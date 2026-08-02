रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

डोंबिवलीकरांसाठी दिलासादायक बातमी! मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन

Updated On: Aug 02, 2026 | 01:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

डोंबिवलीतील मोठा गणेश घाट परिसराच्या विकासाला आता वेग मिळत आहे. घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासोबतच रो-रो जलवाहतूक प्रकल्पाचे कामही अंतिम टप्प्याकडे जात असून, नागरिकांना लवकरच सुरक्षित आणि जलद प्रवासाची सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.

डोंबिवलीकरांसाठी दिलासादायक बातमी! मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन

डोंबिवलीकरांसाठी दिलासादायक बातमी! मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • डोंबिवलीतील मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले असून कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.
  • मोठागाव जेटीवरील पायाभूत सुविधा वेगाने पूर्ण होत असून डिसेंबरपर्यंत रो-रो जलवाहतूक सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
  • रो-रो सेवेमुळे ठाणे, वसई-विरार आणि पुढील टप्प्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
डोंबिवलीतील मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पार पडले. भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे. या रस्त्यामुळे मोठा गणेश घाट परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होणार असून, घाट परिसराचा विकासही वेगाने होणार आहे. दरम्यान, मोठा गाव येथील घाटावर जलवाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठीही आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे.

Amravati News: अमरावतीच्या विकासाला नवी गती! बेलोरा विमानतळ ठरणार विदर्भातील नवे एव्हिएशन हब

प्रशासनाच्या नियोजनानुसार डिसेंबरपर्यंत जलवाहतूक सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. ही जलवाहतूक सेवा सुरू झाल्यानंतर डोंबिवली आणि परिसरातील नागरिकांना ठाणे तसेच वसई-विरार येथे जलद आणि सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, दुसऱ्या टप्प्यात ही सेवा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत विस्तारण्याचेही नियोजन करण्यात आले असून, त्यामुळे या भागातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे म्हणाले की, मोठा गाव हे डोंबिवलीतील सर्वात मोठं गणेशघाट आहे. या गणेशघाटावर सार्वजनिक गणपती विसर्जन मोठ्या प्रमाणात होत असतं. गणेशघाटावर जाणारा रस्ता अनेक वर्षांपासून जागेच्या अडचणीमुळे काँक्रीटीकरण होऊ शकला नव्हता. पण आता जागेची अडचण दूर झाली आहे. त्या जागेचे आज प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेले आहे. लवकरच ते काम पूर्ण होईल आणि गणपती विसर्जनाच्या वेळेला जे गणेश भक्त येतात त्यांच्यासाठी हे काम दिलासादायक ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, मोठा गावमध्ये याच रस्त्यालगत असलेली जी जेटी आहे, येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून रोरो जेटीचे काम सुरु आहे. वॉटर ट्रासंंपोर्टचे काम प्रगतीपथावर आहे आणि येत्या डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण होऊन येथून रोरो सर्विस लोकांसाठी सुरु होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याची पाहणी आज रविंद्र चव्हाण यांनी केली आहे. 70 टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित 30 टक्के काम देखील लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.

Maharashtra Rain Update: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा कहर; ‘या’ जिल्ह्याला रेड अलर्ट, तर मुंबई-ठाण्याला यलो अलर्टचा इशारा

म्हात्रे म्हणाले की, रोरोचे दोन मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. एक मार्ग मोठागावापासून सुरु होणार आहे. हा मार्ग मोठागाव-ठाणे-वसई-विरार-मिरा-भाईंदर असा असणार आहे. तर दुसरा मार्गमोठागावपासून नवी मुंबईच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टपर्यंत जातो. ही सर्व काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु आहेत. लोकांचा विश्वास आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यामातून होत असलेली कामं यावर विश्वास ठेऊन पक्षात प्रवेश केला जात आहे.

