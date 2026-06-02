  • Continuous Talks Underway With Iran Regarding A Ceasefir Donald Trump Claims

US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

Updated On: Jun 02, 2026 | 07:21 AM IST
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसोबतच्या वाटाघाटी वेगाने पुढे जात आहेत, असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे.

US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या वाटाघाटी वेगाने पुढे जात असल्याचे सांगितले. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसोबतच्या वाटाघाटी वेगाने पुढे जात आहेत, असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे. तेहरानकडून नवीन हल्ल्यांच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे हे विधान आले आहे, ज्यामुळे अमेरिका आणि इराणमधील शस्त्रसंधीवर दबाव वाढत आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात घोषित केलेल्या शस्त्रसंधीला अशा हल्ल्यांमुळे आणि प्रत्युत्तरात्मक कारवायांमुळे अनेक वेळा आव्हान दिले गेले आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव उच्च पातळीवर आहे, तर दोन्ही बाजूंचे अधिकारी संघर्ष संपवण्यासाठी चर्चेत आहेत. मात्र, दोन्ही देश कराराच्या किती जवळ आहेत हे अद्याप अस्पष्ट आहे. कोणताही नवीन हल्ला सुरू असलेल्या चर्चेवर परिणाम करू शकतो आणि वाटाघाटीची प्रक्रिया विस्कळीत करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, चर्चा खूप सकारात्मक होती आणि बेरूतमध्ये कोणतेही अमेरिकी सैन्य पाठवले जाणार नाही. तिथे जाण्याची तयारी करत असलेल्या सैनिकांनाही परत पाठवण्यात आले आहे. त्यांची हिजबुल्लाहच्या प्रतिनिधींशी चांगली चर्चा झाली. त्यांच्या मते, हिजबुल्लाहने युद्धविराम करण्यास सहमती दर्शवली आहे. इस्रायल हिजबुल्लाहवर हल्ला करणार नाही आणि हिजबुल्लाह इस्रायलवर हल्ला करणार नाही, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

युद्धविराम असूनही लेबनॉनमध्ये इस्रायली लष्करी कारवाया सुरूच

अमेरिकी सैन्य आणि इराण यांच्यातील हल्ले आठवड्याच्या अखेरीस आणि सोमवारीही सुरूच राहिले, ज्यामुळे जवळपास दोन महिने जुन्या युद्धविरामाला धोका निर्माण झाला आहे. दरम्यान, युद्धविराम असूनही इस्रायल लेबनॉनमध्ये आपल्या लष्करी कारवाया सुरूच ठेवत आहे. आठवड्याच्या अखेरीस, इस्रायली सैन्याने गेल्या २६ वर्षांतील लेबनॉनमधील सर्वात खोलवर घुसखोरी केली.

अमेरिकेत अंतर्गत संघर्ष सुरु

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि शिकागोचे महापौर ब्रँडन जॉन्सन (Brandon Johnson) यांच्यात सध्या जोरदार शाब्दिक युद्ध पेटले आहे. हा वाद केवळ कौटुंबिक किंवा प्रादेशिक पातळीवर मर्यादित न राहता आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे, कारण या वादाची ठिणगी थेट ख्रिश्चन धर्मियांचे सर्वोच्च श्रद्धास्थान असलेल्या ‘व्हॅटिकन सिटी’मधून पडली आहे. या वादाने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय राजकारणात एक नवीन भूकंप आणला आहे.

Zaporizhzhia Attack : जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ला; भिंतीला पडले भगदाड, अणू संकटाचे सावट

Published On: Jun 02, 2026 | 07:13 AM

