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Business News: महाराष्ट्रासाठी शाश्वत विकासाची नवी दिशा! हरित ऊर्जा आणि हवामान-लवचिक प्रकल्पांना मिळणार मोठा निधी

Updated On: Jul 23, 2026 | 02:13 PM IST
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सारांश

Business News: राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (MAHAPREIT) यांनी ग्रामीण भागातील हरित आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे.

NABARD- MAHAPREIT (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

NABARD- MAHAPREIT (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • NABARD- MAHAPREIT भागीदारी:
  • महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासावर भर
  • नवीकरणीय ऊर्जा आणि शाश्वत प्रकल्पांना चालना
मुंबई, २३ जुलै, २०२६: राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (MAHAPREIT) यांनी ग्रामीण भारतातील हरित, हवामान-लवचिक आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या विकासाला व वित्तपुरवठ्याला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या भागीदारीअंतर्गत महाराष्ट्रातील गावे, पंचायत राज संस्था (PRIs) तसेच समुदाय स्तरावरील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

गावांमधील जीवनमान उंचावण्यास प्रोत्साहन

हा सामंजस्य करार नाबार्डचे ग्रामीण विकास वित्त, हवामान वित्त आणि हरित पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा क्षेत्रातील कौशल्य तसेच महाप्रीटच्या हवामान-केंद्रित पायाभूत सुविधा विकासातील अनुभवाला एकत्र आणतो. या सहकार्याचा उद्देश ग्रामीण समृद्धी, हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि गावांमधील जीवनमान उंचावण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या शाश्वत प्रकल्पांची ओळख, विकास, रचना आणि वित्तपुरवठा यांना चालना देणे हा आहे. (Business News)

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या प्रसंगी नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन वी. म्हणाले , “स्वच्छ आणि हरित ग्रामीण भारताच्या निर्मितीसाठी समान विचारधारा असलेल्या सर्व भागीदारांसोबत काम करण्यास नाबार्ड कटिबद्ध आहे. महाप्रीटसोबतचा हा सामंजस्य करार (MoU) त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.”

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तांत्रिक शिक्षण संचालनालय (DTE) अंतर्गत येणाऱ्या संस्था

प्रारंभीच्या टप्प्यात दोन्ही संस्थांनी हरित ऊर्जा, शासकीय इमारतींचे डीकार्बोनायझेशन, ग्रामपंचायत पायाभूत सुविधा, ग्रामीण सार्वजनिक संस्था तसेच पाणी उपसा योजनांना प्राधान्याची क्षेत्रे म्हणून निश्चित केले आहे. याशिवाय, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय (DTE) अंतर्गत येणाऱ्या संस्था, शासकीय व जिल्हा रुग्णालये तसेच ग्रामीण समुदायांना सेवा देणाऱ्या इतर सार्वजनिक संस्थांमध्ये स्वच्छ ऊर्जा उपाययोजना राबविण्याचीही योजना आहे.

आणखीन वाचा: NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!

NEET Paper Leak News: नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणाविरोधात विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे आता देशातील राजकारण तापले आहे. २१ जुलै २०२६ रोजी राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी पंतप्रधान निवासाबाहेर आंदोलन केले होते. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून देण्यात आले. तरीही, राहुल गांधी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले असून सातत्याने सुरू असलेल्या पेपर फुटीविरोधातील आंदोलनात सहभागी होत आहेत.

 

Web Title: Nabard and mahapreit join hands to boost green

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Published On: Jul 23, 2026 | 02:13 PM

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