे दर देखील गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना दागिन्यांची खरेदी करणं फार कठीण झालं आहे. भारतातील सोन्याच्या दरात सतत वाढ होत असल्याने, लग्नासाठी दागिने कसे तयार करावे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

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दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,540 रुपये आहे. नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,480 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,36,210 ₹1,48,590 ₹1,11,450
पुणे ₹1,36,210 ₹1,48,590 ₹1,11,450
केरळ ₹1,36,210 ₹1,48,590 ₹1,11,450
कोलकाता ₹1,36,210 ₹1,48,590 ₹1,11,450
नागपूर ₹1,36,210 ₹1,48,590 ₹1,11,450
हैद्राबाद ₹1,36,210 ₹1,48,590 ₹1,11,450
बंगळुरु ₹1,36,210 ₹1,48,590 ₹1,11,450
चेन्नई ₹1,38,010 ₹1,50,560 ₹1,15,510
नाशिक ₹1,36,240 ₹1,48,620 ₹1,11,480
सुरत ₹1,36,260 ₹1,48,640 ₹1,11,500
दिल्ली ₹1,36,360 ₹1,45,830 ₹1,11,540
चंदीगड ₹1,36,360 ₹1,45,830 ₹1,11,540
लखनौ ₹1,36,360 ₹1,45,830 ₹1,11,540
जयपूर ₹1,36,360 ₹1,45,830 ₹1,11,540

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices surge in india silver jumps 10000 rupees per kg in just 24 hours

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Published On: Jun 13, 2026 | 07:44 AM

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