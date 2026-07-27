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Lodha Group: रिअल इस्टेट दिग्गज ‘लोढा’चा धमाका! नफा दुपटीने वाढून 1373 कोटींवर; आतापर्यंतचा सर्वोच्च विक्रम

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:20 PM IST
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सारांश

भारतातील आघाडीची रिअल इस्टेट विकासक कंपनी 'लोढा'ने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या पहिल्या तिमाहीत ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीचा करानंतरचा नफा वर्षाच्या तुलनेत दुपटीने वाढून आतापर्यंतच्या सर्वोच्च ₹१,३७३ कोटींवर पोहोचला आहे. तसेच, कंपनीचा महसूल ४३% नी वाढून ₹४,९९७ कोटी झाला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • रिअल इस्टेट दिग्गज ‘लोढा’चा धमाका!
  • नफा दुपटीने वाढून 1373 कोटींवर
  • आतापर्यंतचा सर्वोच्च विक्रम
Lodha Group Profit: भारतातील आघाडीची रिअल इस्टेट विकासक कंपनी लोढा ने 30 जून 2026 रोजी समाप्त झालेल्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले. कंपनीने या तिमाहीत ₹1,373 कोटींचा करानंतरचा (PAT) आतापर्यंतचा सर्वोच्च तिमाही नफा नोंदवला असून, तो गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. या तिमाहीत कंपनीचे महसूल (Revenue) 43% वाढून ₹4,997 कोटींवर पोहोचले. मजबूत ऑपरेशनल कॅश फ्लोमुळे निव्वळ कर्ज (Net Debt) ₹446 कोटींनी घटून ₹4,931 कोटी झाले. तिमाहीतील प्री-सेल्स ₹4,629 कोटी, तर कलेक्शन्स ₹4,205 कोटी असून, त्यात 46% वार्षिक वाढ (YoY) नोंदवण्यात आली. नेमकी किती वाढ झाली आहे? पूर्ण वर्षभरात कसा परिणाम झाला आहे सविस्तर जाणून घेऊयात.

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तिमाहीतील नफा वार्षिक आधारावर दुपटीने वाढला

कामगिरीबाबत प्रतिक्रिया देताना लोढाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढा म्हणाले, “Q1 FY27 मध्ये कंपनीने आतापर्यंतचा सर्वोच्च तिमाही नफा नोंदवत FY26 मधील मजबूत गती कायम राखली आहे. या तिमाहीतील नफा वार्षिक आधारावर दुपटीने वाढून ₹1,373 कोटींवर पोहोचला आहे. महसूल 43% वाढून ₹4,997 कोटी झाला आहे. सातत्यपूर्ण वाढ, वाढती नफाक्षमता, मजबूत ROE आणि कमी कर्जाचा स्तर यामुळे लोढा उद्योगात वेगळी ओळख निर्माण करत आहे.

बाजारातील हिस्सा सध्या 3.5% असून

भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील मजबूत दीर्घकालीन मागणी आणि टियर-1 ब्रँडकडे वाढणारा ग्राहकांचा कल लक्षात घेता, कंपनीला दीर्घकालीन काळात नफ्यात 20% CAGR दराने वाढ साध्य करण्याचा विश्वास आहे. आमचा लक्ष्यित बाजारातील हिस्सा सध्या 3.5% असून, पुढील अनेक वर्षे वाढीसाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे.

₹42 कोटींपेक्षा अधिक दराने जमीन विक्री

याशिवाय, सिंगापूरस्थित Digital Edge आणि National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या Digital Edge India या जागतिक डेटा सेंटर ऑपरेटरचे नवी मुंबईतील (पलावा) Green Data Center Park मध्ये स्वागत करताना आम्हाला आनंद होत आहे. या तिमाहीत प्रति एकर ₹42 कोटींपेक्षा अधिक दराने जमीन विक्री झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत पलावातील आमच्या जमीनमालमत्तेचे मूल्य 15 पटांहून अधिक वाढले असून, भविष्यातही ही वाढ कायम राहील.

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Web Title: Lodha macrotech developers q1 fy27 net profit doubles to 1373 crore marathi

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Published On: Jul 27, 2026 | 05:20 PM

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