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एल निनोचा अंदाज चुकला! भारतीय मान्सूनने हवामानशास्त्रालाच दिले आव्हान, AI मॉडेल्सवरही प्रश्नचिन्ह

Updated On: Aug 02, 2026 | 02:36 PM IST
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सारांश

यंदाच्या जुलै महिन्यातील मान्सूनने देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान तज्ज्ञांचे अनेक अंदाज चुकीचे ठरवले. एल निनोचा प्रभाव आणि AI आधारित हवामान मॉडेल्स असूनही पावसाचा अचूक अंदाज बांधणे अधिक आव्हानात्मक होत असल्याचे नव्या वैज्ञानिक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

एल निनोचा अंदाज चुकला! भारतीय मान्सूनने हवामानशास्त्रालाच दिले आव्हान, AI मॉडेल्सवरही प्रश्नचिन्ह

एल निनोचा अंदाज चुकला! भारतीय मान्सूनने हवामानशास्त्रालाच दिले आव्हान, AI मॉडेल्सवरही प्रश्नचिन्ह

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विस्तार
  • जूनमध्ये मोठी पावसाची तूट आणि एल निनोचा प्रभाव असूनही जुलैअखेरीस देशातील पर्जन्यमान सामान्य पातळीवर पोहोचले.
  • भारतीय मान्सूनचा अचूक अंदाज वर्तवण्यात ‘समुद्रएस’ आणि गूगल ग्राफकास्ट यांसारखी अत्याधुनिक AI हवामान मॉडेल्सही अपयशी ठरल्याचे अभ्यासातून समोर आले.
  • हवामान बदलामुळे मान्सूनचे स्वरूप वेगाने बदलत असून भविष्यात पारंपरिक हवामानशास्त्र आणि AI यांचा संयुक्त वापर आवश्यक असल्याचे वैज्ञानिकांचे मत आहे.
या वर्षीच्या जुलै महिन्यातील मान्सूनने सर्व प्रमुख हवामानशास्त्रीय अंदाजांना खोटे ठरवल्याचे दिसून आले. जूनमध्ये देशात ४० टक्के पावसाची तूट आणि एल निनोचा वेगाने विकास झाल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय हवामान विभागासह अनेक आंतरराष्ट्रीय एजन्सींनी जुलैमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. तथापि, जुलै महिन्याच्या अखेरीस देशातील पाऊस सामान्य पातळीवर पोहोचला होता.

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तज्ज्ञांच्या मते, ही घटना दर्शवते की केवळ एल निनोच्या आधारावर भारतीय मान्सूनचा अंदाज वर्तवणे आता पुरेसे नाही. दरम्यान, जुलै २०२६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या दोन महत्त्वाच्या वैज्ञानिक अभ्यासांनी याची पुष्टी केली आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अत्याधुनिक हवामान मॉडेल्ससुद्धा भारतीय मान्सूनचे बदलणारे वर्तन पूर्णपणे समजून घेण्यास असमर्थ आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते, हवामान बदलामुळे मान्सूनचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे आणि भविष्यातील अंदाजांसाठी पारंपरिक हवामानशास्त्र आणि एआय यांच्या संयोजनाची आवश्यकता असेल. (फोटो सौजन्य – AI Created)

दुष्काळसदृश परिस्थिती अचानक बदलली

यावर्षी देशात जून महिन्यात ९९.५ मिमी पावसाची नोंद झाली, तर सामान्य पर्जन्यमान १६५.४ मिमी आहे. हे ४० टक्के पावसाची तूट दर्शवते. १९०१ पासूनचा हा पाचवा सर्वात कोरडा जून महिना मानला गेला. या आधारावर, भारतीय हवामान विभागाने जुलैमध्ये दीर्घकालीन सरासरीच्या अंदाजे ९४ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. जागतिक हवामान संघटनेनेदेखील एल निनो अधिक तीव्र होत असल्याचा इशारा दिला असून, कमकुवत मान्सूनचा अंदाज वर्तवला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पूर्वी एल निनोचा अर्थ जवळजवळ निश्चितपणे कमकुवत मान्सून असा मानला जात होता, परंतु आता वाढत्या जागतिक तापमानामुळे हा संबंध तितकासा दृढ राहिलेला नाही.

‘समुद्रएस’ मॉडेलही असमर्थ

या बदलत्या मान्सूनला समजून घेण्यासाठी, आयआयटी मद्रास, गुवाहाटी विद्यापीठ आणि इतर संस्थांमधील शास्त्रज्ञानी’ समुद्रएस’ नावाचे एक त्रिमितीय एआय पृथ्वी प्रणाली मॉडेल विकसित केले. याला १५० वर्षाच्या जागतिक हवामान डेटावर प्रशिक्षित करण्यात आले आणि त्याचा वापर करून प्रत्येकी ३०० वर्षाच्या कालावधीतील तीन वेगवेगळ्या हवामानाचे अनुकरण करण्यात आले. मॉडेलने ६० दिवसाचे अधिक तीव्र अनुकरणीय चक्क दर्शवले, जे वास्तविक हवामानाशी जुळत नाही.

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गुगलचे ग्राफकास्ट कमकुवत आणखी एका अभ्यासात, शास्त्रज्ञांनी २०२१ ते २०२४ या कालावधीतील मान्सून हंगामाचे विश्लेषण करून गुगलच्या एआय हवामान मॉडल, ग्राफकास्टचे मूल्यांकन केले, मंडिलच्या २४, ४८ आणि ७२ तासांच्या अंदाजांची तुलना प्रत्यक्ष हवामान आणि उपग्रह डेटाशी करण्यात आली.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Indian monsoon 2026 ai weather models fail el nino rainfall prediction study

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Published On: Aug 02, 2026 | 02:36 PM

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