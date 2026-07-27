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Bank Holidays August: बँकेची कामं आताच उरकून घ्या! ऑगस्टमध्ये बरेच दिवस बँका राहणार बंद? पाहा डिटेल्स

Updated On: Jul 27, 2026 | 01:30 PM IST
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सारांश

ऑगस्ट महिन्यात स्वातंत्र्यदिन, रक्षाबंधन आणि इतर स्थानिक सणांमुळे विविध राज्यांमध्ये बँका अनेक दिवस बंद राहणार आहेत. याशिवाय दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी आणि रविवारी नेहमीप्रमाणे बँकांचे कामकाज होणार नाही. तर RBI च्या कॅलेंडरनुसार ऑगस्ट महिन्यातील सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी आधीच तपासून घ्या.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • बँकेची कामं आताच उरकून घ्या!
  • ऑगस्टमध्ये बरेच दिवस बँका राहणार बंद?
  • पाहा कोण कोणत्या तारखांना बँका राहणार बंद
Bank Holiday List August: जर तुम्हाला बँकेत कोणतीही महत्त्वाची कामं पूर्ण करायची असतील तर आताच करुन घ्या. कारण ऑगस्ट महिन्यात बँकांना बरेच दिवस सुट्ट्या आहेत. ऑगस्ट 2026 मध्ये, सण, साप्ताहिक सुट्टी आणि राष्ट्रीय सुट्ट्यांसह विविध राज्यांमध्ये एकूण 14 दिवस बँका बंद राहणार आहे. मात्र, या सुट्ट्या देशभरात सारख्या नसतील. अनेक सुट्ट्या राज्यानुसार लागू होतील. त्यामुळे सुट्ट्यांचं कॅलेंडर पाहूनच तुमच्या कामाचं नियोजन करा.

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बँका का बंद राहतील?

१. सर्व रविवार
२. दुसरा शनिवार
३. चौथा शनिवार
४. स्वातंत्र्य दिन
५. प्रादेशिक आणि धार्मिक सणांमुळे विविध राज्यांमध्ये अतिरिक्त सुट्ट्या

ऑगस्टमधील प्रमुख बँक सुट्ट्यांच्या तारखा

ऑगस्ट २ ( वार – रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी
ऑगस्ट ८ (वार – दुसरा शनिवार) – देशभरात बँका बंद
ऑगस्ट ९ (वार – रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी
ऑगस्ट १५ (वार – शनिवार) – स्वातंत्र्य दिन (बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये बँका बंद राहतील)
ऑगस्ट १६ (वार – रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी
ऑगस्ट २२ (वार – चौथा शनिवार) – बँका बंद
ऑगस्ट २३ (वार – रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी
याव्यतिरिक्त विविध राज्यांमध्ये बँका वेगवेगळ्या तारखांना बंद राहतील. हरियाली तीज, नागपंचमी, पारशी नववर्ष, ईद-ए-मिलाद आणि इतर प्रादेशिक सणांचा यात समावेश आहे. त्यानुसार त्या त्या राज्यांना सुट्ट्या दिल्या आहेत. तशा प्रकारे नोंद घेत बँकांची काम आवरुन घ्यावीत.

या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं

बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे, तुमची बँक ज्या राज्यात आहे, त्या राज्यातील सुट्ट्यांची माहिती नक्की तपासून घ्या. RBI प्रत्येक राज्यासाठी एक स्वतंत्र बँक सुट्ट्यांचे कॅलेंडर प्रसिद्ध करते. त्यामुळे त्यानुसार तुम्ही यादी तपासा आणि तुमच्या कामाचं नियोजन करा. ते तुमच्यासाठी सोयीचं ठरेल.

बँका बंद राहतील, पण या सेवा सुरू राहतील

  • UPI द्वारे पेमेंट
  • इंटरनेट बँकिंग
  • मोबाईल बँकिंग
  • एटीएममधून रोख रक्कम काढणे
  • ऑनलाइन निधी हस्तांतरण (NEFT/RTGS/IMPS, जेथे लागू असेल)
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Web Title: Bank holidays in august full list check dates before visiting branch

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Published On: Jul 27, 2026 | 01:30 PM

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