How to become Rich in 2026: 5 सवयी ज्यामुळे तुम्ही व्हाल ‘करोडपती’, यावर्षीच करा ‘या’ गोष्टींचा प्रारंभ

तुम्ही २०२६ मध्ये श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर योग्य सवयींनी ते साध्य करता येईल. बचतीपासून खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यापर्यंत काही पावले उचलून करोडपती होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करू शकता.

Updated On: Jan 10, 2026 | 11:35 AM
श्रीमंत होण्यासाठी काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • २०२६ मध्ये श्रीमंत होण्यासाठी सोप्या टिप्स 
  • कोणत्या सवयी ठरतील फायदेशीर
  • श्रीमंत होण्यासाठी काय करावे 
आजच्या काळात, श्रीमंत होणे हे फक्त स्वप्नं राहिलेले नाही; योग्य सवयी आणि हुशार निर्णयांनी ते प्रत्यक्षात आणता येते. खरं तर, आता प्रत्येकजण विलासी जीवन जगण्याची, चांगली गाडी चालवण्याची आणि मोठ्या घरात राहण्याची आकांक्षा बाळगतो. पण जास्त कमाई करणे पुरेसे नाही; तुमचे पैसे योग्यरित्या व्यवस्थापित करणे आणि वाढवणे देखील आवश्यक आहे.

म्हणून, जर तुम्हाला २०२६ मध्ये स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि श्रीमंत पाहायचे असेल, तर तुम्हाला आता तुमच्या काही सवयी बदलाव्या लागतील. चांगली बातमी अशी आहे की यासाठी जादूची आवश्यकता नाही; त्याऐवजी, तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन जीवनात लहान पण प्रभावी बदल करावे लागतील. 

१. बचतीची सवय विकसित करा

लक्षाधीश बनण्याची सुरुवात नेहमीच बचतीने होते. ज्याप्रमाणे तंदुरुस्ती मूलभूत व्यायामांपासून सुरू होते, त्याचप्रमाणे संपत्ती निर्माण करण्यासाठी प्रथम बचतीची सवय विकसित करावी लागते. म्हणून, जर तुम्ही लहान वयात बचत करायला सुरुवात केली तर तुम्हाला चक्रवाढीचे प्रचंड फायदे मिळतील. चक्रवाढ म्हणजे तुम्हाला केवळ तुमच्या ठेवींवरच नव्हे तर त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावरही व्याज मिळते. म्हणूनच लहान बचत देखील कालांतराने एक मोठा निधी बनू शकते. म्हणून, वाट पाहू नका आणि आजच बचत करायला सुरुवात करा.

शेअर बाजारात हाहाःकार! 5 दिवसात 13 लाख कोटी रूपये स्वाहा, का आली भयानक अवस्था?

२. अनावश्यक खर्च आणि कर्ज टाळा

अनावश्यक खर्च आणि कर्ज टाळणे ही आणखी एक महत्त्वाची सवय आहे. आजकाल लोक फक्त दाखवण्यासाठी गरजेपेक्षा जास्त खर्च करतात. प्रत्यक्षात, महागडे गॅझेट्स, ब्रँडेड कपडे आणि अनावश्यक खरेदी हळूहळू तुमचे उत्पन्न कमी करतात. म्हणून, काहीही खरेदी करण्यापूर्वी नेहमी स्वतःला विचारा की ते खरोखर आवश्यक आहे की फक्त इतरांना प्रभावित करण्यासाठी. अशा प्रकारे, तुम्ही अनावश्यक गोष्टींवर खर्च केलेले पैसे भविष्यात तुमच्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत बनू शकले असते.

३. तुमचे उत्पन्न वाचवणे

श्रीमंत बनण्यासाठी तिसरी महत्त्वाची सवय म्हणजे तुमच्या उत्पन्नाच्या किमान १५% बचत करणे. जर तुम्ही नियमितपणे तुमच्या उत्पन्नाच्या १५% किंवा त्याहून अधिक बचत केली तर तुम्ही दीर्घकाळात एक मजबूत आर्थिक पाया तयार करू शकता. सुरुवातीला ते कठीण वाटू शकते, परंतु हळूहळू ते एक सवय बनते. तुमचा पगार वाढत असताना, तुमची बचत देखील वाढत जाते.

