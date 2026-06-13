Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरांनी गाठला नवा उच्चांक! अवघ्या 24 तासांत 10 हजारांनी वाढली किंमत

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भारतात 12 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,563 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,349 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,922 रुपये होता. भारतात 12 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,220 रुपये होता. भारतात 12 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 249.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,49,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
भारतात गेल्या 24 तासांत चांदीच्या दरात तब्बल 10 हजार रुपयांची वाढ झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर सोन्याचे दर देखील गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना दागिन्यांची खरेदी करणं फार कठीण झालं आहे. भारतातील सोन्याच्या दरात सतत वाढ होत असल्याने, लग्नासाठी दागिने कसे तयार करावे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
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दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,540 रुपये आहे. नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,480 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,36,210
|₹1,48,590
|₹1,11,450
|पुणे
|₹1,36,210
|₹1,48,590
|₹1,11,450
|केरळ
|₹1,36,210
|₹1,48,590
|₹1,11,450
|कोलकाता
|₹1,36,210
|₹1,48,590
|₹1,11,450
|नागपूर
|₹1,36,210
|₹1,48,590
|₹1,11,450
|हैद्राबाद
|₹1,36,210
|₹1,48,590
|₹1,11,450
|बंगळुरु
|₹1,36,210
|₹1,48,590
|₹1,11,450
|चेन्नई
|₹1,38,010
|₹1,50,560
|₹1,15,510
|नाशिक
|₹1,36,240
|₹1,48,620
|₹1,11,480
|सुरत
|₹1,36,260
|₹1,48,640
|₹1,11,500
|दिल्ली
|₹1,36,360
|₹1,45,830
|₹1,11,540
|चंदीगड
|₹1,36,360
|₹1,45,830
|₹1,11,540
|लखनौ
|₹1,36,360
|₹1,45,830
|₹1,11,540
|जयपूर
|₹1,36,360
|₹1,45,830
|₹1,11,540