No Tobacco Day: बदलत्या काळातील नवीन संकट ‘Vaping’ आणि ‘Nicotine Pouches’; तंबाखू कंपन्यांच्या जाहिरातींमागेही काळे सत्य

World No Tobacco Day 2026 : दरवर्षी ३१ मे हा दिवस जगभरात ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन’ (World No Tobacco Day) म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या धावपळीच्या आणि आधुनिक जीवनशैलीत तंबाखू, सिगारेट, गुटखा आणि हुक्का यांचे सेवन ही एक फॅशन किंवा सवय बनत चालली आहे. परंतु, ही सवय नसून आरोग्याला लागलेली मोठी वाळवी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) एका ताज्या अहवालानुसार, एकट्या भारतात दरवर्षी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे अंदाजे १३ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. ही आकडेवारी अत्यंत भीतीदायक असून ती आपल्याला वेळीच सतर्क होण्याचा इशारा देत आहे.
तंबाखू विरोधी दिन साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश हा आहे की, लोकांमध्ये तंबाखूच्या घातक परिणामांबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी आणि ज्यांना याचे व्यसन जडले आहे, त्यांना ते सोडण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिळावे. हा दिवस आपल्याला हे पटवून देतो की, आपले आयुष्य किती मौल्यवान आहे आणि एका लहानशा चुकीमुळे आपण आपले संपूर्ण कुटुंब संकटात टाकत असतो.
प्रत्येक वर्षी जागतिक आरोग्य संघटना एका विशिष्ट विषयावर किंवा समस्येवर प्रकाश टाकण्यासाठी एक नवीन थीम निश्चित करते. वर्ष २०२६ साठीची थीम “Unmasking the appeal- countering nicotine and tobacco addiction” ही आहे. याचा सोप्या भाषेत अर्थ असा की, तंबाखू आणि निकोटीन कंपन्या ज्या आकर्षक पद्धतीने आपल्या उत्पादनांची जाहिरात करतात, त्यामागील काळे सत्य उघडे पाडणे. आजकालच्या बाजारात पारंपारिक तंबाखू आणि सिगारेटसोबतच ‘ई-सिगारेट’ (Vapes), फ्लेवर्ड निकोटीन पाऊचेस (Nicotine Pouches) आणि वेगवेगळ्या चवींचे हुक्के तरुण पिढीला आकर्षित करत आहेत. तंबाखू कंपन्या अतिशय हुशारीने या उत्पादनांचे मार्केटिंग करतात, जेणेकरून शाळा-कॉलेजमधील मुलांना असे वाटावे की हे हानिकारक नाही आणि ते आधुनिकतेचे लक्षण आहे. मात्र, डब्ल्यूएचओने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन प्रकार जुन्या तंबाखूपेक्षाही अधिक वेगाने शरीराला निकोटीनचे गुलाम बनवत आहेत.
जागतिक स्तरावर तंबाखूच्या वाढत्या वापरामुळे होणारे मृत्यू आणि आजारपण पाहून जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) १९८७ मध्ये या दिवसाची स्थापना केली. सुरुवातीला ७ एप्रिल १९८८ रोजी ‘वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे’ साजरा करण्यात आला होता, परंतु नंतर ३१ मे हा दिवस ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन’ म्हणून निश्चित करण्यात आला आणि तेव्हापासून दरवर्षी हा दिवस संपूर्ण जगभरात मोठ्या प्रमाणावर पाळला जातो. या दिवशी तंबाखू उत्पादनांच्या जाहिरातींवर बंदी घालणे, त्यांच्यावर कर वाढवणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी घालणे यासारख्या कायदेशीर मुद्द्यांवरही सरकार पातळीवर चर्चा आणि अंमलबजावणी केली जाते.
तंबाखूमध्ये ‘निकोटीन’ नावाचे अत्यंत अमली आणि विषारी द्रव्य असते, जे थेट मानवी मेंदूवर ताबा मिळवते. एकदा का मेंदूला याची सवय झाली की, ते सोडणे कठीण होऊन बसते. तंबाखूच्या नियमित सेवनामुळे खालील गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Tiffany Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलीचे राजस्थान कनेक्शन? ताजमहाल पाहून टिफनी ट्रम्प थेट जैसलमेरला रवाना; कारण आले समोर
अनेकांना असे वाटते की जे लोक सिगारेट ओढतात, नुकसान फक्त त्यांचेच होते. पण विज्ञान असे सांगते की, धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांनाही त्याचा तितकाच त्रास होतो. याला ‘पॅसिव्ह स्मोकिंग’ (Passive Smoking) किंवा ‘सेकंड हँड स्मोक’ म्हणतात. जेव्हा एखादी व्यक्ती सिगारेटचा धूर हवेत सोडते, तेव्हा तो धूर घरातील लहान मुले, महिला किंवा इतर सदस्यांच्या शरीरात जातो. यामुळे त्यांनाही फुफ्फुसाचे आजार आणि दमा (Asthma) होऊ शकतो. म्हणजेच, तुमचे व्यसन तुमच्यासोबत तुमच्या निरपराध कुटुंबीयांनाही मृत्यूच्या दारात ढकलत असते.
व्यसन कितीही जुने असले तरी ते दृढ इच्छाशक्तीच्या जोरावर नक्कीच सोडता येते. जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाला हे व्यसन सोडायचे असेल, तर खालील मार्ग अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Vidhi Megha Canada : कॅनडात भारतीय लेकीचा करुण अंत; ड्रग्ज डीलरने घरात घुसून 23 वर्षांच्या विधी मेघाला चाकूने संपवले
जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त भारतातील विविध शाळा, महाविद्यालये, शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहिमा राबवल्या जातात. विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच व्यसनमुक्तीचे संस्कार व्हावेत म्हणून निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा आणि पथनाट्ये आयोजित केली जातात. आरोग्य विभागामार्फत ठिकठिकाणी मोफत समुपदेशन केंद्र (Counseling Centers) चालवली जातात.
आपल्याला जर एक सशक्त आणि निरोगी समाज घडवायचा असेल, तर केवळ एका दिवसापुरते मर्यादित न राहता वर्षभर या विषयावर काम करणे गरजेचे आहे. जर तुमच्या आजूबाजूला कोणी व्यसनाच्या आहारी गेले असेल, तर त्यांना टोमणे मारण्याऐवजी प्रेमाने आणि वैद्यकीय मदतीने यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करा.
निष्कर्ष (Conclusion): “तंबाखूचे एक पाऊल, मृत्यूच्या दिशेने” हे वाक्य नेहमी लक्षात ठेवा. पैशांची उधळपट्टी आणि आरोग्याचा नाश करणाऱ्या या सवयीला आपल्या आयुष्यातून कायमचे हद्दपार करण्याची वेळ आली आहे. आजच या ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिनी’ प्रतिज्ञा करा की, मी कधीही तंबाखूजन्य पदार्थांना स्पर्श करणार नाही आणि इतरांनाही तंबाखूमुक्त जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करेन. आपले आरोग्य हेच आपले खरे धन आहे, ते एका व्यसनापायी गमावू नका!