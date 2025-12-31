GDP Growth news: परदेशी गुंतवणूकदार बाहेर, तरी सेन्सेक्स ८% वधारला; भारतीय शेअर बाजाराची ताकद कायम

GDP Growth news: परदेशी गुंतवणूकदारांचे निधीतून बाहेर पडणे, अनिश्चितता, उच्च मूल्यांकन आणि कमकुवत रुपया यासारख्या आव्हानांना न जुमानता, बीएसई बेंचमार्क सेन्सेक्सने या वर्षी ८ टक्क्यांहून अधिक वाढ केली, ज्यामुळे दलाल स्ट्रीट गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत ३०.२० लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. ज्यामुळे भारताच्या शेअर बाजारात आनंदाचे वातावरण आहे. बाजार विश्लेषकांनी सांगितले की, प्रतिकूल परिस्थिती असूनही, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना मिळालेला मजबूत पाठिंबा आणि मजबूत आर्थिक परिस्थिती, विशेषतः जीडीपी वाढीतील वाढ, यामुळे शेअर बाजारांची कामगिरी चांगली झाली.
परदेशी गुंतवणूकदारांचा बाहेर पडण्याचा प्रवाह एक आव्हान राहिले, तरीही बाजारातील ताकद स्थिर राहिली. २०२५ मध्ये भारतीय बाजारपेठेसाठी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना मिळालेला मजबूत पाठिंबा हा प्रमुख घटक होता. ३० शेअर्सचा बीएसई सेन्सेक्स २९ डिसेंबरपर्यंत ६,५५६.५३ अंकांनी किंवा ८.३९ टक्क्यांनी वाढला. १ डिसेंबर रोजी, तो ८६,१५९.०२ या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. आतापर्यंत, बीएसई सूचीबद्ध कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल ३०,२०,३७६.६८ कोटींनी वाढून ४,७२,१५,४८३.१२ कोटी (अंदाजे ५.२५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स) झाले आहे. बीएसई-सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजार भांडवल गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पहिल्यांदाच ४०० लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला.
हेही वाचा: PM Modi on Budget 2026: २०२६-२७ अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात; PM मोदी यांनी घेतली अर्थतज्ज्ञांची भेट
एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर. म्हणाले की, २०२५ हे वर्ष भारतीय शेअर बाजारांसाठी एकत्रीकरण आणि परिवर्तनाचे वर्ष मानले जाऊ शकते. अनेक वर्षांच्या मजबूत दुहेरी-अंकी परतावानंतर, बेंचमार्क निर्देशांकांनी या वर्षी तुलनेने मर्यादित वाढ पाहिली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीने वर्षभरात सुमारे ८-१० टक्के वाढ नोंदवली. जागतिक स्तरावरील प्रतिकूल परिस्थिती, परकीय भांडवलाचा प्रवाह आणि सुधारित मूल्यांकनांमध्ये ही कामगिरी उल्लेखनीय होती.
स्वस्तिक इन्व्हेस्टमार्टचे संशोधन प्रमुख संतोष मीणा म्हणाले की, स्थानिक पातळीवर, बाजारपेठेत कमकुवत कॉर्पोरेट कमाई वाढ, उच्च मूल्यांकन, कमकुवत रुपया आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून सतत बाहेर पडण्याचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे स्थिर आर्थिक पार्श्वभूमी असूनही भावना सावध राहिल्या. जागतिक स्तरावर, भू-राजकीय तणाव, टॅरिफ संबंधित अनिश्चितता आणि यूएस सेंट्रल बँकेच्या व्याजदरांबाबत बदलत्या अपेक्षांचा बाजारांवर परिणाम झाला.
हेही वाचा: RBI News: डिजिटल युगात एटीएमचा वापर झाला कमी; आरबीआयचा मोठा खुलासा
२०२५ मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून विक्रमी १.६ लाख कोटी रुपये (अंदाजे १८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) काढून घेतले, स्टोक्सकार्टचे संचालक आणि सीईओ प्रणय अग्रवाल म्हणाले की, मजबूत आर्थिक वाद, सरकारी भांडवली खर्च आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी सतत गुंतवणूक केल्याने बाजारांना आधार मिळाला. तथापि, परदेशी भांडवलाचा बाहेरचा प्रवाह, उच्च मूल्यांकन आणि जागतिक जोखीम-प्रतिरोधक प्रवृत्तीमुळे वेळोवेळी चढ-उतार दिसून आले.