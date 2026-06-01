Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्यापूर्वी चेक करा आजचा भाव, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Todays Gold-Silver Price : जर तुम्ही देखील सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. १ जून २०२६ म्हणजेच आज, सोमवार रोजी सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये बदल दिसून आले आहेत. जागतिक बाजारातील कल, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि देशांतर्गत मागणी या दरांवर प्रभाव टाकत आहेत. चला, आज तुमच्या शहरातील सोने आणि चांदीचे अद्ययावत दर जाणून घेऊया.
महागाईचा दबाव आणि जागतिक मागणी यामुळे सोन्याच्या दरात किंचित वाढ दिसून आली आहे. आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹१५,७०३ इतका आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याचा व्यवहार प्रति ग्रॅम ₹१४,३९४ दराने होत आहे.
|शहर
|२४-कॅरेट सोने (प्रति ग्रॅम)
|२२-कॅरेट सोने (प्रति ग्रॅम)
|१८-कॅरेट सोने (प्रति ग्रॅम)
|चेन्नई
|₹१५,९५९
|₹१४,६२९
|₹१२,२७४
|मुंबई
|₹१५,७०३
|₹१४,३९४
|₹११,७७७
|दिल्ली
|₹१५,७१८
|₹१४,४०९
|₹११,७९२
|कोलकाता
|₹१५,७०३
|₹१४,३९४
|₹११,७७७
|बंगळुरू
|₹१५,७०३
|₹१४,३९४
|₹११,७७७
|हैदराबाद
|₹१५,७०३
|₹१४,३९४
|₹११,७७७
|केरळ
|₹१५,७०३
|₹१४,३९४
|₹११,७७७
|पुणे
|₹१५,७०३
|₹१४,३९४
|₹११,७७७
|वडोदरा
|₹१५,७०८
|₹१४,३९९
|₹११,७८२
|अहमदाबाद
|₹१५,७०८
|₹१४,३९९
|₹११,७८२
सोन्याप्रमाणेच, चांदीच्या दरांमध्येही सातत्यपूर्ण मजबूती दिसून येत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत, चांदीचा भाव सध्या अंदाजे ₹२,७९,९०० प्रति किलोग्राम इतका आहे. दरम्यान, ९२५ शुद्धतेच्या चांदीचा भाव सुमारे ₹२,७४,००० प्रति किलोग्राम इतका आहे.
चांदीचा वापर केवळ दागिन्यांमध्येच नव्हे, तर विविध उद्योगांमध्येही केला जातो. म्हणूनच, औद्योगिक मागणीत होणाऱ्या वाढीचा किंवा घटीचा परिणाम तिच्या किमतींवर स्पष्टपणे दिसून येतो. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांची मागणी यांमुळे, येत्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमतींमधील चढ-उतार असेच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
