Gold Tips: दागिन्यांपेक्षा Gold Bar आणि Coins यांना डिमांड? तुम्ही कशात Invest केलं पाहिजे? जाणून घ्या ‘हे’ गणित

लोक आता गुंतवणुकीचे साधन म्हणून वापरण्यासाठी सोन्याचे Coins आणि Bars खरेदी करत आहेत. तर, सोन्याची नाणी खरेदी करणे हा योग्य पर्याय आहे की सोन्याच्या वड्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याने अधिक फायदे मिळतात, पण नेमकं असं का होतंय?

Updated On: May 05, 2026 | 08:40 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • सोने खरेदी करणं एक महत्त्वाची  बाब
  • ग्राहक दागिन्यांपेक्षा Coins आणि Bars खरेदी?
  • WGC ची आकडेवारी काय दर्शवते?
Gold Investment Tips: भारतात, सोने खरेदी करणे ही आता प्रामुख्याने गुंतवणुकीवर आधारित एक महत्त्वाची  बाब बनली आहे. सोन्याचे भाव दिवसेंदिवस ज्या वेगाने गगनाला भिडत आहेत, ते पाहता केवळ दागिने म्हणून परिधान करण्याच्या उद्देशाने सोने खरेदी करणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. परिणामी, लोक आता गुंतवणुकीचे साधन म्हणून वापरण्यासाठी सोन्याचे Coins आणि Bars खरेदी करत आहेत. तर, सोन्याची नाणी खरेदी करणे हा योग्य पर्याय आहे की सोन्याच्या वड्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याने अधिक फायदे मिळतात, पण नेमकं असं का होतंय? जाणून घेऊयात.

ग्राहक दागिन्यांपेक्षा Coins आणि Bars खरेदी?

आजकाल, ग्राहक सोन्याच्या दागिन्यांपेक्षा सोन्याची नाणी आणि वड्यांमध्ये अधिक रस दाखवत आहेत. रॉयटर्सशी झालेल्या संवादात, WGC इंडियाचे सीईओ सचिन जैन यांनी सांगितले: “पहिल्यांदाच, गुंतवणुकीच्या मागणीने दागिन्यांच्या मागणीला मागे टाकले आहे. आगामी तिमाहीमध्ये गुंतवणुकीची मागणी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण आर्थिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणूकदारांकडून सोन्यामध्ये वाढता रस दिसून येत आहे.”

WGC ची आकडेवारी काय दर्शवते?

WGC च्या आकडेवारीनुसार, मार्च तिमाहीमध्ये गुंतवणुकीच्या मागणीत मागील वर्षाच्या तुलनेत ५२% वाढ दिसून आली. ही मागणी आता ८२ मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली आहे. याउलट, दागिन्यांची मागणी १९.५% ने कमी झाली आणि ती ६६ टनांवर स्थिरावली. या तफावतीनंतरही, भारताचा एकूण सोन्याचा वापर १०.२% ने वाढून १५१ मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचला. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, लोक आता प्रामुख्याने गुंतवणुकीच्या उद्देशानेच सोने खरेदी करत आहेत.

तुम्ही काय खरेदी करावं?

या तीन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय निवडावा याबद्दल तुम्हाला अजूनही खात्री नसल्यास, यापैकी कोणती मालमत्ता खरेदी करणे तुमच्यासाठी सर्वात फायदेशीर ठरेल, हे आम्ही तुम्हाला समजावून सांगतो.

Gold Coins

जर तुम्ही लहान ते मध्यम स्वरूपाची गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर सोन्याची नाणी २४-कॅरेट शुद्धतेमध्ये उपलब्ध असतात. त्यामुळे, ती खरेदी करणे हा एक व्यवहार्य पर्याय ठरतो आणि त्यांची पुन्हा विक्री करणेही तुलनेने सोपे असते. शिवाय, कालांतराने त्यांच्या मूल्यात नक्कीच वाढ होते.

Gold Bars

जर तुमची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची योजना असेल, तर सोन्याच्या वड्यांमध्ये गुंतवणूक करणे हा सर्वात शहाणपणाचा पर्याय आहे. याचे कारण असे की, यावर कोणतेही making charges आकारले जात नाही. त्यामुळे, यामध्ये गुंतवणूक करणे हा तुमच्यासाठी एक योग्य निर्णय ठरेल.

Gold Jewelry

सोन्याच्या दागिन्यांवर making charges आकारले जाते; त्यामुळे, जर तुम्ही वैयक्तिक अलंकारासाठी सोने खरेदी करत असाल, तर तुम्ही नक्कीच ते खरेदी करू शकता. मात्र, जर तुम्ही गुंतवणुकीच्या उद्देशाने दागिने खरेदी करत असाल, तर ती मुळीच चांगली कल्पना नाही.

Published On: May 05, 2026 | 08:40 PM

आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला! Bandhan Life च्या पॉलिसीधारकांमध्ये 35 टक्क्यांची मोठी झेप

सोशल मीडियावरील बदनामीला लागणार लगाम; राज्य सरकारची उच्चस्तरीय समिती गठीत

