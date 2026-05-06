Nykaa ला मोठा धक्का! 20000000 रुपयांच्या मानहानीचा दावा करत कंपनीला खेचलं कोर्टात; नक्की प्रकरण काय?

‘झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस’ने गंभीर आरोप केले आहेत की Nykaa ने आपल्या उत्पादनांच्या प्रसिद्धीसाठी ‘इन्स्टाग्राम रील्स’वर ‘झी’च्या कॉपीराइट संरक्षित गाण्यांचा वापर केल्याचे म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत कंपनीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवाय, नायकाची ही कृती म्हणजे ‘मेटा प्लॅटफॉर्म्स’च्या music licensing regulations ने उल्लंघनच असल्याचे मानले जात आहे. पण या खटल्यासंदर्भातील एका ताज्या घडामोडीनुसार, नायकाच्या कायदेशीर सल्लागारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, आक्षेप घेण्यात आलेल्या (flagged) १२ लिंक्स पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तूर्तास तरी, बड्या ब्रँड्सच्या विश्वात हे प्रकरण एक नवीन आव्हान म्हणून समोर आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २६ मे रोजी होणार आहे.
वृत्तांनुसार, आपली मूळ कंपनी ‘PB Fintech Ltd.’ च्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘Nykaa’ या कंपनीचे ई-कॉमर्स बाजारपेठेत अत्यंत भक्कम स्थान आहे. दरम्यान, या कंपनीचे Market Capitalization अंदाजे ₹८३,५०५ कोटी इतके आहे. तथापि, कंपनीच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही वृत्तांनुसार, कंपनीला यापूर्वी एका माजी अधिकाऱ्याशी संबंधित डेटा चोरी आणि कर्मचारी कपातीबाबतच्या गंभीर आरोपांचा सामना करावा लागला आहे. दुसरीकडे, ‘Zee Entertainment’ या कंपनीचे बाजार भांडवल अंदाजे ₹८,६०० ते ₹८,७०० कोटी इतके असून, तिचा P/E गुणोत्तर १३.९ ते १५.५ च्या दरम्यान आहे. शिवाय, गेल्या काही दिवसांत या कंपनीच्या शेअर्समध्ये लक्षणीय चढ-उतार दिसून आले आहेत.
‘Nykaa’ सारख्या एका मोठ्या कंपनीसाठी, ही बाब एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर जोखीम निर्माण करणारी असल्याचे दिसून येते. लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्मिती करण्यात या कंपनीने निःसंशयपणे अभूतपूर्व यश संपादन केले असले, तरीही कॉपीराइट उल्लंघनाबाबत येणाऱ्या कोणत्याही निकालाचा तिच्या marketing operations सखोल परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे—’Zee Entertainment’ च्या बाबतीत कॉपीराइटचा हा दावा, तूर्तास तरी, त्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा केवळ आणखी एक पैलू म्हणून पाहिला जाऊ शकतो.
