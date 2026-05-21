Gold-Silver Price Today : आज सोन्याचे दर घसरले; चांदीच्या दरातही उतार, तुमच्या शहरातील किती आहे भाव? जाणून घ्या

आजचे सोने आणि चांदीचे दर ऐकून प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर नक्कीच थोडंसं हास्य उमटेल. आज केवळ चांदीच अधिक परवडणारी झाली नाही, तर लखलखत्या सोन्याच्या किमतीतही घट झाली आहे. २१ मे रोजी सकाळी, सोन्याच्या दरात ५०० रुपयांहून अधिकची घसरण झाली, तर चांदी २,३०० रुपयांनी स्वस्त झाली.

Updated On: May 21, 2026 | 12:36 PM
  • सोन्याच्या दरात ५०० रुपयांहून अधिकची घसरण
  • चांदी २,३०० रुपयांनी स्वस्त झाली
  • शहरानुसार आजचे सोना- चांदीचे भाव
Gold-Silver Price Today : भारताच्या पंतप्रधानांनी जरी जनतेला सोनं चांदी खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं असलं तरीही त्यात किती उतार चढाव झाला आहे. यावर तर लक्ष ठेवल्याशिवाय काही भारतीयांचा दिवस जायचा नाही. आज नेमकी दरात काय परिस्थिती होती? समजून घेऊयात.आजचे सोने आणि चांदीचे दर ऐकून प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर नक्कीच थोडंसं हास्य उमटेल. आज केवळ चांदीच अधिक परवडणारी झाली नाही, तर लखलखत्या सोन्याच्या किमतीतही घट झाली आहे. २१ मे रोजी सकाळी, सोन्याच्या दरात ५०० रुपयांहून अधिकची घसरण झाली, तर चांदी २,३०० रुपयांनी स्वस्त झाली. MCX वर, ५ जूनच्या डिलिव्हरीसाठीचे सोन्याचे कंत्राट मागील सत्रात प्रति १० ग्रॅम १,६०,००६ रुपयांवर बंद झाले होते; तर आज ते १,५९,९०० रुपयांवर उघडले.

आजच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात, सोन्याच्या दरात ५१५ रुपयांची घट झाली आणि तो १,५९,४९१ रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे, ३ जुलैच्या डिलिव्हरीसाठीचे चांदीचे कंत्राट मागील सत्रात प्रति किलोग्राम २,७४,२६५ रुपयांवर बंद झाले होते. आज ते २,७२,२७५ रुपयांवर उघडले आणि सुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान घसरून २,७१,९७४ रुपयांवर पोहोचले. जी २,२९१ रुपयांची घट दर्शवते. तुमच्या विशिष्ट शहराचे सोन्या-चांदीचे संपूर्ण दर तुम्ही येथेच पाहू शकता.

शहरानुसार आजचे सोना- चांदीचे भाव

शहराचे नाव २२-कॅरेट सोन्याचा भाव (१० ग्रॅम) २४-कॅरेट सोन्याचा भाव (१० ग्रॅम) चांदीचा भाव (प्रति किलो)
नवी दिल्ली  ₹१,४६,१५० ₹१,५३,४६० ₹२,८५,०००
मुंबई ₹१,४६,१५० ₹१,५३,४६० ₹२,८५,०००
कोलकाता ₹१,४५,१५० ₹१,५८,३५० ₹२,७९,९००
चेन्नई ₹१,४७,४९० ₹१,६०,५२० ₹२,७३,६५०
बंगळुरू ₹१,४५,१६० ₹१,५८,३६० ₹२,७९,९००
अहमदाबाद ₹१,४५,२१० ₹१,५८,४१० ₹२,८०,०००
लखनौ ₹१,४६,१५० ₹१,५३,४६० ₹२,८५,०००
पुणे ₹१,४६,६०० ₹१,५९,९९० ₹२,८५,०००
केरळ ₹१,४५,१६० ₹१,५८,३६० ₹२,७४,०९०

२० मे २०२६ रोजी दर काय होते?

काल सोन्याच्या दरात वाढ झाली, तर चांदीचे दर स्थिर राहिले होते. काल २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा दर १० ग्रॅमला ₹१,५७,०५० वर पोहोचला, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १० ग्रॅमला ₹१,४३,९६० इतका होता. याव्यतिरिक्त, १८ कॅरेट सोन्याचा दर काल १० ग्रॅमला ₹१,१७,७९० नोंदवला गेला. चांदीचा विचार करता, परवा तिच्या दरात लक्षणीय घट झाली असली तरी, काल बाजार स्थिर राहिला. काल ९९.९% शुद्ध चांदीचा भाव प्रति किलोग्राम ₹२,८५,००० इतका होता. ग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरली आहे.

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

