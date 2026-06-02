Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

Updated On: Jun 02, 2026 | 07:36 AM IST
जाहिरात
सारांश

पती-पत्नी संध्याकाळी जेवण्यासाठी बसले असता अचानक वादळी वाऱ्याला सुरुवात झाली व सदरची भिंत त्यांच्या अंगावर पडली. परंतु, आजूबाजूला कोणाचीही वस्ती नसल्याने कोणालाही काहीच माहित नव्हते.

करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

करमाळा : करमाळा तालुक्यातील पश्चिम भागातील केतुर नंबर एक येथे रविवारी (दि.31) रात्रीच्या सुमारास अचानक वादळी वारा आला. या वादळी वाऱ्याचा तडाखा एका वृद्ध दाम्पत्याला बसला. या वादळात घराची भिंत अंगावर कोसळून वृद्ध पती-पत्नीचा मृत्यू झाला.

याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, करमाळा तालुक्यातील पश्चिम भागातील केत्तूर,1 तसेच करमाळा तालुक्याच्या उजनी लाभक्षेत्रातील पोमलवाडी येथील वृद्ध दाम्पत्य उजनी जलाशया जवळील आपल्या वस्तीवर राहत होते. रविवार (ता.31) रोजी रात्री नऊ ते साडेनऊच्या दरम्यान अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्याने सिमेंट विटा एकावर एक रचून तयार केलेल्या भिंत अंगावर कोसळून जागीच दोघा नवले दाम्पत्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

मृत दाम्पत्याचे नाव जगन्नाथ मारुती नवले (वय 80) व त्यांच्या पत्नी शालन जगन्नाथ नवले (वय 75) असे आहे. हे पती-पत्नी संध्याकाळी जेवण्यासाठी बसले असता अचानक वादळी वाऱ्याला सुरुवात झाली व सदरची भिंत त्यांच्या अंगावर पडली. परंतु, आजूबाजूला कोणाचीही वस्ती नसल्याने कोणालाही काहीच माहित नव्हते. मात्र, त्यांच्या नातूने करमाळावरून फोन करून पाहिले असता आजोबाने फोन उचलला नाही. त्यामुळे तो सकाळी वस्तीवर आला असता त्याला सर्व प्रकार समजला. अचानक झालेल्या वादळी वाऱ्याच्या तडाख्याने नवले दाम्पत्याचा अचानकपणे मृत्यू झाल्याने केतुर तसेच परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

केळी पिकाचे मोठे नुकसान

उजनी लाभक्षेत्र परिसरातील पोमलवाडी, हिंगणी, गुलमोहरवाडी, केत्तूर, वाशिंबे परिसरात जोरदार वादळी वारे वाहत होते. या वाऱ्यात शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर केळी पिकाचे मोठे नुकसान झाले असून, संपूर्ण केळी जमीनदोस्त झाली आहे तर गावरान आंब्याची झाडे ही पूर्णपणे मोकळी झाली आहेत. अचानक झालेल्या वादळी वाऱ्याच्या तडाख्याने पश्चिम भागातील अनेक घराचे नुकसान झाले असून, फळबागाचे देखील लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

अवकाळी पावसाचा शेतीपिकांना फटका

अवकाळी पावसाचा मोठा फटका रब्बी पिके, फळबागा (जसे की आंबा, द्राक्ष) आणि भाजीपाल्याला बसला आहे. शेतात काढणीला आलेले गहू, हरभरा आणि कांदा भिजल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

Ramakant Dayma : सिनेसृष्टीचा आणखीन एक दिग्गज चेहरा हरपला! ‘Chak De India’ फेम अभिनेत्याचं निधन, सिनेविश्व शोकाकुल

Web Title: Elderly couple dies after wall collapses on them in karmala solapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 07:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सोलापुरात ‘नो व्हेईकल डे’ला आयुक्त डॉ. ओम्बासेंची पायी वाटचाल, पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांना दिला प्रदूषणमुक्त जीवनशैलीचा संदेश
1

सोलापुरात ‘नो व्हेईकल डे’ला आयुक्त डॉ. ओम्बासेंची पायी वाटचाल, पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांना दिला प्रदूषणमुक्त जीवनशैलीचा संदेश

भंगार चोरी प्रकरणात अधिकाऱ्याची उपायुक्तांनी केली चौकशी, पंधरा दिवसात अहवाल; कारवाईची टांगती तलवार कायम
2

भंगार चोरी प्रकरणात अधिकाऱ्याची उपायुक्तांनी केली चौकशी, पंधरा दिवसात अहवाल; कारवाईची टांगती तलवार कायम

२८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम, सोलापुरात १.०६ लाख बालकांना पोलिओचे दोन थेंब
3

२८ जूनला राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम, सोलापुरात १.०६ लाख बालकांना पोलिओचे दोन थेंब

Solapur MLC Election: सोलापूर विधान परिषदेसाठी भाजपकडून राजेंद्र राऊत यांना उमेदवारी जाहीर; परिचारकांचा पत्ता कट!
4

Solapur MLC Election: सोलापूर विधान परिषदेसाठी भाजपकडून राजेंद्र राऊत यांना उमेदवारी जाहीर; परिचारकांचा पत्ता कट!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IRCTC चे नवे टूर पॅकेज लाँच; 17,000 हून कमी पैशात करा अयोध्या, काशी आणि पुरीची सफर

IRCTC चे नवे टूर पॅकेज लाँच; 17,000 हून कमी पैशात करा अयोध्या, काशी आणि पुरीची सफर

Jun 02, 2026 | 08:28 AM
Pune Crime: जामिनावर बाहेर आला अन् दोन दिवसांतच संपवला; शिरूरमध्ये सराईत गुन्हेगाराची गोळ्या झाडून हत्या

Pune Crime: जामिनावर बाहेर आला अन् दोन दिवसांतच संपवला; शिरूरमध्ये सराईत गुन्हेगाराची गोळ्या झाडून हत्या

Jun 02, 2026 | 08:24 AM
Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! लाल रंगात होणार बाजाराची सुरुवात… तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! लाल रंगात होणार बाजाराची सुरुवात… तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Jun 02, 2026 | 08:17 AM
खाण्यापिण्याचे वांदे झाले आहेत? तोंडात लालसर फोड येण्यास कारणीभूत ठरतात ‘या’ सवयी, जीवनशैलीत करा वेळीच बदल

खाण्यापिण्याचे वांदे झाले आहेत? तोंडात लालसर फोड येण्यास कारणीभूत ठरतात ‘या’ सवयी, जीवनशैलीत करा वेळीच बदल

Jun 02, 2026 | 08:11 AM
MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

Jun 02, 2026 | 08:06 AM
अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

Jun 02, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Jun 02, 2026 | 07:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM