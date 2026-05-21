Gold-Silver Price Today : आज सोन्याचे दर घसरले; चांदीच्या दरातही उतार, तुमच्या शहरातील किती आहे भाव? जाणून घ्या

Petrol – Diesel च्या वाढत्या किमतींचा फटका! आता ’10 मिनिटांची’ Online Delivery ही महागणार
आजच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात, सोन्याच्या दरात ५१५ रुपयांची घट झाली आणि तो १,५९,४९१ रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे, ३ जुलैच्या डिलिव्हरीसाठीचे चांदीचे कंत्राट मागील सत्रात प्रति किलोग्राम २,७४,२६५ रुपयांवर बंद झाले होते. आज ते २,७२,२७५ रुपयांवर उघडले आणि सुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान घसरून २,७१,९७४ रुपयांवर पोहोचले. जी २,२९१ रुपयांची घट दर्शवते. तुमच्या विशिष्ट शहराचे सोन्या-चांदीचे संपूर्ण दर तुम्ही येथेच पाहू शकता.
|शहराचे नाव
|२२-कॅरेट सोन्याचा भाव (१० ग्रॅम)
|२४-कॅरेट सोन्याचा भाव (१० ग्रॅम)
|चांदीचा भाव (प्रति किलो)
|नवी दिल्ली
|₹१,४६,१५०
|₹१,५३,४६०
|₹२,८५,०००
|मुंबई
|₹१,४६,१५०
|₹१,५३,४६०
|₹२,८५,०००
|कोलकाता
|₹१,४५,१५०
|₹१,५८,३५०
|₹२,७९,९००
|चेन्नई
|₹१,४७,४९०
|₹१,६०,५२०
|₹२,७३,६५०
|बंगळुरू
|₹१,४५,१६०
|₹१,५८,३६०
|₹२,७९,९००
|अहमदाबाद
|₹१,४५,२१०
|₹१,५८,४१०
|₹२,८०,०००
|लखनौ
|₹१,४६,१५०
|₹१,५३,४६०
|₹२,८५,०००
|पुणे
|₹१,४६,६००
|₹१,५९,९९०
|₹२,८५,०००
|केरळ
|₹१,४५,१६०
|₹१,५८,३६०
|₹२,७४,०९०
काल सोन्याच्या दरात वाढ झाली, तर चांदीचे दर स्थिर राहिले होते. काल २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा दर १० ग्रॅमला ₹१,५७,०५० वर पोहोचला, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १० ग्रॅमला ₹१,४३,९६० इतका होता. याव्यतिरिक्त, १८ कॅरेट सोन्याचा दर काल १० ग्रॅमला ₹१,१७,७९० नोंदवला गेला. चांदीचा विचार करता, परवा तिच्या दरात लक्षणीय घट झाली असली तरी, काल बाजार स्थिर राहिला. काल ९९.९% शुद्ध चांदीचा भाव प्रति किलोग्राम ₹२,८५,००० इतका होता. ग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरली आहे.
टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.
