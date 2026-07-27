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Us-Iran युद्धविरामानंतर सोन्याच्या दरात मोठा बदल; कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक कॉलिन शाह यांचे महत्वपूर्ण विश्लेषण

Updated On: Jul 27, 2026 | 02:47 PM IST
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सारांश

Gold price predictions 2026 : “या आठवड्यात सोन्याच्या बाजारात अत्यंत गतिशील कल पाहायला मिळाला. वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चितता आणि व्यापक आर्थिक आव्हानांमधील तणावाचा सोन्याच्या दरांवर परिणाम झाला.

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सणासुदीपूर्वी ज्वेलर्स आणि ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कॉलिन शाह यांनी सांगितले सत्य ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अमेरिका-इराण तणावविरामामुळे सोन्यातील जोखीम कमी
  • हलक्या वजनाच्या आणि स्टडेड दागिन्यांना पसंती
  • अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयाकडे लक्ष

“अमेरिका-इराणमधील (US-Israel Iran War) तणावाला मिळालेला विराम आणि तणाव कमी होण्याच्या दिशेने झालेल्या घडामोडींमुळे सोन्याच्या दरांमध्ये तात्पुरती नरमाई पाहायला मिळाली आहे. यामुळे सोन्याच्या दरांवरील जोखीम प्रीमियम कमी झाला असला, तरी त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत ग्राहक सोन्याची खरेदी करताना अधिक सतर्क आणि सावध झाले आहेत. मात्र, याची सकारात्मक बाजू अशी आहे की, आतापर्यंत खरेदीचा निर्णय घेण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहकांना आता खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या हंगामापूर्वी वाढलेला साठा कमी होण्यास मदत होईल.

या परिस्थितीमुळे ग्राहकांचा कल हलक्या वजनाच्या साध्या तसेच स्टडेड दागिन्यांकडे वाढण्याची शक्यता आहे. भू-राजकीय तणावामुळे सोन्याच्या दरांमध्ये झालेली अस्थिरता आणि निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेता, ग्राहक सध्या अधिक सावध आणि किफायतशीर खरेदीचा दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत. एकूणच, संघर्षाच्या परिस्थितीत असलेले देश संभाव्य युद्धविरामाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना ग्राहकांचा विश्वास हळूहळू पुन्हा दृढ होईल आणि सोन्याला त्याचे पूर्वीचे तेज पूर्ण क्षमतेने पुन्हा प्राप्त होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.”

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सोन्याच्या दरातील साप्ताहिक कामगिरी आणि आगामी कलाबाबत कामा ज्वेलरीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. कॉलिन शाह यांचे मत

“या आठवड्यात सोन्याच्या बाजारात अत्यंत गतिशील कल पाहायला मिळाला. वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चितता आणि व्यापक आर्थिक आव्हानांमधील तणावाचा सोन्याच्या दरांवर परिणाम झाला. सुरुवातीला ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढली. मात्र, कायम असलेल्या महागाईच्या चिंतेमुळे आणि मौद्रिक धोरणाबाबत सावध भूमिका कायम राहण्याच्या शक्यतेमुळे सोन्याच्या दरातील तेजीला मर्यादा आली आणि आठवड्याभरात सोन्याच्या किमतीत केवळ माफक वाढ नोंदवली गेली.

आगामी काळात सोन्याच्या दरांची दिशा प्रामुख्याने केंद्रीय बँकांच्या धोरणात्मक संकेतांवर तसेच अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. तातडीने व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता कमी असून, सध्याची स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, महागाईबाबत फेडरल रिझर्व्हकडून आक्रमक किंवा कठोर भूमिका घेतली गेल्यास अल्पकालीन काळात सोन्याच्या बाजारात दरांचे पुनर्मूल्यांकन होऊ शकते. असे असले तरी, प्रति औंस ४,००० अमेरिकी डॉलरच्या आसपासची पातळी सोन्यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.

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मागणीच्या दृष्टीने पाहता, दीर्घकालीन संरचनात्मक मागणी मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष आर्थिक घडामोडींनुसार बाजारात काही प्रमाणात चढ-उतार दिसू शकतात. सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खरेदीक्षमतेबाबत चिंता वाढत असल्याने, ग्राहकांचा कल आता तुलनेने हलक्या वजनाच्या दागिन्यांकडे अधिक वाढताना दिसत आहे.”

Web Title: Us iran tension deescalation impact on gold rates colin shah kama jewelry marathi news

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Published On: Jul 27, 2026 | 02:31 PM

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