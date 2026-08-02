Multibagger Stocks : मोठा धमाका! ₹20 पेक्षा स्वस्त शेअर्सनी दिला 6 महिन्यांत 198% पर्यंतचा रिटर्न; तुमच्याकडे आहे का यातला एखादा?

IRCTC Website Upgrade: ट्रेन तिकीट बुकिंगची पद्धत बदलली! आयआरसीटीसी वेबसाइटवर 5 मोठे अपडेट्स; पाहा काय आहेत नवे नियम?
|अनु.
|कंपनीचे नाव
|६ महिन्यांचा परतावा
|शेवटचा बंद भाव (₹)
|1
|RGF Capital Markets
|198%
|2.47
|2
|Jai Mata Glass
|93%
|2.87
|3
|Empower India
|92%
|2.59
|4
|NCL Research & Financial Services
|72%
|0.74
|5
|Sadhana Nitro Chem
|63%
|2.66
|6
|GACM Technologies
|38%
|0.72
|7
|NHC Foods
|34%
|1.03
|8
|New Light Industries
|31%
|1.68
|9
|LA TIM Metal & Industries
|22%
|10.40
|10
|Anlon Healthcare
|19%
|14.62
टीप: हे सर्व पेनी स्टॉक्स आहेत. त्यांची मागील कामगिरी भविष्यातील परताव्याची हमी देत नाही. त्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, कंपनीची मूलभूत तत्त्वे, व्यवसाय, तरलता आणि जोखीम प्रोफाइल यांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करा.
ACE Equity च्या आकडेवारीनुसार, स्क्रिनिंगमध्ये असे काही शेअर्स आहेत ज्यांचं मार्केट कॅपिटल ₹१,००० कोटींपेक्षा कमी, ₹२० पेक्षा कमी शेअर किंमत आणि किमान ५,००,००० शेअर्सचा दैनंदिन व्यवहार असलेल्या स्टॉक्सचा समावेश होता. RGF Capital Markets ने गेल्या सहा महिन्यांत १९८% परतावा देऊन या यादीत अव्वल स्थान पटकावले. यानंतर जय माता ग्लास (९३%), एम्पॉवर इंडिया (९२%), एनसीएल रिसर्च अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (७२%), साधना नायट्रो केम (६३%), जीएसीएम टेक्नॉलॉजीज (३८%), एनएचसी फूड्स (३४%), न्यू लाईट इंडस्ट्रीज (३१%), एलए टिम मेटल अँड इंडस्ट्रीज (२२%) आणि ॲनलॉन हेल्थकेअर (१९%) यांचा क्रमांक लागतो.
पण, या आकडेवारीवर आधारित गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे शहाणपणाचं ठरणार नाही. पेनी स्टॉक्समध्ये अनेकदा कमी लिक्विटिडी, उच्च अस्थिरता, मर्यादित आर्थिक माहिती आणि जोखीम असते. त्यांच्या किमतीत अनेकदा मोठी वाढ होऊन त्यानंतर लक्षणीय घसरण होते. त्यामुळे, केवळ भूतकाळातील परताव्याच्या आधारावर गुंतवणूक करण्याऐवजी, कंपनीचा व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, प्रवर्तकांचा हिस्सा आणि भविष्यातील शक्यता यांचे सखोल विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे.
(टीप: शेअर बाजारात कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या बाजार तज्ञांचा सल्ला घ्या.)
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