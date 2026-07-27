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Uttarpradesh Crime: संतापजनक! शेजाऱ्यांना फसवण्यासाठी बापानेच दीड वर्षांच्या चिमुकलीचा गळा आवळून केला खून

Updated On: Jul 27, 2026 | 02:43 PM IST
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सारांश

उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबादमध्ये विरोधकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी एका बापानेच आपल्या दीड वर्षांच्या मुलीचा गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पोस्टमॉर्टम अहवालानंतर पोलिसांनी चौकशी केली असता आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याला अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • विरोधकांना फसवण्यासाठी बापाने दीड वर्षांच्या मुलीचा गळा आवळून खून केल्याची कबुली दिली.
  • पोस्टमॉर्टम अहवालात मुलीचा मृत्यू गळा आवळल्याने झाल्याचे स्पष्ट झाले.
  • पोलिसांनी आरोपी पित्याला अटक करून न्यायालयीन कारवाई सुरू केली.
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. आपल्या शेजाऱ्यांना खोट्या गुन्ह्यात फसवण्यासाठी एका नराधम बापानेच आपल्या अवघ्या दीड वर्षांच्या निष्पाप चिमुकलीचा गळा आवळून हत्या केली आहे. या हत्येनंतर पोलिसांच्या चौकशीत आरोपी बापाने “माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली” अशी कबुली दिली आहे. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद येथील कमालगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुगौरा गावात घडली आहे.

काय घडलं नेमकं?

बबलू याची दीड वर्षांची मुलगी जिज्ञासा हिचा अचानक मृत्यू झाला होता. मुलीची आई खुशबू हिने जुन्या वैमनस्यातून गावातीलच सुरेंद्र, मंशाराम आणि अंकित यांच्यावर विटा-दगड मारल्याचा व मुलीला उपचारासाठी नेऊ न दिल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, शवविच्छेदन (पोस्टमाॉर्टम) अहवालात चिमुकलीचा मृत्यू दगड लागल्याने नाही, तर गळा आवळल्याने झाल्याचे उघडकीस आले, ज्यामुळे पोलिसांचा संशय थेट मुलीच्या बापावर गेला. पोलिसांनी आरोपी पिता बबलू याला ताब्यात घेत त्याची चौकशी करायला सुरुवात केली. तेव्हा त्याने स्वत केलेल्या गुन्हयाची कबुली दिली.

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कारण काय?

आरोपी बबलूची मुलगी सतत आजारी असायची. तिच्या उपचारासाठी त्याने खूप कर्ज घेतले होते. २० जून रोजी तो घरी आला तेवहा शेजाऱ्यांनी त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबावर गुन्हा दाखल केल्याचे समजले. यावरून शेजाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी आणि खोट्या प्रकरणात फसवण्यासाठी त्याने स्वतःच्याच आजारी मुलीचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर शेजाऱ्यांच्या दगडफेकीत ती मारली गेल्याचा बनाव रचला.

पोलिसांपुढे खोटा बनाव टिकू शकला नाही आणि…

पोस्टमार्टम करणाऱ्या डॉक्टरांनी जेव्हा त्याच्या पत्नीकडे चौकशी सुरू केली, तेव्हा दगडफेक झालीच नव्हती हे सत्य बाहेर येईल या भीतीने तो हादरला होता. डॉक्टरांच्या चर्चेवरून मुलीचा मृत्यू गळा दाबल्यानेच झाला असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, त्याने आपल्या भावाच्या मदतीने डॉक्टर आणि पोलिसांवरच आरोप करत बचावाचा प्रयत्न केला होता. मात्र, अखेर पोलिसांच्या तपासापुढे त्याचा खोटा बनाव टिकू शकला नाही. निष्पाप मुलीच्या हत्येप्रकरणी नराधम बापाची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे. पोलीस कोठडीत असतांना बबलू आपल्या केलेल्या कृत्यावर पश्चाताप व्यक्त करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीने मुलीची हत्या का केली?

    Ans: विरोधकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी.

  • Que: मुलीच्या मृत्यूचे खरे कारण कसे समोर आले?

    Ans: पोस्टमॉर्टम अहवालातून.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी पित्याला अटक केली.

Web Title: Uttar pradesh crime shocking father strangles his one and a half year old daughter to death in a bid to frame neighbors

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Published On: Jul 27, 2026 | 02:43 PM

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