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Elon Musk Net Worth : संपत्ती गडगडली, जिथे होते पुन्हा तिथेच आले मस्क! 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा हुकला; नेमका कसा बसला ब्रेक?

Updated On: Aug 02, 2026 | 06:54 PM IST
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सारांश

Elon Musk Net Worth : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि टेस्लाचे सर्वेसर्वा इलॉन मस्क यांच्या संपत्तीला मोठा ब्रेक लागला आहे. जगातील पहिले खरबपती बनण्याचा मान मिळवल्यानंतर, टेस्लाच्या शेअर्समधील घसरण आणि बाजारातील चढ-उतारामुळे मस्क यांच्या संपत्तीत मोठी घट झाली आहे

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • संपत्ती गडगडली
  • जिथे होते पुन्हा तिथेच आले मस्क!
  • 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा हुकला
Elon Musk Net Worth : जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती, इलॉन मस्क यांच्या संपत्तीत ( Elon Musk Net Worth )  लक्षणीय घट झाली आहे. नुकतेच जगातील पहिले ट्रिलियनपती बनलेले मस्क, आता स्पेसएक्सच्या आयपीओपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण स्पेसएक्सच्या शेअर्समधील मोठी घसरण असल्याचे मानले जाते. नेमकं काय घडलं? आणि कसा परिणाम झाला ?

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स्पेसएक्सच्या शेअर्सनी जूनमध्ये विक्रमी उच्चांक गाठला होता, परंतु त्यानंतर त्यात मोठी विक्री झाली. या घसरणीचा मस्क यांच्या निव्वळ संपत्तीवर थेट परिणाम झाला आहे, कारण त्यांच्या संपत्तीचा एक मोठा भाग स्पेसएक्स आणि टेस्लामधील त्यांच्या भागाशी जोडलेला आहे.

संपत्तीत किती घट झाली?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, स्पेसएक्सच्या आयपीओनंतर इलॉन मस्क यांची निव्वळ संपत्ती विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. पण अलीकडील घसरणीनंतर, त्यांची संपत्ती शेकडो अब्ज डॉलर्सने कमी होऊन आयपीओ-पूर्व पातळीवर परत आली आहे. तरीही, या घसरणीनंतरही, मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक आहेत.

एवढी मोठी घसरण का?

स्पेसएक्सच्या शेअर्समधील सततच्या घसरणीमागे अनेक कारणे आहेत. आयपीओनंतर कंपनीचे मूल्यांकन जास्त मानले गेल्याने गुंतवणूकदारांनी नफा कमावला. याशिवाय, कंपनीचा भविष्यातील खर्च, एआयमधील गुंतवणूक आणि स्टारशिप कार्यक्रमाशी संबंधित धोक्यांबद्दल बाजारात चिंता कायम आहे.

टेस्लावरही परिणाम झाला का?

एलॉन मस्क यांची संपत्ती केवळ स्पेसएक्सवर अवलंबून नाही. टेस्लाच्या शेअर्समधील घसरणीचा त्यांच्या निव्वळ संपत्तीवरही परिणाम झाला आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्समधील घसरणीमुळे त्यांच्या संपत्तीत लक्षणीय घट झाली आहे. शेअर मार्केटमधील या शेअर्सची किमत महत्त्वाची ठरते.

मस्क अजूनही जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती

त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत लक्षणीय घट झाली असूनही, इलॉन मस्क जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आहेत. पण ट्रिलियन-डॉलर क्लबमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत झालेली जलद घट बाजारात चर्चेचा विषय बनली आहे.

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Web Title: Elon musk net worth drops lose trillionaire status latest wealth update

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Published On: Aug 02, 2026 | 06:54 PM

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