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Shreyas Iyer: बापरे, भाडं आहे की घराची किंमत? श्रेयस अय्यरने तब्बल ७.१४ कोटींचा करार करत मुंबईत घेतलं आलिशान घर!

Updated On: Jun 12, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

Shreyas Iyer News: भारतीय टी-२० क्रिकेट संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने मुंबईतील वर्ली येथील 'आर्टेसिया' टॉवरमध्ये ३ वर्षांसाठी तब्बल ७.१४ कोटी रुपये एकूण भाड्याने एक आलिशान घर घेतले आहे.

श्रेयस अय्यरने तब्बल ७.१४ कोटींचा करार करत मुंबईत घेतलं आलिशान घर! (Photo Credit- X)

श्रेयस अय्यरने तब्बल ७.१४ कोटींचा करार करत मुंबईत घेतलं आलिशान घर! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • क्रिकेटर श्रेयस अय्यरचा मुंबईत रुबाब!
  • वर्लीमध्ये भाड्याने घेतले आलिशान घर
  • ३ वर्षांचे भाडे ऐकून चक्रावून जाल
मुंबई: भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) याने मुंबईतील वरळी भागात ७.१४ कोटी रुपये एकूण भाडेमूल्य असलेल्या एका आलिशान अपार्टमेंटचे तीन वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर करार केला आहे. वरळी हा मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित आणि पसंतीच्या निवासी परिसरांपैकी एक मानला जातो; हा परिसर समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या भव्य प्रकल्पांसाठी, प्रभावी ‘स्कायलाईन’साठी आणि उत्तम दळणवळण सुविधांसाठी प्रसिद्ध आहे. दक्षिण-मध्य मुंबईत वसलेला हा परिसर उच्च दर्जाची जीवनशैली, व्यावसायिक महत्त्व आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून ओळखला जातो.

पहिल्या वर्षासाठी १८.५० लाख रुपये मासिक भाडे

‘स्क्वेअर यार्ड्स’ (Square Yards) या प्रॉप-टेक कंपनीच्या माहितीनुसार, श्रेयस अय्यरने या महिन्यांत हा करार नोंदवला आहे. या अपार्टमेंटचे सुरुवातीचे मासिक भाडे १८.५० लाख रुपये आहे. मुंबईतील काही अत्यंत खास निवासी टॉवर्स आणि समुद्राभिमुख (सी-फेसिंग) घरांचे ठिकाण असलेल्या या परिसराकडे उद्योगपती, वरिष्ठ व्यावसायिक, उद्योजक आणि उच्च दर्जाची जीवनशैली शोधणारे लोक आकर्षित होतात.

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जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि…

वांद्रे-वरळी सी-लिंक, ईस्टर्न फ्रीवे आणि शहरातील प्रमुख मार्गांमुळे वरळीला उत्तम दळणवळण सुविधा उपलब्ध आहेत. वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), नरिमन पॉइंट, लोअर परळ आणि फोर्ट यांसारख्या प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांपर्यंत वरळीतून सहज पोहोचता येते. मोक्याचे ठिकाण, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, समुद्राची विहंगम दृश्ये आणि श्रीमंत घरखरेदीदार व भाडेकरूंकडून असलेली मोठी मागणी यामुळे वरळी ही मुंबईतील सर्वात पसंतीच्या आणि महागड्या रिअल इस्टेट बाजारपेठांपैकी एक राहिली आहे.

श्रेयस अय्यरने डिपॉझिट म्हणून ७४ लाख रुपये भरले

‘स्क्वेअर यार्ड्स’ने तपासलेल्या मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार, वरळीतील ‘आर्टेसिया’ (Artesia) येथील भाड्याने घेतलेले हे अपार्टमेंट ३६० चौरस मीटर (३,८७५ चौरस फूट) क्षेत्रफळाचे आहे. या करारात चार कार पार्किंगच्या जागांचा समावेश आहे आणि तो १.८४ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी), १,००० रुपये नोंदणी शुल्क आणि ७४ लाख रुपये सुरक्षा ठेव भरून नोंदवण्यात आला आहे.

३ वर्षांत एकूण ७.१४ कोटी रुपये भाडे

‘स्क्वेअर यार्ड्स’च्या विश्लेषणानुसार, या भाडेकराराचा कालावधी ३६ महिने निश्चित करण्यात आला आहे. ठरलेले मासिक भाडे पहिल्या वर्षासाठी ₹१८.५० लाख इतके आहे आणि दुसऱ्या वर्षात त्यात सुमारे ७% वाढ होऊन ते ₹१९.७९ लाख होते. तिसऱ्या वर्षात त्यात पुन्हा सुमारे ७% वाढ होऊन ते ₹२१.१८ लाख होते. परिणामी, तीन वर्षांच्या संपूर्ण भाडेकराराच्या कालावधीत देय असलेले एकूण भाडे ₹७.१४ कोटी इतके होते.

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Web Title: Shreyas iyer has bought a luxurious home in mumbai in a deal worth a whopping 714 crore

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Published On: Jun 12, 2026 | 03:41 PM

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