४. Passive Income वर लक्ष केंद्रित करणे

२०२६ मध्ये तुम्हाला श्रीमंत होण्यास मदत करणारी चौथी सवय म्हणजे निष्क्रिय उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करणे. आजकाल फक्त तुमच्या पगारावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. निष्क्रिय उत्पन्न हा एक असा स्रोत आहे जो तुम्हाला दररोज काम न करता पैसे कमविण्याची परवानगी देतो. यामध्ये भाड्याने मिळणारे उत्पन्न, गुंतवणुकीतून मिळणारे लाभांश, म्युच्युअल फंड, स्टॉक किंवा डिजिटल उत्पादने यांचा समावेश असू शकतो. हो, निष्क्रिय उत्पन्न कठीण काळातही आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.

५. तुमची स्वतःची ऑनलाइन ओळख निर्माण करा

आजच्या डिजिटल युगातील पाचवी आणि सर्वात महत्त्वाची सवय म्हणजे तुमची स्वतःची ऑनलाइन ओळख निर्माण करणे. हो, आज तुमचे नाव आणि तुमची कौशल्ये ही तुमची ओळख आहे. खरं तर, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एक मजबूत ओळख निर्माण केल्याने कमाईचे अनेक नवीन मार्ग उघडतात. खरं तर, मजबूत फॉलोअर्स असल्याने ब्रँड्ससह सहयोग, फ्रीलांस काम आणि ऑनलाइन व्यवसायाच्या संधी मिळू शकतात. म्हणूनच बरेच लोक त्यांच्या ऑनलाइन ओळखीच्या आधारे लाखो रुपये कमवत आहेत.

Todays Gold-Silver Price: तुमच्या शहरात सोन्याच्या किंमती वाढल्या की घसरल्या? खरेदीपूर्वी नक्की वाचा आजचे दर

श्रीमंत होण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, २०२६ मध्ये श्रीमंत होण्याचा मार्ग एका मोठ्या निर्णयाने मोकळा होणार नाही, तर दररोज योग्य सवयी अंगीकारून होईल. हो, बचत, शहाणपणाने खर्च, नियमित गुंतवणूक, निष्क्रिय उत्पन्न आणि एक मजबूत ऑनलाइन ओळख. जर तुम्ही आज तुमच्या आयुष्यात या पाच सवयींचा समावेश केला तर भविष्यात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवणे कठीण होणार नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: २०२६ मध्ये श्रीमंत होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची सवय कोणती आहे?

    Ans: बचतीची सवय विकसित करणे आणि तुमच्या उत्पन्नाच्या किमान १५% नियमितपणे बचत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

  • Que: Passive Income म्हणजे काय?

    Ans: Passive Income म्हणजे दैनंदिन काम न करता गुंतवणूक, भाडे, लाभांश किंवा डिजिटल उत्पादनांद्वारे मिळवलेले उत्पन्न

  • Que: फक्त पगाराने श्रीमंत होऊ शकतो का?

    Ans: फक्त पगाराने उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे, म्हणून साईड हसल अर्थात अन्य उदरनिर्वाहाचे साधन आणि Passive Income वर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे

  • Que: ऑनलाइन उपस्थिती का महत्त्वाची आहे?

    Ans: ऑनलाइन उपस्थिती नवीन काम, ब्रँड डील आणि डिजिटल कमाईसाठी संधी उघडते

  • Que: करोडपती होण्यासाठी किती वेळ लागतो?

    Ans: हे तुमचे उत्पन्न, बचत आणि गुंतवणुकीच्या सवयींवर अवलंबून असते, परंतु योग्य योजनेसह, तुम्ही काही वर्षांत एक मजबूत निधी उभारू शकता

Published On: Jan 10, 2026 | 11:35 AM

