Shreyas Iyer: बापरे, भाडं आहे की घराची किंमत? श्रेयस अय्यरने तब्बल ७.१४ कोटींचा करार करत मुंबईत घेतलं आलिशान घर!

‘स्क्वेअर यार्ड्स’ (Square Yards) या प्रॉप-टेक कंपनीच्या माहितीनुसार, श्रेयस अय्यरने या महिन्यांत हा करार नोंदवला आहे. या अपार्टमेंटचे सुरुवातीचे मासिक भाडे १८.५० लाख रुपये आहे. मुंबईतील काही अत्यंत खास निवासी टॉवर्स आणि समुद्राभिमुख (सी-फेसिंग) घरांचे ठिकाण असलेल्या या परिसराकडे उद्योगपती, वरिष्ठ व्यावसायिक, उद्योजक आणि उच्च दर्जाची जीवनशैली शोधणारे लोक आकर्षित होतात.
🔴 SHREYAS IYER SIGNS ₹7.14 CRORE WORLI RENTAL DEAL 🤯 🎙️: Shreyas Iyer leased a luxury residential apartment in Mumbai’s upscale Worli locality for a total rental commitment of about Rs 7.14 crore over three years [MoneyControl] pic.twitter.com/M0gyFMp6EU — Sam (@cricsam02) June 12, 2026
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वांद्रे-वरळी सी-लिंक, ईस्टर्न फ्रीवे आणि शहरातील प्रमुख मार्गांमुळे वरळीला उत्तम दळणवळण सुविधा उपलब्ध आहेत. वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), नरिमन पॉइंट, लोअर परळ आणि फोर्ट यांसारख्या प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांपर्यंत वरळीतून सहज पोहोचता येते. मोक्याचे ठिकाण, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, समुद्राची विहंगम दृश्ये आणि श्रीमंत घरखरेदीदार व भाडेकरूंकडून असलेली मोठी मागणी यामुळे वरळी ही मुंबईतील सर्वात पसंतीच्या आणि महागड्या रिअल इस्टेट बाजारपेठांपैकी एक राहिली आहे.
‘स्क्वेअर यार्ड्स’ने तपासलेल्या मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार, वरळीतील ‘आर्टेसिया’ (Artesia) येथील भाड्याने घेतलेले हे अपार्टमेंट ३६० चौरस मीटर (३,८७५ चौरस फूट) क्षेत्रफळाचे आहे. या करारात चार कार पार्किंगच्या जागांचा समावेश आहे आणि तो १.८४ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी), १,००० रुपये नोंदणी शुल्क आणि ७४ लाख रुपये सुरक्षा ठेव भरून नोंदवण्यात आला आहे.
‘स्क्वेअर यार्ड्स’च्या विश्लेषणानुसार, या भाडेकराराचा कालावधी ३६ महिने निश्चित करण्यात आला आहे. ठरलेले मासिक भाडे पहिल्या वर्षासाठी ₹१८.५० लाख इतके आहे आणि दुसऱ्या वर्षात त्यात सुमारे ७% वाढ होऊन ते ₹१९.७९ लाख होते. तिसऱ्या वर्षात त्यात पुन्हा सुमारे ७% वाढ होऊन ते ₹२१.१८ लाख होते. परिणामी, तीन वर्षांच्या संपूर्ण भाडेकराराच्या कालावधीत देय असलेले एकूण भाडे ₹७.१४ कोटी इतके होते.
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