  Gold And Silver Rates See Slight Dip On June 2 Check Latest Prices In Indian Cities

Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Updated On: Jun 02, 2026 | 07:48 AM IST
सारांश

Today's Gold Rate: जून महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे दागिने खरेदी करणाऱ्या आणि गुंतवणूकदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. भारतातील विविध शहरातील सोन्या - चांदीचे दर जाणून घेऊया.

विस्तार
  • 2 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर 15,621 रुपये प्रति ग्रॅम, तर 22 कॅरेटचा दर 14,319 रुपये प्रति ग्रॅम नोंदवला गेला.
  • मुंबई, पुणे आणि केरळमध्ये 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.
  • चांदीचा भाव 279.90 रुपये प्रति ग्रॅम आणि 2,79,900 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे.
Gold Rate Today:  भारतात 2 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,319 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,716 रुपये आहे. भारतात 2 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. भारतात 2 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये आहे.

भोपाळ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे. मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,790 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,190 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
पुणे ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
केरळ ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
कोलकाता ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
बंगळुरु ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
नागपूर ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
हैद्राबाद ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
चेन्नई ₹1,44,990 ₹1,58,170 ₹1,21,790
नाशिक ₹1,43,220 ₹1,56,240 ₹1,17,190
सुरत ₹1,43,240 ₹1,56,260 ₹1,17,210
दिल्ली ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
चंदीगड ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
लखनौ ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
जयपूर ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Jun 02, 2026 | 07:47 AM

Jun 02, 2026 | 07:47 AM
करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

Jun 02, 2026 | 07:36 AM
US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

Jun 02, 2026 | 07:13 AM
Adhik Maas: अधिक मासात पुरुषोत्तम याग का करतात? काय आहे त्याचे महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासात पुरुषोत्तम याग का करतात? काय आहे त्याचे महत्त्व

Jun 02, 2026 | 07:05 AM
क्षयरोग केवळ फुफ्फुसांमध्येच नाहीतर डोळ्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकतो! डोळ्यात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

क्षयरोग केवळ फुफ्फुसांमध्येच नाहीतर डोळ्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकतो! डोळ्यात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Jun 02, 2026 | 05:30 AM
Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य

Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य

Jun 02, 2026 | 02:35 AM
माळेगाव परिसरात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट, तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात; नागरिकांचे गंभीर आरोप

माळेगाव परिसरात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट, तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात; नागरिकांचे गंभीर आरोप

Jun 02, 2026 | 12:30 AM

