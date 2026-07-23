Business News: महाराष्ट्रासाठी शाश्वत विकासाची नवी दिशा! हरित ऊर्जा आणि हवामान-लवचिक प्रकल्पांना मिळणार मोठा निधी

हा सामंजस्य करार नाबार्डचे ग्रामीण विकास वित्त, हवामान वित्त आणि हरित पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा क्षेत्रातील कौशल्य तसेच महाप्रीटच्या हवामान-केंद्रित पायाभूत सुविधा विकासातील अनुभवाला एकत्र आणतो. या सहकार्याचा उद्देश ग्रामीण समृद्धी, हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि गावांमधील जीवनमान उंचावण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या शाश्वत प्रकल्पांची ओळख, विकास, रचना आणि वित्तपुरवठा यांना चालना देणे हा आहे. (Business News)
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या प्रसंगी नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन वी. म्हणाले , “स्वच्छ आणि हरित ग्रामीण भारताच्या निर्मितीसाठी समान विचारधारा असलेल्या सर्व भागीदारांसोबत काम करण्यास नाबार्ड कटिबद्ध आहे. महाप्रीटसोबतचा हा सामंजस्य करार (MoU) त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.”
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प्रारंभीच्या टप्प्यात दोन्ही संस्थांनी हरित ऊर्जा, शासकीय इमारतींचे डीकार्बोनायझेशन, ग्रामपंचायत पायाभूत सुविधा, ग्रामीण सार्वजनिक संस्था तसेच पाणी उपसा योजनांना प्राधान्याची क्षेत्रे म्हणून निश्चित केले आहे. याशिवाय, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय (DTE) अंतर्गत येणाऱ्या संस्था, शासकीय व जिल्हा रुग्णालये तसेच ग्रामीण समुदायांना सेवा देणाऱ्या इतर सार्वजनिक संस्थांमध्ये स्वच्छ ऊर्जा उपाययोजना राबविण्याचीही योजना आहे.
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NEET Paper Leak News: नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणाविरोधात विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे आता देशातील राजकारण तापले आहे. २१ जुलै २०२६ रोजी राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी पंतप्रधान निवासाबाहेर आंदोलन केले होते. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून देण्यात आले. तरीही, राहुल गांधी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले असून सातत्याने सुरू असलेल्या पेपर फुटीविरोधातील आंदोलनात सहभागी होत आहेत.