Lodha Group: रिअल इस्टेट दिग्गज ‘लोढा’चा धमाका! नफा दुपटीने वाढून 1373 कोटींवर; आतापर्यंतचा सर्वोच्च विक्रम

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कामगिरीबाबत प्रतिक्रिया देताना लोढाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढा म्हणाले, “Q1 FY27 मध्ये कंपनीने आतापर्यंतचा सर्वोच्च तिमाही नफा नोंदवत FY26 मधील मजबूत गती कायम राखली आहे. या तिमाहीतील नफा वार्षिक आधारावर दुपटीने वाढून ₹1,373 कोटींवर पोहोचला आहे. महसूल 43% वाढून ₹4,997 कोटी झाला आहे. सातत्यपूर्ण वाढ, वाढती नफाक्षमता, मजबूत ROE आणि कमी कर्जाचा स्तर यामुळे लोढा उद्योगात वेगळी ओळख निर्माण करत आहे.
भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील मजबूत दीर्घकालीन मागणी आणि टियर-1 ब्रँडकडे वाढणारा ग्राहकांचा कल लक्षात घेता, कंपनीला दीर्घकालीन काळात नफ्यात 20% CAGR दराने वाढ साध्य करण्याचा विश्वास आहे. आमचा लक्ष्यित बाजारातील हिस्सा सध्या 3.5% असून, पुढील अनेक वर्षे वाढीसाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे.
याशिवाय, सिंगापूरस्थित Digital Edge आणि National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या Digital Edge India या जागतिक डेटा सेंटर ऑपरेटरचे नवी मुंबईतील (पलावा) Green Data Center Park मध्ये स्वागत करताना आम्हाला आनंद होत आहे. या तिमाहीत प्रति एकर ₹42 कोटींपेक्षा अधिक दराने जमीन विक्री झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत पलावातील आमच्या जमीनमालमत्तेचे मूल्य 15 पटांहून अधिक वाढले असून, भविष्यातही ही वाढ कायम राहील.
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