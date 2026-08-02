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थोडं खाल्ल्यानंतर सुद्धा पोटात जडपणा किंवा गॅस झाल्यासारखे वाटते? दैनंदिन जीवनशैलीतील ‘या’ सवयींमुळे वाढतो अपचनाचा त्रास

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:27 AM IST
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सारांश

पोटातर वाढलेल्या गॅसमुळे अपचनाचा समस्या उद्भवतात. तर काहीवेळा उलट्या, मळमळ, आंबट ढेकर येणे इत्यादी वेगवेगळी लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे दैनंदिन आहारात आणि जीवनशैलीत बदल करणे फार आवश्यक आहे.

थोडं खाल्ल्यानंतर सुद्धा पोटात जडपणा किंवा गॅस झाल्यासारखे वाटते? दैनंदिन जीवनशैलीतील 'या' सवयींमुळे वाढतो अपचनाचा त्रास

थोडं खाल्ल्यानंतर सुद्धा पोटात जडपणा किंवा गॅस झाल्यासारखे वाटते? दैनंदिन जीवनशैलीतील 'या' सवयींमुळे वाढतो अपचनाचा त्रास

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विस्तार

अपचनाचा त्रास कशामुळे वाढतो?
गॅस होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या सवयी?
बद्धकोष्ठतेवर उपाय?

हल्ली कामाच्या धावपळीमध्ये जेवण बनवण्यासाठी वेळ मिळत नाही. तासनतास एका जागेवर बसून राहिल्यामुळे आणि सतत जंक फूडचे अतिसेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. अनेकांना वारंवार अपचन, पोटात गॅस आणि ऍसिडिटीच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर आरोग्य बिघडते. काही खाल्ल्यानंतर सुद्धा लगेच पोट फुगणे, ढेकर येणे, पोटात जडपणा जाणवणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. दैनंदिन आहारात सतत तिखट, तेलकट किंवा अतिमसालेदार पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्य बिघडते. थोडं खाल्ल्यानंतर सुद्धा लगेच पोटात जडपणा किंवा गॅस होतो. ज्यावेळी पोटात खूप जास्त गॅस होतो, तेव्हा आंबट ढेकर किंवा डोकेदुखीच्या समस्या वाढतात. पोटामध्ये गॅस अन्नपदार्थ पचन होताना तयार होतो. तर काहीवेळा खाताना किंवा पिताना पोटात हवा जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला जीवनशैलीतील कोणत्या सवयींमुळे अपचनाचा त्रास वाढतो, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)

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कोणत्या सवयींमुळे वारंवार होतो गॅस?

जीवनशैलीतील अनेक सवयी शरीरासाठी घातक ठरतात. घाईघाईने खाणे, उभं राहून खाणे किंवा जास्त जेवल्यामुळे पोटात जडपणा जाणवतो. जास्त बोलल्यामुळे पोटात हवा जमा होते. च्यूइंग गम चघळल्याने, हार्ट कँडी चोखल्याने आणि स्ट्रॉ ने वारंवार ड्रिंक प्यायल्यामुळे पोटात हवा जमा होण्याची जास्त शक्यता असते. कोल्ड ड्रिंक आणि इतर कार्बोनेटेड ड्रिंक प्यायल्याने सुद्धा पोटात गॅस तयार होतो. अनेकांना बीन्स, पत्ताकोबी, ब्रोकली, कांदा, पेर, सफरचंद, दूध किंवा डेअर प्रॉडक्ट्स खाल्ल्यामुळे सुद्धा अपचनाचा त्रास वाढतो. प्रत्येकाच्या शरीराच्या सवयी वेगवेगळ्या असतात. बऱ्याचदा गॅस झाल्यानंतर मेडिकलमधील गोळी आणून खाल्ली जाते. पण असे न करता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत.

पोटात गॅस झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

पोटात गॅस तयार होण्यासोबतच तीव्र वेदना, सतत पोट फुगणे, वारंवार जुलाब किंवा बद्धकोष्ठता, कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना वजन कमी होणे, उलट्या होणे, शौचात रक्त दिसणे किंवा गिळताना त्रास होणे यांसारखी लक्षणे दिसू लागल्यास तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावे. कारण शरीराला गंभीर आजाराची लागण झाल्यानंतर वरील लक्षणे दिसू लागतात. इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, सिलिअॅक डिसीज, लॅक्टोज इनटॉलरन्स किंवा इतर पचनसंस्थेशी संबंधित आजाराची लागण झाल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करून शरीराची योग्य काळजी घ्यावी.

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वारंवार अपचन किंवा पोटात गॅस तयार होत असेल तर घरगुती उपाय करावे. कोमट पाण्यात लिंबाचा रस, जिऱ्याची पावडर किंवा ओवा मिक्स करून प्यायल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली घ्यान बाहेर पडून जाण्यासोबतच पोटात वाढलेला गॅस कमी होईल. याशिवाय दैनंदिन आहारात पालेभाज्या, फळे, भरपूर पाण्याचे सेवन करावे. यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Do you feel heaviness or bloating even after eating a small amount these daily lifestyle habits increase the risk of indigestion

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Published On: Aug 02, 2026 | 08:27 AM

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