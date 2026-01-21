Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

एम्बेसी डेव्हलपमेंट्स लिमिटेडने मुंबईत आपले पहिले निवासी प्रकल्प जाहीर केले आहेत. वरळीतील 'एम्बेसी सिटाडेल'सह जुहू आणि अलिबागमध्ये ₹१२,००० कोटींच्या गुंतवणुकीतून लक्झरी निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत.

Updated On: Jan 21, 2026 | 06:06 PM
मुंबई – २० जानेवारी २०२६: एम्बेसी डेव्हलपमेंट्स लिमिटेड (“EDL” किंवा “कंपनी”) (NSE: EMBDL / BSE: ५३२८३२) ने आज मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये आपला विस्तार जाहीर केला, ज्याद्वारे शहरात एम्बेसी ब्रँडअंतर्गत पहिले निवासी प्रकल्प सादर होतात. या धोरणात्मक विस्ताराचा भाग म्हणून, EDL वर्ली, जुहू आणि अलीबागमध्ये तीन प्रमुख निवासी प्रकल्पांसह मुंबईतील आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी सुमारे ₹४,५०० कोटींचे गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. या तीन प्रकल्पांचा एकत्रित एकूण विकास मूल्य (GDV) ₹१२,००० कोटींहून अधिक असून, एकूण विकास क्षेत्र सुमारे 1.58 दशलक्ष चौरस फूट (RERA कार्पेट एरिया) आहे. हे प्रकल्प आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

तीन दशकांहून अधिक काळाच्या वारशाने, एम्बेसी ग्रुपने २२ हून अधिक शहरांमध्ये ७५ दशलक्ष चौरस फूट पेक्षा जास्त क्षेत्र विकसित केले आहे. कंपनीच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये निवासी, व्यावसायिक, लवचिक कार्यक्षेत्र, आदरातिथ्य, शिक्षण आणि मालमत्ता व्यवस्थापन क्षेत्रांचा समावेश आहे. मुंबईतील कंपनीचा विस्तार भारतातील सर्वात अत्याधुनिक निवासी बाजारपेठेसाठी दीर्घकालीन वचनबद्धता दर्शवितो. दक्षिण भारतातील २१ दशलक्ष चौरस फूट पेक्षा जास्त निवासी विकासाच्या अनुभवाने प्रेरित होऊन, हे पाऊल मुंबईत एक विशिष्ट निवासी दृष्टिकोन आणते. तिच्या मजबूत विकास क्षमता, आदरातिथ्य-नेतृत्वाखालील निवासी अनुभव आणि ग्राहकांच्या अपेक्षांची सखोल समज वापरून, कंपनी पश्चिम भारतात एक वेगळा लक्झरी आणि प्रीमियम निवासी पोर्टफोलिओ विकसित करेल.

गेल्या वर्षभरात, EDL ने प्रशासन मजबूत करणे, प्लॅटफॉर्म स्थिर करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे ग्राहकांचा विश्वास पुनर्संचयित करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ऑपरेशनल नियंत्रण स्वीकारल्यापासून, कंपनीने EDL प्लॅटफॉर्म अंतर्गत सहा दीर्घकाळ प्रलंबित निवासी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत आणि हस्तांतरित केले आहेत, ज्यामुळे ३,३०० हून अधिक कुटुंबांना घरे उपलब्ध झाली आहेत. यामध्ये मुंबईतील तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे – वरळी, लोअर परळ आणि ठाणे.

एम्बेसी डेव्हलपमेंट्स लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष जीतू विरवानी म्हणाले: “तीन दशकांहून अधिक काळ, एम्बेसी आजूबाजूच्या भागात दर्जेदार आणि दीर्घकालीन मूल्य देणारे विकास घडवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. हा वारसा मुंबईत आणणे हे सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह अंमलबजावणीद्वारे मिळवलेल्या विश्वासावर आधारित, संपूर्ण भारतात एक मजबूत निवासी उपस्थिती निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

आमच्यासाठी, वारसा एखाद्या जागेची कल्पना किती काळजीपूर्वक केली जाते, ती किती प्रामाणिकपणे साकार केली जाते आणि कालांतराने लोकांच्या जीवनावर त्याचा किती अर्थपूर्ण परिणाम होतो यावर अवलंबून आहे – आणि हे तत्वज्ञान मुंबईतील आपल्या विकासाची व्याख्या करेल.” एम्बेसी डेव्हलपमेंट्स लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य विरवानी म्हणाले: “मुंबई ही देशातील सर्वात तीव्र आणि परिपक्व निवासी बाजारपेठांपैकी एक आहे, जिथे विवेकी आणि माहितीपूर्ण खरेदीदार वैशिष्ट्यीकृत आहेत, जिथे विकासक त्यांच्या क्षमता, संयम आणि विश्वासार्हतेद्वारे स्वतःला वेगळे करतात. येथे आमची रणनीती काळजीपूर्वक विचारात घेण्यात आली आहे – आम्ही आकारमानाने चालत नाही, तर आजच्या आणि भविष्यातील लोकांच्या जीवनशैलीचे प्रतिबिंबित करणारे मर्यादित संख्येने उच्च-विश्वास प्रकल्प बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. मजबूत बॅलन्स शीट आणि स्पष्ट वाढीच्या दृष्टिकोनासह, EDL आता जलद वाढीच्या टप्प्यात आहे, मुंबई आमच्या पुढील प्रकरणाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे.”

