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मुंबईत रंगणार ‘साडी मेला 2026′; सुंदरी सिल्क्स इंडियाकडून पारंपरिक विणकामाचा भव्य उत्सव

Updated On: Jun 06, 2026 | 04:59 PM IST
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सारांश

Saree Mela 2026 in Mumbai: चेन्नईस्थित सुंदरी सिल्क्स इंडिया ८ आणि ९ जून २०२६ रोजी मुंबईतील बांद्रा वेस्ट येथील कॅशे – द आर्ट्स अँड क्राफ्ट्स गॅलरीमध्ये ‘साडी मेला 2026’चे आयोजन करून भारतीय हातमाग परंपरेचे सौंदर्य सादर करणार आहे.

मुंबईत रंगणार ‘साडी मेला 2026′; सुंदरी सिल्क्स इंडियाकडून पारंपरिक विणकामाचा भव्य उत्सव
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विस्तार
  • मुंबईत रंगणार ‘साडी मेला 2026′
  • सुंदरी सिल्क्स इंडियाकडून विणकामाचा भव्य उत्सव
  • साडीप्रेमी आणि फॅशनप्रेमी खास
चेन्नईस्थित प्रतिष्ठित वस्त्र ब्रँड सुंदरी सिल्क्स इंडिया ८ आणि ९ जून 2026 रोजी मुंबईतील बांद्रा वेस्ट येथील कॅशे – द आर्ट्स अँड क्राफ्ट्स गॅलरी येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या दोन दिवसीय ‘साडी मेला 2026’च्या माध्यमातून भारतीय हातमाग परंपरेचे सौंदर्य मुंबईकरांसमोर सादर करणार आहे.या प्रदर्शनात हस्तकलेने विणलेल्या उत्कृष्ट साड्या आणि वारसा जपणाऱ्या विशेष संग्रहांचे प्रदर्शन करण्यात येणार असून, भारतीय वस्त्रकलेचे सौंदर्य आणि आकर्षण एकाच छताखाली अनुभवण्याची संधी मुंबईतील ग्राहकांना मिळणार आहे.

 

अभ्यागतांना कांचीपुरम सिल्क साड्या, तसर सिल्क साड्या, बनारसी सिल्क साड्या, सॉफ्ट सिल्क आणि रॉ सिल्क साड्या, फॅन्सी साड्या तसेच सिल्क-कॉटन साड्यांचा आकर्षक संग्रह पाहता येणार आहे. साडीप्रेमी, नववधू आणि फॅशनप्रेमी यांच्यासाठी हा संग्रह विशेषतः निवडण्यात आला आहे.साड्यांच्या संग्रहाबरोबरच या प्रदर्शनात आकर्षक कॉटन विणकाम, उत्कृष्ट रेडीमेड परिधान आणि अथिर्ष्टम ज्वेलरीचाही समावेश असेल. अथिर्ष्टम ज्वेलरी हा सुंदरी सिल्क्सचा खास सिल्व्हर ज्वेलरी संग्रह असून, त्याच्या नाजूक कारागिरीसाठी आणि कालातीत आकर्षणासाठी तो ओळखला जातो.

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साडी मेला 2026 मध्ये प्रदर्शित करण्यात येणारी प्रत्येक कलाकृती कुशल कारागिरांच्या मेहनतीची आणि समर्पणाची साक्ष देते. अनेक पिढ्यांपासून जपल्या गेलेल्या विणकाम परंपरांना जिवंत ठेवण्याचे कार्य हे कारागीर सातत्याने करत आहेत. हे प्रदर्शन कारागिरी, रंग आणि कालातीत कलात्मकतेचा उत्सव साजरा करताना पारंपरिक वारसा आणि आधुनिक अभिरुची यांचा सुंदर संगम घडवून आणणार आहे.

या प्रदर्शनाविषयी बोलताना सुंदरी सिल्क्स इंडियाचे व्यवस्थापकीय भागीदार श्री. मनमोहन राम म्हणाले, “मुंबई हे आमच्यासाठी नेहमीच एक विशेष बाजारपेठ राहिले आहे. येथील ग्राहक हस्तनिर्मित वस्त्रांचे सौंदर्य आणि पारंपरिक विणकामाची कला मनापासून जपतात आणि त्याचे कौतुक करतात. साडी मेला 2026 च्या माध्यमातून आम्हाला पुन्हा एकदा मुंबईतील ग्राहकांसमोर आमचे उत्कृष्ट संग्रह सादर करताना आनंद होत आहे. या प्रदर्शनातील प्रत्येक साडी आणि प्रत्येक दागिना भारतीय कारागिरी, सांस्कृतिक वारसा आणि कालातीत कलात्मकतेची कहाणी सांगतो.”

आठ दशकांहून अधिक काळाचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या सुंदरी सिल्क्स इंडियाने भारतीय हातमागाची अस्सलता जपत बदलत्या काळानुसार आणि आधुनिक अभिरुचीनुसार स्वतःला विकसित केले आहे. साडी मेला 2026 हा मुंबईतील रसिक ग्राहकांसाठी कला, रंग आणि संस्कृतीचा एक अविस्मरणीय उत्सव ठरणार आहे.

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Web Title: Saree mela 2026 sundari silks india mumbai handloom exhibition

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Published On: Jun 06, 2026 | 04:59 PM

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