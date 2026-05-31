Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Sweating Has Caused Extreme Fatigue In The Body Mix This Substance In Bath Water Improve Physical And Mental Health

घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

Updated On: May 31, 2026 | 05:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

घामामुळे वाढलेला चिकटपणा आणि थकवा कमी करण्यासाठी अंघोळीच्या पाण्यात हे पदार्थ मिक्स करावेत. यामुळे शरीरावर वाढलेली घाण स्वच्छ होण्यासोबतच चिकटपणा कमी होऊन फ्रेश वाटेल.

घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा 'हे' पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा 'हे' पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

घामामुळे वाढलेला चिकटपणा कमी करण्यासाठी उपाय?
उन्हाळ्यात शारीरिक स्वच्छता कशी करावी?
अंघोळीच्या पाण्यात कोणते पदार्थ मिक्स करावे?

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णतेचे वारे वाहू लागले आहेत. उष्णतेची लाट आल्यामुळे वातावरणात मोठा बदल झाले आहेत. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीरात खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढू लागतो. याशिवाय सतत येणाऱ्या घामामुळे खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर सगळ्यांचं घाम येतो. घाम येणे ही नैसर्गिक क्रिया आहे, ज्यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातात. पण जास्त घाम आल्यामुळे चिकचिक होणे आणि दुर्गंधी निर्माण होणे इत्यादी असंख्य समस्या वाढू लागतात. शरीरातील पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स कमी झाल्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा वाढण्याची शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)

तरुण वयातच गुडघ्यांमधून उठता-बसता कटकट आवाज येतो? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, हाडांना मिळेल भरून पोषण

शरीर स्वतःचे तापमान संतुलित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घाम बाहेर टाकते. घामावाटे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जाण्यासोबतच आवश्यक क्षार सुद्धा बाहेर पडून जातात. शरीरातील ऊर्जा कमी झाल्यामुळे अंघोळ केल्यानंतर सुद्धा थकल्यासारखे वाटते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला घामाच्या दुर्गंधीपासून आणि थकव्यापासून आराम मिळवण्यासाठी अंघोळीच्या पाण्यात कोणते पदार्थ मिक्स करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ अंघोळीच्या पाण्यात टाकल्यास शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.

शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा हे पदार्थ:

बेकिंग सोडा:

सतत येणाऱ्या घामामुळे अंग खूप जास्त चिकट आणि तेलकट होऊन जाते. ज्याच्या परिणामामुळे धूळ, माती आणि मळ अंगावर तसाच साचून राहतो. अशावेळी घामाच्या दुर्गंधीपासून सुटका मिळवण्यासाठी अंघोळीच्या पाण्यात बेकिंग सोडा मिक्स करावा. घामामुळे त्वचेवर तयार होणारे आम्लधर्मीय वातावरण विषाणू शोषून घेतात. ज्यामुळे अंगावर खाज येणे, पुरळ उठणे किंवा त्वचेच्या समस्या वाढण्याची शक्यता असते. त्वचेची पीएच पातळी संतुलित ठेवण्यासाठी बेकिंग सोड्याचा वापर करावा. यामुळे शरीराला घामाचा वास सुद्धा येत नाही.

तुरटी:

मागील अनेक वर्षांपासून तुरटीचा वापर वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी केला जात आहे. अंघोळीच्या पाण्यात तुरटी टाकून नंतर अंघोळ केल्यास शरीर स्वच्छ होईल. तुरटीमध्ये ॲस्ट्रिंजंट आणि अँटीसेप्टिक घटक आढळून येतात, ज्यामुळे अंगावर जमा झालेली घाण स्वच्छ होण्यासोबतच पुरळ आणि इन्फेक्शनचा धोका सुद्धा कमी होऊन जातो. शारीरिक दुर्गंधीपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुरटीचा वापर करावा.

लिंबाचा रस:

लिंबामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सायट्रिक ॲसिड आणि शक्तिशाली अँटी-माइक्रोबियल मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामध्ये असलेल्या ऍसिडमुळे त्वचेवर जमा झालेली दुर्गंधी आणि घाण स्वच्छ होण्यास मदत होते. लिंबाच्या रसाचा वापर शारीरिक स्वच्छतेसाठी केल्यास दुर्गंध पसरवणारे बॅक्टेरिया जास्त वेळ जिवंत राहत नाही. शरीरावर वाढलेला काळेपणा कमी करण्यासाठी सुद्धा लिंबाच्या रसाचा वापर करू शकता.

