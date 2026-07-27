Bank Data Leak Alert: ग्राहकांसाठी धोक्याची घंटा, ‘या’ बँकेचा डेटा झाला लीक! कोट्यवधी युजर्सची माहिती धोक्यात?

Education Minister Net Worth: नवीन की जुने… शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी की धर्मेंद्र प्रधान, कोण आहेत सर्वाधिक श्रीमंत?
बँक ऑफ बडोदा ही बँक एका मोठ्या सायबर हल्ल्याची बळी ठरली आहे. हॅकरने बँकेचा सुमारे 1 टीबी डेटा डार्क वेबवर लीक केला असल्याचा दावा केला जात आहे. पण या दाव्यावर बँक ऑफ बडोदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक किंवा कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. जर हा डेटा खरा असेल, तर त्यामुळे ग्राहकांना फिशिंग हल्ले, ओळख चोरी आणि आर्थिक फसवणुकीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.