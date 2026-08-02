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Multibagger Stocks : मोठा धमाका! ₹20 पेक्षा स्वस्त शेअर्सनी दिला 6 महिन्यांत 198% पर्यंतचा रिटर्न; तुमच्याकडे आहे का यातला एखादा?

Updated On: Aug 02, 2026 | 02:17 PM IST
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सारांश

Multibagger Stocks : शेअर बाजारात कमी भांडवलात मोठा परतावा मिळवून देणाऱ्या Penny Stocks नेहमीच जोरदार चर्चा असते. सध्या बाजारात ₹२० पेक्षा कमी किमतीच्या अशा १० शेअर्सने धुमाकूळ घातला आहे, ज्यांनी अवघ्या ६ महिन्यांच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांना १९८ टक्क्यांपर्यंतचा छप्परफाड परतावा दिला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • छोटा स्टॅक मोठा धमाका!
  • ₹20 पेक्षा स्वस्त शेअर्स
  • 6 महिन्यांत 198% पर्यंतचा रिटर्न
Multibagger Stocks : जर तुम्ही शेअर बाजारातील कमी किमतीच्या पेनी स्टॉक्समध्ये ( Multibagger Stocks ) इन्ट्रेस्टेड असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. गेल्या सहा महिन्यांत, अनेक पेनी स्टॉक्सनी प्रभावी रिटर्न देऊन गुंतवणूकदारांना भलतच आश्चर्यचकित केले आहे. काही स्टॉक्सनी तर तब्बल १९८% पर्यंतचा नफा कमावून दिला आहे. पण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की पेनी स्टॉक्स जितक्या वेगाने वाढतात, तितक्याच वेगाने खालीही येऊ शकतात. त्यामुळे, त्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी सखोल अभ्यास तितकाच महत्त्वाचा आहे. पण असे कोणते स्टॉक्स आहेत ज्यांनी जबरदस्त रिटर्न दिलं आहे?

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१० पेनी स्टॉक्सचा मागील ६ महिन्यांचा परतावा

अनु. कंपनीचे नाव ६ महिन्यांचा परतावा  शेवटचा बंद भाव (₹)
1 RGF Capital Markets 198% 2.47
2 Jai Mata Glass  93%  2.87
3 Empower India 92% 2.59
4 NCL Research & Financial Services  72% 0.74
5 Sadhana Nitro Chem  63% 2.66
6 GACM Technologies 38%  0.72
7 NHC Foods 34% 1.03
8 New Light Industries 31% 1.68
9 LA TIM Metal & Industries 22% 10.40
10 Anlon Healthcare 19% 14.62

टीप: हे सर्व पेनी स्टॉक्स आहेत. त्यांची मागील कामगिरी भविष्यातील परताव्याची हमी देत ​​नाही. त्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, कंपनीची मूलभूत तत्त्वे, व्यवसाय, तरलता आणि जोखीम प्रोफाइल यांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करा.

पेनी स्टॉक्सची शेअर कामगिरी

ACE Equity च्या आकडेवारीनुसार, स्क्रिनिंगमध्ये असे काही शेअर्स आहेत ज्यांचं मार्केट कॅपिटल ₹१,००० कोटींपेक्षा कमी, ₹२० पेक्षा कमी शेअर किंमत आणि किमान ५,००,००० शेअर्सचा दैनंदिन व्यवहार असलेल्या स्टॉक्सचा समावेश होता. RGF Capital Markets ने गेल्या सहा महिन्यांत १९८% परतावा देऊन या यादीत अव्वल स्थान पटकावले. यानंतर जय माता ग्लास (९३%), एम्पॉवर इंडिया (९२%), एनसीएल रिसर्च अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (७२%), साधना नायट्रो केम (६३%), जीएसीएम टेक्नॉलॉजीज (३८%), एनएचसी फूड्स (३४%), न्यू लाईट इंडस्ट्रीज (३१%), एलए टिम मेटल अँड इंडस्ट्रीज (२२%) आणि ॲनलॉन हेल्थकेअर (१९%) यांचा क्रमांक लागतो.

पण, या आकडेवारीवर आधारित गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे शहाणपणाचं ठरणार नाही. पेनी स्टॉक्समध्ये अनेकदा कमी लिक्विटिडी, उच्च अस्थिरता, मर्यादित आर्थिक माहिती आणि जोखीम असते. त्यांच्या किमतीत अनेकदा मोठी वाढ होऊन त्यानंतर लक्षणीय घसरण होते. त्यामुळे, केवळ भूतकाळातील परताव्याच्या आधारावर गुंतवणूक करण्याऐवजी, कंपनीचा व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, प्रवर्तकांचा हिस्सा आणि भविष्यातील शक्यता यांचे सखोल विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे.

(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या बाजार तज्ञांचा सल्ला घ्या.)

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Web Title: Multibagger stocks under rs 20 doubled investors money in six months

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Published On: Aug 02, 2026 | 02:17 PM

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