Migraine: कडाक्याच्या उन्हात मायग्रेनचा त्रास वाढतोय? ‘हे’ प्रभावी उपाय देतील आराम

मीठ:

थकवा, अशक्तपणा आणि शारीरिक स्वच्छतेसाठी अंघोळीच्या पाण्यात नियमित चमचाभर मीठ टाकून अंघोळ करावी. यामुळे घामाच्या दुर्गंधीपासून सुटका मिळते आणि शरीर स्वच्छ राहते. शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा आणि सुस्तपणा कमी करण्यासाठी अंघोळीच्या पाण्यात चमचाभर मीठ टाकावे आणि स्वच्छ अंघोळ करावी.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घामामुळे सतत थकवा का जाणवतो?

    Ans: अतिरिक्त घाम आल्यामुळे शरीरातील पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स कमी होऊ शकतात. त्यामुळे अशक्तपणा, थकवा आणि ऊर्जा कमी झाल्यासारखे वाटू शकते.

  • Que: गुलाबपाण्यामुळे मानसिक ताजेपणा मिळू शकतो का?

    Ans: गुलाबपाण्याचा सुगंध मन शांत करण्यास आणि फ्रेश वाटण्यास मदत करू शकतो.

  • Que: उन्हाळ्यात शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी काय करावे?

    Ans: पुरेसे पाणी पिणे, हलका आहार घेणे, नियमित झोप घेणे आणि उष्णतेपासून बचाव करणे महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Sweating has caused extreme fatigue in the body mix this substance in bath water improve physical and mental health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Skin Care Tips: महागडे प्रोडक्ट नव्हे, तर ‘या’ सवयी देतील नॅचरल ग्लोइंग स्किन; जाणून घ्या
1

Skin Care Tips: महागडे प्रोडक्ट नव्हे, तर ‘या’ सवयी देतील नॅचरल ग्लोइंग स्किन; जाणून घ्या

गर्मीमुळे जुलाब होऊन पोट बिघडले आहे? मग ‘या’ पदार्थांचा करा आहारात समावेश, अपचनाच्या त्रासापासून मिळेल सुटका
2

गर्मीमुळे जुलाब होऊन पोट बिघडले आहे? मग ‘या’ पदार्थांचा करा आहारात समावेश, अपचनाच्या त्रासापासून मिळेल सुटका

पांढऱ्या केसांवर येईल नैसर्गिक काळा रंग! मेहेंदी भिजवताना मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, महागड्या पार्लर ट्रीटमेंट करणे कायमचे जाल विसरून
3

पांढऱ्या केसांवर येईल नैसर्गिक काळा रंग! मेहेंदी भिजवताना मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, महागड्या पार्लर ट्रीटमेंट करणे कायमचे जाल विसरून

चेहऱ्यावर वाढलेला टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी! रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा पपईच्या पानांचा फेसपॅक, त्वचा होईल चमकदार
4

चेहऱ्यावर वाढलेला टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी! रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा पपईच्या पानांचा फेसपॅक, त्वचा होईल चमकदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

घामामुळे शरीरात प्रचंड थकवा वाढला आहे? अंघोळीच्या पाण्यात मिक्स करा ‘हे’ पदार्थ, सुधारेल शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

May 31, 2026 | 05:30 AM
पुण्यात 1.09 लाख विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय वाटप; 3 जूनपर्यंत करावे लागणार ‘हे’ महत्वाचे काम

पुण्यात 1.09 लाख विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय वाटप; 3 जूनपर्यंत करावे लागणार ‘हे’ महत्वाचे काम

May 31, 2026 | 02:35 AM
Crime News : बोगस डॉक्टरला खामगाव येथून ठोकल्या बेड्या; यवत पोलिसांची मोठी कारवाई

Crime News : बोगस डॉक्टरला खामगाव येथून ठोकल्या बेड्या; यवत पोलिसांची मोठी कारवाई

May 31, 2026 | 12:30 AM
“…त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार”; Vaibhav Suryavanshi बाबत शुभमन गिलचे मोठे विधान

“…त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार”; Vaibhav Suryavanshi बाबत शुभमन गिलचे मोठे विधान

May 30, 2026 | 10:03 PM
स्वस्ताच्या मोहात पडताय? Cheap Spare Parts वापरणे ठरू शकते धोकादायक !

स्वस्ताच्या मोहात पडताय? Cheap Spare Parts वापरणे ठरू शकते धोकादायक !

May 30, 2026 | 10:00 PM
निर्बंधमुक्त वातावरणात हजरत फकीरशाह बाबांचा संदल उत्साहात संपन्न!

निर्बंधमुक्त वातावरणात हजरत फकीरशाह बाबांचा संदल उत्साहात संपन्न!

May 30, 2026 | 09:51 PM
समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या ‘समर्थ’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर अनावरण

समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या ‘समर्थ’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर अनावरण

May 30, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM