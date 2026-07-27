Bank Holidays August: बँकेची कामं आताच उरकून घ्या! ऑगस्टमध्ये बरेच दिवस बँका राहणार बंद? पाहा डिटेल्स

धमाका… SBI च्या IPO ने बदललं शेअर बाजाराचं चित्र! जुलै महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून तब्बल 42000 कोटींची गुंतवणूक
१. सर्व रविवार
२. दुसरा शनिवार
३. चौथा शनिवार
४. स्वातंत्र्य दिन
५. प्रादेशिक आणि धार्मिक सणांमुळे विविध राज्यांमध्ये अतिरिक्त सुट्ट्या
ऑगस्ट २ ( वार – रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी
ऑगस्ट ८ (वार – दुसरा शनिवार) – देशभरात बँका बंद
ऑगस्ट ९ (वार – रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी
ऑगस्ट १५ (वार – शनिवार) – स्वातंत्र्य दिन (बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये बँका बंद राहतील)
ऑगस्ट १६ (वार – रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी
ऑगस्ट २२ (वार – चौथा शनिवार) – बँका बंद
ऑगस्ट २३ (वार – रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी
याव्यतिरिक्त विविध राज्यांमध्ये बँका वेगवेगळ्या तारखांना बंद राहतील. हरियाली तीज, नागपंचमी, पारशी नववर्ष, ईद-ए-मिलाद आणि इतर प्रादेशिक सणांचा यात समावेश आहे. त्यानुसार त्या त्या राज्यांना सुट्ट्या दिल्या आहेत. तशा प्रकारे नोंद घेत बँकांची काम आवरुन घ्यावीत.
बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे, तुमची बँक ज्या राज्यात आहे, त्या राज्यातील सुट्ट्यांची माहिती नक्की तपासून घ्या. RBI प्रत्येक राज्यासाठी एक स्वतंत्र बँक सुट्ट्यांचे कॅलेंडर प्रसिद्ध करते. त्यामुळे त्यानुसार तुम्ही यादी तपासा आणि तुमच्या कामाचं नियोजन करा. ते तुमच्यासाठी सोयीचं ठरेल.