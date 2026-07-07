Indonesia History: जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम देश कधीकाळी होतं ‘हिंदू राष्ट्र’! एकदा वाचाचं ‘या’ देशाचा रंजक इतिहास

Indonesia History and Culture : इंडोनेशिया हा जगभरात सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. येथे इस्लाम धर्म मानणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे, ज्यामुळे या देशाला जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम देश म्हटले जाते. असे असले तरी, येथील अनेक मंदिरे आणि प्राचीन वास्तू या गोष्टीचा पुरावा देतात की हा देश आधीपासून मुस्लिम बहुसंख्य नव्हता. वास्तव पाहता, हा देश एकेकाळी बौद्ध आणि हिंदू धर्मीय लोकांसाठी ओळखला जात होता.
असे सांगितले जाते की, इस्लामच्या प्रसारापूर्वी इंडोनेशियामध्ये हिंदू आणि बौद्ध धर्माचा मोठा प्रभाव होता. येथे भारतातून बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला होता आणि याच कारणामुळे भारतीय संस्कृतीची झलक आजही जावा, सुमात्रा आणि बाली यांसारख्या बेटांवर स्पष्टपणे पाहायला मिळते. भारतीय प्राचीन ग्रंथांमध्ये या देशाला ‘सुवर्णद्वीप’ किंवा ‘द्वीपांतर’ या नावाने देखील संबोधले गेले आहे.
इंडोनेशियामध्ये हिंदू, बौद्ध आणि इस्लाम धर्माव्यतिरिक्त इतरही अनेक धर्मांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. हा एक प्रकारचा बहु-धार्मिक देश आहे. येथे ७०० हून अधिक भाषा बोलल्या जातात. विशेष म्हणजे, इंडोनेशियामध्ये १७,५०८ पेक्षा जास्त बेटे (Islands) आहेत. येथील एकूण लोकसंख्येचा विचार केला तर ती सुमारे २७ कोटींहून अधिक आहे. येथे मुस्लिम लोकसंख्या सर्वाधिक असली, तरी हा देश अधिकृतपणे एक धर्मनिरपेक्ष देश (Secular Country) म्हणून ओळखला जातो.
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जरी इंडोनेशिया हा जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश असला, तरी येथील ‘बाली’ (Bali) बेटावर आजच्या काळातही हिंदूंची संख्या खूप जास्त आहे. हे बेट पर्यटकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. जगभरातून लाखो लोक येथे पर्यटनासाठी येतात, ज्यामध्ये सर्वाधिक भारतीय पर्यटकांचा समावेश असतो.
येथे इस्लाम धर्माची सुमारे ८७.१ टक्के, ख्रिश्चन धर्म सुमारे १०.४ टक्के, हिंदू धर्माची सुमारे १.७ टक्के, बौद्ध धर्माची सुमारे ०.७ टक्के आणि कन्फ्यूशियसवाद आणि स्थानिक मान्यता असलेल्यांची सुमारे ०.१ टक्के लोकसंख्या स्थित आहे.
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कदाचित हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, इंडोनेशिया हा असा एकमेव देश आहे जिथे कोणत्याही मोठ्या रक्तपाताशिवाय लोकांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. हळूहळू येथील मुस्लिम लोकसंख्या वाढत गेली आणि हा जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश बनला. इंडोनेशियाच्या इतिहासाला एक महत्त्वाचे वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा इस्लाम स्वीकारलेल्या ‘देमक सल्तनत’समोर जावाच्या हिंदू ‘मजापहित साम्राज्या’चा पराभव झाला आणि त्यानंतर १५२७ मध्ये येथे मुस्लिम राजवट सुरू झाली.