एम्बेसी सिटाडेल, वरळी | अल्ट्रा-लक्झरी रेसिडेन्शियल

एम्बेसी सिटाडेल हा EDL चा मुंबईतील प्रमुख प्रकल्प आहे. हा एक अल्ट्रा-लक्झरी निवासी विकास आहे ज्याचे एकूण विकास क्षेत्र अंदाजे १ दशलक्ष चौरस फूट (RERA कार्पेट एरिया) आहे आणि एकूण विकास मूल्य (GDV) ₹८,८०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. वरळीच्या मध्यभागी, फोर सीझन्स हॉटेलला लागून असलेल्या या सिंगल-टॉवर प्रकल्पात ३, ४ आणि ५ बेडरूमची निवासस्थाने तसेच दोन विशिष्ट ट्रिपलॅक्स हवेली निवासस्थाने आहेत.

एम्बेसी सिटाडेलचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची सात-स्तरीय, क्रॉस-जनरेशनल सुविधा आणि जीवनशैलीची जागा. अंदाजे १००,००० चौरस फूट – एकूण विकास क्षेत्राच्या १०% पेक्षा जास्त – केवळ सुविधांसाठी समर्पित आहे. यामध्ये पाच-स्तरीय क्लबहाऊसचा समावेश आहे, ज्यामध्ये एक व्यावसायिक-ग्रेड पॅडल कोर्ट, एक बॉलिंग अ‍ॅली, एक स्पा आणि सात अतिथी सुइट्ससह अनेक प्रीमियम सुविधा असतील. या प्रकल्पाला RERA मान्यता मिळाली आहे.

जुहूमधील अल्ट्रा-लक्झरी निवासी प्रकल्प

मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित आणि आकांक्षी निवासी क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या जुहूमधील हा प्रस्तावित दूतावास प्रकल्प बहु-पिढ्यांच्या शहरी कुटुंबांना सेवा देणारा एक लक्झरी निवासी विकास म्हणून स्थित आहे. हा प्रकल्प अंदाजे ०.३३ दशलक्ष चौरस फूट (RERA कार्पेट एरिया) पसरलेला असेल, ज्याचे अंदाजे सकल विकास मूल्य (GDV) अंदाजे ₹३,००० कोटी असेल. दोन एकरांवर पसरलेल्या या कमी घनतेच्या प्रकल्पात 50 निवासी युनिट्स असतील. त्यात सुव्यवस्थित मांडणी, कल्याण-केंद्रित सुविधा आणि समुदाय-केंद्रित सामायिक जागा असलेली निवासस्थाने असतील. हा विकास EDL चा असा विश्वास प्रतिबिंबित करतो की प्रीमियम गृहनिर्माण केवळ स्थानापुरते मर्यादित नसावे, तर राहणीमानाच्या गुणवत्तेला देखील प्राधान्य दिले पाहिजे. प्रकल्प सध्या आवश्यक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

अलिबागमधील जीवनशैली/सेकंड-होम प्रकल्प

EDL चा तिसरा आगामी प्रकल्प कंपनीच्या उदयोन्मुख जीवनशैली आणि दुसऱ्या-घराच्या निवासी विभागात प्रवेश दर्शवितो. कमी उंचीच्या, निसर्ग-एकात्मिक विकास म्हणून कल्पना केलेला, अलिबाग प्रकल्प अंदाजे ०.२ दशलक्ष चौरस फूट (RERA कार्पेट एरिया) क्षेत्रफळाचा असेल, ज्याचे अंदाजे सकल विकास मूल्य (GDV) अंदाजे ₹४०० कोटी असेल. हा विकास खुल्या जागा, निरोगीपणा आणि अनुभवात्मक जीवनशैलीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि मुंबईपासून ड्रायव्हिंग अंतरावर रिसॉर्ट-शैलीतील निवासस्थान शोधणाऱ्या खरेदीदारांना आणि त्यांच्या अनुपस्थितीतही सुव्यवस्थित घरांना लक्ष्य करेल. प्रकल्प सध्या आवश्यक मंजुरीची वाट पाहत आहे.

कंपनी आर्थिक वर्ष २६ मध्ये अंदाजे ₹५,००० कोटींची पूर्व-विक्री साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे, ज्यामुळे मजबूत मागणी आणि नियोजित लाँचची कॅलिब्रेटेड पाइपलाइन चालते. आरामदायी कर्ज-इक्विटी स्थिती आणि ३,००० एकरपेक्षा जास्त जमिनीच्या बँकेद्वारे समर्थित दीर्घकालीन विकास पाइपलाइनसह, जबाबदारीने वाढण्यासाठी ती चांगल्या स्थितीत आहे.

ईडीएल मुंबईत एका नवीन ब्रँड ओळखीसह विस्तारत आहे जी तिच्या वाढीच्या पुढील टप्प्याचे आणि एका नवीन ध्येयाचे प्रतिबिंब आहे: अपेक्षा ओलांडणे – संकल्पना, वितरण आणि लोकांना घरे कशी अनुभवायची या सर्व गोष्टींमधून. दूतावास समूहाच्या वारशावर आधारित, हे परिवर्तन भारताच्या बदलत्या शहरी आकांक्षांशी सुसंगत असलेल्या अधिक अचूक आणि आधुनिक निवासी विकास दृष्टिकोनाचे संकेत देते.

Published On: Jan 21, 2026 | 06:06 PM

