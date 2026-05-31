गुंतवणूकदारांची लॉटरी! ‘हा’ Multibagger शेअर देणार बोनस आणि स्टॉक स्प्लिटचा डबल धमाका

গুंতবণূকদারांची লॉটরী! 'হা' Multibagger শেয়ার দেণার বোনস আণি স্টক স্প্লিটচা ডবল ধমাকা

Updated On: May 31, 2026 | 06:05 PM IST
सारांश

पॉलिमर उत्पादक कंपनी असलेल्या 'AVI Polymers Limited' चे शेअर्स, शुक्रवार, २९ मे रोजी ५% च्या 'अप्पर सर्किट' मर्यादेला स्पर्श करत ₹१५.२१ वर बंद झाले. कंपनीच्या संचालक मंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक ४ जून २०२६ रोजी नियोजित करण्यात आली आहे

विस्तार

Multibagger Stock : पॉलिमर उत्पादक कंपनी असलेल्या ‘AVI Polymers Limited’ चे शेअर्स, शुक्रवार, २९ मे रोजी ५% च्या ‘अप्पर सर्किट’ मर्यादेला स्पर्श करत ₹१५.२१ वर बंद झाले. कंपनीच्या संचालक मंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक ४ जून २०२६ रोजी नियोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीदरम्यान, १:१० या प्रमाणात ‘स्टॉक स्प्लिट’ म्हणजेच शेअर्सचे विभाजन करण्याबाबतच्या आणि १०:१ या प्रमाणात ‘बोनस शेअर्स’ वितरित करण्याबाबतच्या प्रस्तावांवर विचार करून त्यांना मंजुरी दिली जाईल. गेल्या शुक्रवारी कंपनीने शेअर बाजारांना या घडामोडीची माहिती दिल्यानंतर, शेअर्सच्या किमतीत तात्काळ मोठी वाढ दिसून आली.

गुंतवणूकदारांना काय होणार फायदा?

जर हे दोन्ही प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत खरोखरच मंजूर झाले, तर गुंतवणूकदारांकडे सध्या असलेल्या शेअर्सची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या वाढेल. १:१० या गुणोत्तरातील ‘स्टॉक स्प्लिट’मुळे तुमच्याकडे सध्या असलेला आणि ₹१० Face Value असलेला एक शेअर, प्रत्येकी ₹१ दर्शनी मूल्य असलेल्या १० शेअर्समध्ये विभाजित होईल. या शेअर विभाजनानंतर, तुमच्याकडे असलेल्या प्रत्येक शेअरमागे तुम्हाला १० मोफत बोनस शेअर्स मिळतील. हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी: जर तुमच्याकडे सध्या ‘AVI Polymers’ चे १०० शेअर्स असतील, तर १:१० च्या विभाजनानंतर शेअर्सची ही संख्या वाढून १,००० होईल.

शिवाय, १:१० या गुणोत्तरातील बोनस शेअर वितरानंतर, तुमच्याकडील १,००० शेअर्सच्या बदल्यात तुम्हाला १०,००० मोफत बोनस शेअर्स मिळतील. परिणामी, तुमच्याकडील एकूण शेअर्सची संख्या ११,००० पर्यंत पोहोचेल. येथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, शेअर्सच्या संख्येत जी ११० पट वाढ झाली आहे, त्याच प्रमाणात त्यांची बाजारातील किंमत मात्र कमी होईल. तरीही, तुमच्याकडील एकूण शेअर होल्डिंगचे मूल्य मात्र अपरिवर्तित राहील.

शेअर्स नफा मिळवतात

सुमारे ₹143.10 च्या बाजार भांडवलासह, या कंपनीने गेल्या वर्षभरात सुमारे 138% ते 140% चा मल्टी-बॅगर परतावा दिला आहे. याचा 52-आठवड्यांचा उच्चांक ₹29.41 आणि नीचांक ₹5.43 आहे. आपल्या रासायनिक आणि पॉलिमर व्यवसायांव्यतिरिक्त, कंपनी आता हरित तंत्रज्ञान, कचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर यांसारख्या नवीन आणि आश्वासक क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्याची तयारी करत आहे.

(येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बाजारात गुंतवणूक करणे हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. Navarashtra.com येथे गुंतवणूक करण्याची शिफारस कधीही करत नाही.)

Published On: May 31, 2026 | 06:05 PM

