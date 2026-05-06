Gold Silver Price Prediction: सोने आणि चांदीच्या दरात होणार मोठी घसरणार? विश्लेषकांनी वर्तवले किमतींचे अंदाज

Alert ! सरकारने लागू केला LPG साठी नवा नियम ! त्वरित करा ‘हे’ काम नाहीतर Gas Connection होणार बंद
सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरू असताना, येत्या काही आठवड्यांत सोने आणि चांदीचे दर काय असतील, हाच प्रश्न लोकांच्या मनात प्रामुख्याने घोळत आहे. बुधवारी, MCX वर सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये मोठी वाढ दिसून आली. जुलै २०२६ मध्ये डिलिव्हरी होणाऱ्या चांदीच्या वायदा व्यवहारांचे दर ₹७,६८४ ने म्हणजेच ३.१ टक्क्यांनी वाढले आणि ते प्रति किलो ₹२,५२,००० च्या पातळीवर पोहोचले. दरम्यान, जून २०२६ च्या डिलिव्हरीसाठीच्या सोन्याच्या वायदा व्यवहारांमध्ये ₹२,४२९ किंवा १.७% इतकी वाढ दिसून आली आणि ते १० ग्रॅममागे ₹१,५२,१८२ या पातळीवर बंद झाले. मागील सत्रातही सोने आणि चांदी या दोन्ही धातूंच्या किमती वाढीसह बंद झाल्या होत्या. या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता आहे. Dollar Index आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार, तसेच बाजाराची दिशा निश्चित करू शकणाऱ्या अमेरिकेच्या Non-Farm Payroll आकडेवारीची प्रतीक्षा, ही या अस्थिरतेमागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या एका अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याला $4,535–$4,500 या पट्ट्यात support मिळण्याची शक्यता आहे, तर $4,622–$4,681 या पातळ्यांवर त्याला Resistance सामना करावा लागू शकतो. चांदीच्या बाबतीत, $72.00–$70.00 ही पातळी आधार मानली जाते, तर $75.50–$77.40 ही पातळी अडथळा म्हणून पाहिली जाते. MCX वर, सोन्याला ₹1,49,100–₹1,48,400 या पातळ्यांवर आधार आणि ₹1,50,500–₹1,51,800 या पातळ्यांवर अडथळा मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, चांदीच्या बाबतीत support levels ₹२,४१,४०० ते ₹२,३८,८०० दरम्यान आहे, तर resistance ₹२,४८,००० ते ₹२,५१,५०० च्या दरम्यान आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करार अंतिम स्वरूप घेईपर्यंत, सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक वाढीच्या वेळी profit booking सुरू ठेवावे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. जोपर्यंत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन घसरण होत नाही, तोपर्यंत सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी आणि दीर्घकाळ टिकणारी तेजी येण्याची शक्यता कमीच राहील; परिणामी, किमतींमध्ये होणारी कोणतीही वाढ ही अल्पकालीन असण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
अमेरिका, ब्रिटन, युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) आणि बँक ऑफ जपान (BoJ) या सर्वांनी असे संकेत दिले आहेत की, व्याजदर दीर्घकाळापर्यंत उच्च पातळीवर कायम राहू शकतात किंवा त्यात आणखी वाढही होऊ शकते. परिणामी, बाजारात अशी धारणा बळावत चालली आहे की, उच्च व्याजदरांचे हे पर्व यापुढेही कायम राहील; ज्यामुळे सोन्यासारख्या safe-haven assets दबाव कायम राहील.
भू-राजकीय परिस्थितीही अनिश्चितच राहिली आहे. एका बाजूला, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प संभाव्य लष्करी कारवाईचा आढावा घेत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला, इराणने पाकिस्तानमार्फत शांततेचा एक सुधारित प्रस्ताव पाठवला आहे. यामुळे तणाव निवळण्याची काहीशी आशा निश्चितच निर्माण झाली असली, तरीही परिस्थिती अद्याप अस्पष्टच असून, अनिश्चितता कायम आहे.
संकटात सापडलेल्या Airline कंपन्यांना केंद्राचा ‘बूस्टर डोस’! 5000 कोटींच्या पॅकेजमुळे उड्डाणांना मिळणार गती