Web Title: Dombivli motha ganesh ghat road concretisation work begins roro water transport update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एल निनोचा अंदाज चुकला! भारतीय मान्सूनने हवामानशास्त्रालाच दिले आव्हान, AI मॉडेल्सवरही प्रश्नचिन्ह
1

एल निनोचा अंदाज चुकला! भारतीय मान्सूनने हवामानशास्त्रालाच दिले आव्हान, AI मॉडेल्सवरही प्रश्नचिन्ह

ताडोबाची मोठी कामगिरी! फुलपाखरे ओळखणारे देशातील पहिले ऑफलाइन AI ॲप लाँच, निसर्गप्रेमींसाठी मोठी भेट
2

ताडोबाची मोठी कामगिरी! फुलपाखरे ओळखणारे देशातील पहिले ऑफलाइन AI ॲप लाँच, निसर्गप्रेमींसाठी मोठी भेट

Multibagger Stocks : मोठा धमाका! ₹20 पेक्षा स्वस्त शेअर्सनी दिला 6 महिन्यांत 198% पर्यंतचा रिटर्न; तुमच्याकडे आहे का यातला एखादा?
3

Multibagger Stocks : मोठा धमाका! ₹20 पेक्षा स्वस्त शेअर्सनी दिला 6 महिन्यांत 198% पर्यंतचा रिटर्न; तुमच्याकडे आहे का यातला एखादा?

IRCTC Website Upgrade: ट्रेन तिकीट बुकिंगची पद्धत बदलली! आयआरसीटीसी वेबसाइटवर 5 मोठे अपडेट्स; पाहा काय आहेत नवे नियम?
4

IRCTC Website Upgrade: ट्रेन तिकीट बुकिंगची पद्धत बदलली! आयआरसीटीसी वेबसाइटवर 5 मोठे अपडेट्स; पाहा काय आहेत नवे नियम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP ची कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक; धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?

अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी CJP ची कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक; धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?

Aug 02, 2026 | 02:49 PM
RBI FD Rule Change: बँक ग्राहकांसाठी खुशखबर! RBIच्या नव्या नियमामुळे १ ऑक्टोबरपासून मिळणार मोठा फायदा

RBI FD Rule Change: बँक ग्राहकांसाठी खुशखबर! RBIच्या नव्या नियमामुळे १ ऑक्टोबरपासून मिळणार मोठा फायदा

Aug 02, 2026 | 02:45 PM
‘महाराष्ट्राला 3 वर्षांत 520 कोटींचा निधी’; केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती

‘महाराष्ट्राला 3 वर्षांत 520 कोटींचा निधी’; केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती

Aug 02, 2026 | 02:45 PM
Nims Dai: कोण होते निर्मल पुर्जा? ज्यांनी सहा महिन्यांत पटकावले सहा जागतिक विक्रम; ब्रॉड पीकवर संपूर्ण पथकासह दुर्दैवी अंत

Nims Dai: कोण होते निर्मल पुर्जा? ज्यांनी सहा महिन्यांत पटकावले सहा जागतिक विक्रम; ब्रॉड पीकवर संपूर्ण पथकासह दुर्दैवी अंत

Aug 02, 2026 | 02:45 PM
पंढरपूर वारीतून एसटी महामंडळाला तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे उत्पन्न; प्रताप सरनाईक यांनी दिली सविस्तर माहिती

पंढरपूर वारीतून एसटी महामंडळाला तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे उत्पन्न; प्रताप सरनाईक यांनी दिली सविस्तर माहिती

Aug 02, 2026 | 02:39 PM
हेअर स्पा करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करत असाल तर थांबा! शाम्पूमध्ये मिक्स करा ‘ही’ २ रुपयांची पावडर

हेअर स्पा करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करत असाल तर थांबा! शाम्पूमध्ये मिक्स करा ‘ही’ २ रुपयांची पावडर

Aug 02, 2026 | 02:30 PM
17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

17 वर्षीय Tanvi Sharma ची कमाल! Taipei Open 2026 जिंकून संपवला 18 वर्षांचा दुष्काळ

Aug 02, 2026 | 02:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा