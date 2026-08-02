डोंबिवलीकरांसाठी दिलासादायक बातमी! मोठा गणेश घाटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन

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प्रशासनाच्या नियोजनानुसार डिसेंबरपर्यंत जलवाहतूक सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. ही जलवाहतूक सेवा सुरू झाल्यानंतर डोंबिवली आणि परिसरातील नागरिकांना ठाणे तसेच वसई-विरार येथे जलद आणि सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, दुसऱ्या टप्प्यात ही सेवा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत विस्तारण्याचेही नियोजन करण्यात आले असून, त्यामुळे या भागातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.
भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे म्हणाले की, मोठा गाव हे डोंबिवलीतील सर्वात मोठं गणेशघाट आहे. या गणेशघाटावर सार्वजनिक गणपती विसर्जन मोठ्या प्रमाणात होत असतं. गणेशघाटावर जाणारा रस्ता अनेक वर्षांपासून जागेच्या अडचणीमुळे काँक्रीटीकरण होऊ शकला नव्हता. पण आता जागेची अडचण दूर झाली आहे. त्या जागेचे आज प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेले आहे. लवकरच ते काम पूर्ण होईल आणि गणपती विसर्जनाच्या वेळेला जे गणेश भक्त येतात त्यांच्यासाठी हे काम दिलासादायक ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
त्यांनी पुढे सांगितलं की, मोठा गावमध्ये याच रस्त्यालगत असलेली जी जेटी आहे, येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून रोरो जेटीचे काम सुरु आहे. वॉटर ट्रासंंपोर्टचे काम प्रगतीपथावर आहे आणि येत्या डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण होऊन येथून रोरो सर्विस लोकांसाठी सुरु होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याची पाहणी आज रविंद्र चव्हाण यांनी केली आहे. 70 टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित 30 टक्के काम देखील लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
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म्हात्रे म्हणाले की, रोरोचे दोन मार्ग तयार करण्यात आले आहेत. एक मार्ग मोठागावापासून सुरु होणार आहे. हा मार्ग मोठागाव-ठाणे-वसई-विरार-मिरा-भाईंदर असा असणार आहे. तर दुसरा मार्गमोठागावपासून नवी मुंबईच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टपर्यंत जातो. ही सर्व काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु आहेत. लोकांचा विश्वास आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यामातून होत असलेली कामं यावर विश्वास ठेऊन पक्षात प्रवेश केला जात आहे.